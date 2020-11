Vuelta a Espana 2020, Zarzuela-Madrid in DIRETTA: passerella finale nella Capitale, sarà volata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della tappa odierna – La cronaca della sedicesima tappa – La classifica attuale

Loading...

Loading...

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della diciottesima e ultima tappa della Vuelta a España 2020. Si parte da Hipódromo de la Zarzuela per arrivare a Madrid, per un percorso di 139,6 chilometri. Una giornata che sarà una passerella per il gruppo, in particolare per Primoz Roglic, vincitore della sua seconda Vuelta consecutiva dopo aver sofferto ieri sull’Alto de la Covatilla.

Sarà una tappa abbastanza tranquilla, dove non ci saranno difficoltà altimetriche. Il finale di tappa sarà caratterizzato da un circuito da ripetere per sei volte, fino ad arrivare alla volata finale con principali protagonisti Sam Bennett e Pascal Ackermann.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della sedicesima tappa della Vuelta 2020 dalle ore 12.00. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alvaro Bueno/Shutterstock