Basket: Reggio Emilia taglia Janis Blums, ma non prevede un ricambio. Il giocatore: “Mai successo in 22 anni, ma non ho rancore. Vorrei l’A2”

A Reggio Emilia cominciano a cambiare delle cose. Il tutto a causa della situazione legata a Janis Blums. L’esperto play lettone, 38 anni, è stato tagliato ieri dall’Unahotels Reggio Emilia dopo una stagione sfortunata, sia per il poco spazio in campo (7.5 minuti a gara con un punto e mezzo di media) che per la polmonite bilaterale che lo ha colpito recentemente.

Si sono rincorse le voci di un cambio con la guardia ex Roma Anthony Beane, ma stamattina il vicepresidente del club, Enrico San Pietro, ha di fatto smentito quest’opzione, asserendo alla Gazzetta di Reggio che non vi sono altri movimenti in mente (l’idea base è di non toccare gli equilibri che si sono creati sul parquet).

La reazione di Blums, dalle pagine del Resto del Carlino, è stata di stupore: “In 22 anni di carriera questa è la prima volta che mi succede di essere tagliato durante la stagione, ma fa parte della mia professione e purtroppo a volte capita. Non ho rancore, ho sempre cercato di dare il massimo: da agosto e fino a quando è purtroppo arrivato il Covid non ho saltato nemmeno un allenamento“. E poi: “Voglio continuare a giocare perché credo di avere ancora nelle gambe almeno 25 minuti di buon livello, mi piacerebbe restare in Italia, magari in una squadra di Serie A2 che sappia utilizzarmi al meglio“.

