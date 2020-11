Rugby Championship: l’Australia trova la vittoria con gli All Blacks

Dopo tre sconfitte consecutive arriva il primo successo per i Wallabies nella serie contro la Nuova Zelanda e a Brisbane i padroni di casa si impongono al termine di un match nervoso, equilibrato e caratterizzato da due cartellini rossi e altrettanti gialli.

Parte forte l’Australia che nei primi minuti del match impone il proprio ritmo e va in meta dopo tre minuti con l’esordiente Tom Wright che riceve l’ovale con un bellissimo calcetto di Reece Hodge dopo una touche e 5-0 per i padroni di casa. Rispondono gli All Blacks, che mettono sotto pressione i Wallabies e dopo una lunghissima azione con 29 fasi è Reiko Ioane a ricevere palla e schiacciare al largo per il 5-5.

Match equilibrato e nervoso e si arriva al 21’ prima che un fallo degli ospiti permette a Hodge di riportare i suoi in vantaggio dalla piazzola. Due minuti e le cose si mettono anche peggio per la Nuova Zelanda. Il placcaggio di Tu’ungafasi è considerato pericoloso dal TMO e arriva il cartellino rosso diretto. Nonostante l’inferiorità, però, gli All Blacks non soffrono e, anzi, al 33’ un fallo australiano permette a Jordie Barrett di agguantare il pareggio. Ma non solo. Perché il placcaggio pericoloso dell’esordiente Lachlan Swinton costa il rosso anche a lui e squadre in parità anche numerica e così si va al riposo sull’8-8.

Pronti, via e arriva anche il giallo a Marika Koroibete per aver messo le mani in ruck e ora è l’Australia in inferiorità numerica per 10 minuti. Ma come nel primo tempo gli All Blacks, questa volta sono i Wallabies a non soffrire e al 50’ si riportano avanti con il piazzato di Reece Hodge. Parità numerica ristabilita al 52’ quando, però, la maul dei tuttineri si conferma devastante ed è Codie Taylor a schiacciare in meta e ospiti in vantaggio 11-15.

Reagisce l’Australia e all’ora di gioco è un piazzato del solito Hodge a riportare i padroni di casa a -1. È però un match dominato dall’indisciplina e al 67’ è Scott Barrett a buttare volontariamente l’ovale fuori e arriva il giallo anche per lui, mentre Reece Hodge dalla piazzola riporta avanti l’Australia 17-15. Questa volta i Wallabies sfruttano la superiorità numerica e vanno in meta con Taniela Tupou per l’allungo, con i padroni di casa avanti 24-15. Match, però, non ancora finito, perché quasi allo scadere Tupou Vaa’i va oltre la linea e Barrett riporta i suoi a -2, sul 24-22. Ma è troppo tardi e l’Australia festeggia la prima vittoria della serie.

Foto: LaPresse