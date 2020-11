Vuelta a España 2020, Primoz Roglic: “Sono felicissimo per questa vittoria. Il finale è stato molto emozionante”

Nonostante qualche chilometro di grande sofferenza Primoz Roglic è riuscito a difendersi dal tentativo di risalita di Richard Carapaz e ha conquistato di fatto la Vuelta a España 2020. Il ciclista della Jumbo-Visma è riuscito a limitare i danni perdendo solo 21” dei 45” sul traguardo dell’Alto de la Covatilla.

Ovviamente soddisfatto per essere riuscito a trionfare nella corsa a tappe spagnola, che cancella parzialmente la delusione per il secondo posto ottenuto al Tour de France: “Avevo abbastanza vantaggio e sapevo di poter salire con il mio ritmo sulla salita finale. Sono molto contento della vittoria di questa Vuelta. È un ottimo modo per concludere questa stagione. La parte finale della tappa è stata molto emozionante. Non ho sempre avuto il controllo, ma fortunatamente ho portato a termine il mio compito. Tutta la squadra ha fatto un ottimo lavoro. Sono molto grato ad ognuno di loro“.

Foto: Lapresse