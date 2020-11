Sci alpino, slalom Levi 2020: Petra Vlhova da battere, Italia ambiziosa. Tanti ritorni, Shiffrin in gara dopo 300 giorni

L’atmosfera è diversa in Lapponia, ma si gareggia ed è già tanto. Due slalom da queste parti sono forse troppo dato il pendio non certo irresistibile, ma si prende quello che si può in questo incipit di stagione 2020-2021. E’ tempo di slalom dunque, sulla “Levi Black“, oggi e domani, con manche sempre alle 10.15 e alle 13.15. Sono i primi due della stagione, diretta TV su Rai Sport ed Eurosport1.

Gerarchie ribaltate. C’è una favorita netta e poi esistono tante storie a contorno. La favorita netta non è però, stranamente, Mikaela Shiffrin, che il destino ha voluto far partire oggi con il numero 1 dopo 300 giorni esatti dal superG dello scorso 26 gennaio, a Bansko (ovviamente vinto, mentre tra i raid gates non gareggia da Flachau), ma la detentrice della coppa di specialità, Petra Vlhova. Che è in Finlandia da 22 giorni, ha lavorato su ogni tipo di pendio e neve ed esige 300 punti tra oggi, domani e giovedì (parallelo a Lech/Zürs, dove Shiffrin, Brunner, Schild e tante altre non ci saranno). L’unica incognita per lei può essere la pressione. Stop. Per il resto può perderlo solo lei lo slalom odierno. Apparentemente.

Le avversarie e le storie, però, non mancano, Vlhova a parte. Da Mikaela stessa, che per la prima volta in 4 anni non indosserà il pettorale rosso alla prima gara di slalom, probabilmente sta meglio di quanto non voglia far credere (ma saranno le emozioni a comandare) e deciderà solo dopo i prossimi allenamenti se gareggiare o meno a St. Moritz in superG; alla ritrovata Holdener, per non parlare dei grandi ritorni (Meillard, Noens, Schmotz), delle tante esordienti e, dulcis in fundo, di un’Italia ambiziosa.

Pronta a lanciare le giovani e sperare nei risultati top delle “big” o veterane, leggi Irene Curtoni, Brignone (non succede, ma… parte con il 16 per la prima volta, se dovesse centrare il podio diventerebbe la prima italiana ad esserci salita in ogni specialità) e una Bassino in forma anche in slalom, dove ha sempre sciato bene, difettando se mai solo in… passaggi, cioè continuità di allenamenti. Quattro atlete nelle prime 30 della start list non si vedevano da quasi 11 anni (causa assenza della Svezia anche, va detto) e se andassero in sei a punti (possibile, partono tutte entro le prime 38 tranne l’esordiente Viviani) eguaglierebbero il risultato del 9 gennaio ’94 ad Altenmarkt: Compagnoni 6a, Magoni 7a, Serra 13a, Gallizio 19a, Plank 21a e Biavaschi 26a. Bassino: “Sto trovando il giusto assetto. Shiffrin ci è mancata tanto“. Brignone: “La pista è molto bella, con neve dura. Farà freddo e sono curiosa di… vedermi all’opera!“. Peterlini: “Soffro per una protrusione discale. In questo momento la principale preoccupazione è la schiena“. Rossetti: “Non sono ancora al massimo della condizione, però da qualche allenamento ho ricominciato a sciare bene“. Della Mea: “Obiettivo prime trenta, per ricominciare la scalata“. Viviani: “Voglio godermi l’esordio“.

Attenzione alle atlete in gran forma, vedi Michelle Gisin, Lena Duerr, Meta Hrovat e Paula Moltzan. Wallner e Mielzynski hanno cambiato materiali, Lorenz, la citata Viviani e Mangold sono all’esordio assoluto. Ben 69 atlete in gara in rappresentanza di 19 nazioni. L’Italia femminile a Levi non ha mai vinto né è salita sul podio. Tempo di sfatare questo tabù?

I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI LEVI

