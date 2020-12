DIRETTA F1, GP Abu Dhabi LIVE: Verstappen leader alle spalle della Safety Car. La Ferrari prova una strategia alternativa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15° giro/55 Giro veloce di Verstappen, che allunga a 1″3 su Bottas e 2″8 su Hamilton. 4° Albon, che al momento si mantiene a 2″ dalla zona podio.

14° giro/55 Sainz sfrutta la gomma nuova e passa Leclerc per l’ottava posizione. Lo spagnolo della McLaren punta adesso al settimo posto di Vettel.

Si riparte al 14° giro! Rientra in pit-lane la Safety Car.

Ricordiamo che Ricciardo, Vettel, Leclerc, Giovinazzi e Magnussen sono gli unici a non aver effettuato sinora il pit-stop obbligatorio.

Di seguito la classifica aggiornata dopo i pit-stop effettuati in regime di VSC:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.344 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+2.821 1

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+5.054 1

5 Daniel RICCIARDO Renault+8.984 1

6 Lando NORRIS McLaren+10.437 1

7 Sebastian VETTEL Ferrari+11.818 1

8 Charles LECLERC Ferrari+13.048 1

9 Carlos SAINZ McLaren+17.069 1

10 Lance STROLL Racing Point+19.836 1

11 Pierre GASLY AlphaTauri+23.455 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+27.009 1

13 Esteban OCON Renault+28.407 1

14 Daniil KVYAT AlphaTauri+29.856 1

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+36.217 1

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+42.900 1

17 Nicholas LATIFI Williams+50.435 1

18 George RUSSELL Williams+59.770 1

19 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+69.010

Adesso la direzione gara opta per il regime di Safety Car! Vedremo se Ferrari deciderà di restare comunque in pista, nonostante il ricompattamento del gruppo.

Tutti ai box tranne Ricciardo, le Ferrari, Giovinazzi, Magnussen e Latifi. Doppio pit-stop senza problemi questa volta in casa Mercedes.

Attenzione! VIRTUAL SAFETY CAR! Perez fermo a bordo pista per un problema tecnico sulla sua Racing Point! C’è possibilità di fare la sosta in questa fase…

10° giro/55 Gasly molto aggressivo sul compagno di squadra Kvyat! Il francese supera il russo e passa in ottava piazza.

9° giro/55 Bottas rimane a 3″ di ritardo dal leader Verstappen, mentre Hamilton gestisce la gomma a 4″ dal compagno di squadra.

8° giro/55 Doppio sorpasso Racing Point! Stroll passa Kvyat ed è 7°, mentre Perez scavalca Raikkonen e sale in 14ma piazza alle spalle delle due Ferrari.

7° giro/55 Ordine di scuderia in casa Renault, con Ocon che lascia passare Ricciardo in decima piazza. Vettel ora può provare ad attaccare il francese per avvicinare la zona punti.

6° giro/55 Albon affonda l’attacco su Norris e balza in quarta posizione! Il thailandese deve recuperare adesso 5″ su Hamilton.

5° giro/55 Hamilton non riesce a tenere il passo dei primi due e paga già 5″6 dalla testa, mentre Norris fa fatica a resistere in quarta piazza dagli attacchi della Red Bull di Albon.

4° giro/55 Perez comincia la sua progressione, superando due macchine e passando in 18ma piazza. Adesso il messicano può fare la differenza col ritmo sulla gomma bianca.

3° giro/55 Leclerc molto più veloce di Vettel in questa fase grazie alla mescola di vantaggio (media contro hard), ma il tedesco resiste in 12ma piazza.

2° giro/55 Gasly sfrutta la gomma soft e passa Ocon, portandosi in nona piazza all’inseguimento di Stroll. Restano invariate invece le prime otto posizioni della griglia!

PARTITI!!!! Verstappen resta leader allo start davanti a Bottas e Hamilton. Ferrari imbottigliate a centro gruppo!

14.10 Ci siamo! Comincia il giro di ricognizione, tra poco la partenza dell’ultima gara del Mondiale 2020 di Formula 1!

14.09 Ufficiale la scelta delle gomme per la partenza: Ricciardo, Vettel, Perez e Magnussen optano per la hard, mentre tutti gli altri (esclusi dal Q3) partono con le medie.

14.07 Dal 10° posto di Ocon in poi (ad eccezione di Leclerc) c’è libertà di scelta fino all’ultimo minuto per quanto riguarda la mescola da utilizzare in partenza. Attenzione alla rimonta di Sergio Perez, vincitore dell’ultimo GP di Sakhir, che parte 19° a causa di una penalità legata all’utilizzo di nuove componenti della sua power-unit Mercedes.

14.04 I primi tre in griglia (Verstappen, Bottas e Hamilton) partiranno sicuramente con gomme medie al pari di Carlos Sainz, 6° con la McLaren, e di Charles Leclerc, 12° con la Ferrari. Norris (4°), Albon (5°), Kvyat (7°), Stroll (8°) e Gasly (9°) montano invece gomma soft nel primo stint.

14.01 Secondo Pirelli, la strategia di gara più rapida è quella di una sola sosta con primo stint sulla media ed il secondo sulla hard. Leggermente più lenta invece la strategia soft-hard, mentre sono sconsigliate le due soste (a meno di Virtual Safety Car o Safety Car) a causa di una pit-lane tortuosa che fa perdere davvero molto tempo.

13.58 Quest’oggi si chiudono anche i percorsi di Carlos Sainz in McLaren, Daniel Ricciardo in Renault, Kevin Magnussen in Haas e Sergio Perez in Racing Point. Ancora da definire invece il futuro di Alex Albon e Daniil Kvyat, che potrebbero lasciare rispettivamente Red Bull e AlphaTauri al termine della stagione.

13.55 Ultima giornata in rosso per Sebastian Vettel, dopo 6 stagioni in cui ha conquistato complessivamente 14 successi (è il terzo ferrarista più vincente di sempre), 55 podi e 12 pole position. Ecco le dichiarazioni pre-gara del quattro volte campione iridato:

Ready to race his heart out for @ScuderiaFerrari, one last time ❤️

