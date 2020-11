Skeleton, Martins Dukurs detta legge a Sigulda. Mattia Gaspari parte bene ed è 10°!

Da Sigulda a Sigulda, non cambia lo scenario, sono passati diversi mesi, ma non è cambiato neanche il vincitore. Dopo aver trionfato nella sfera di cristallo del 2020, riparte al meglio l’avventura in Coppa del Mondo di skeleton maschile nella nuova stagione per Martins Dukurs. Il fenomeno lettone si impone nella gara di apertura in madre patria, cogliendo il successo numero 55 in carriera.

Sul budello di casa Superman non sbaglia praticamente nulla e già nella prima run mette in cassaforte il risultato. Performante in fase di spinta, sulle durissime curve del tracciato baltico è andato a pennellare, guadagnando centesimi a raffica sugli avversari. 1’40”44 il tempo conclusivo per Dukurs. Non è riuscita la doppietta con il fratello Tomass: l’altro lettone, dopo esser rimasto agganciato nella prima run, è peggiorato nella seconda scendendo ai piedi del podio. Seconda posizione in coabitazione per due tedeschi: a 79 centesimi troviamo Felix Keisinger ed Alexander Gassner, entrambi rimontanti (Gassner addirittura ottavo dopo la discesa iniziale).

Loading...

Loading...

Eccellente la prova di Mattia Gaspari che, una volta superati i gravi infortuni che lo hanno tenuto fuori gioco nelle ultime due annate, sta cercando di ritornare al top. L’azzurro trova una più che positiva decima posizione, con rimonta nella seconda run che dà speranza in vista delle prossime gare. Non ha trovato il feeling perfetto con la pista lettone il giovane Amedeo Bagnis che chiude sedicesimo.

gianluca.bruno@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse