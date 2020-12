Basket, Serie A 2020: Sasha Djordjevic reintegrato alla Virtus Bologna, che perde Marco Belinelli per affaticamento

Le 48 ore di fuoco in casa Virtus Bologna sembrano arrivate ad una soluzione, con il tecnico serbo Sasha Djordjevic che è stato reintegrato alla guida tecnica del team bianco-nero, a distanza di un solo giorno dalla clamorosa decisione societaria di ieri, che ha scatenato parecchi malumori interni, portando quasi all’esclusione il play Stefan Markovic, ora confermato.

Nel frattempo, il debutto in campo di Marco Belinelli con la canotta della Virtus Bologna sembra non arrivare mai, ed è notizia dell’ultima ora la sua assenza anche in Eurocup contro il Monaco, dovuta ad un affaticamento muscolare agli adduttori, accusato domenica 6 dicembre, dopo la sconfitta contro Brescia in Serie A. La guardia si va ad aggiungere al lungodegente Stefan Nikolic, in riabilitazione dopo un intervento alla spalla.

Il tempo per rimettere insieme i cocci è davvero poco, e la Virtus è chiamata ad una reazione d’orgoglio già domani, alle ore 19, proprio nel Principato, per la nona giornata dell’Eurocup, dove Bologna è prima (e imbattuta) nel gruppo C.

