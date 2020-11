Pagelle Ferencvaros-Juventus 0-1 LIVE, Morata sempre un cecchino!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alle Pagelle Live di Ferencvaros-Juventus, match valido per la fase a gironi di Champions League 2020-2021. Per i bianconeri sarà fondamentale portare a casa i tre punti per rinsaldare in maniera quasi già determinante il secondo posto nel Gruppo G.Andrea Pirlo dovrebbe affidarsi al suo particolarissimo 4-4-2 con Kulusevski e Chiesa sugli esterni che hanno, evidentemente, caratteristiche molto offensive. La coppia d’attacco sarà composta da Ronaldo e Morata con Dybala che dopo le ultime non troppo convincenti prestazioni partirà dalla panchina.

Tra i pali ovviamente Szczesny, con la linea difensiva composta da Cuadrado e Frabotta sulle fasce e Bonucci e Danilo al centro. In cabina di regia il brasiliano Arthur affiancato da Rabiot. Il Ferencvaros, invece, scenderà in campo come al solito con il 4-3-3 con il trio d’attacco composto da Zubkov, Isael e Tokmac Nguen. Per la Juventus uno dei fattori da tenere in considerazione è quello ambientale visto che la temperatura alla Groupama Arena sarà altissima con il pubblico che potrà entrare allo stadio, seppur con diverse limitazioni, per sostenere i propri beniamini.

OA Sport vi offre le Pagelle Live di Ferencvaros-Juventus, match valido per la fase a gironi di Champions League 2020-2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 21.00.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Inoperoso nel primo tempo l’estremo difensore bianconero.

Cuadrado 6.5 – Assist al bacio sul gol di Morata, che deve solo appoggiare in rete.

Bonucci 6.5 – Guida sapientemente il reparto difensivo bianconero, con alcune verticalizzazioni interessanti. Da un suo lancio lungo parte l’azione del gol.

Chiellini 6.5 – Si fa sentire a suo modo sugli attaccanti rivali. La sua personalità e determinazione si fa sentire in campo.

Danilo 5.5 – Qualche divagazione di troppo in fase difensiva. Il terzino brasiliano sull’out sinistro non convince più di tanto.

Chiesa 6 – Si dà come al solito un gran da fare sulla fascia sinistra, ma manca sempre quel quid per fare la differenza in realizzazione.

Arthur 6 – Senza infamia e senza lode la prova del centrocampista brasiliano. Sicuramente in crescita, ma senza incantare in impostazione.

Rabiot 6.5 – Bene in interdizione il centrocampista francese, decisamente più dinamico rispetto all’inizio della sua esperienza italiana. La scelta di Pirlo di schierarlo al fianco di Arthur è azzeccata.

Ramsey 6 – Frenetico il giocatore gallese: agisce a trequarti campo, ma fatica a trovare la posizione in campo, comunque si spende molto per la causa bianconera anche in fase di n non possesso.

Morata 7 – Terzo gol in Champions League e quinto in stagione. Lo spagnolo è un cecchino in questo inizio di stagione! Troppo altruista nell’occasione mancata da Ronaldo, dopo una splendida combinazione.

Cristiano Ronaldo 6 – Si fa anticipare in maniera un po’ ingenua il portoghese nell’occasione citata, poco lucido il campione lusitano nella circostanza. Tuttavia, piace l’intesa con Morata.

All. Pirlo 6

FERENCVAROS: Dibusz 6; Lovrencsics 5, Blazic 5, Dvali 5, Botka 5.5; Siger 6, Kharatin 5.5, Somalia 6; Zubkov 5.5, Isael 5.5, Tokmac Nguen 5.

Foto: Lapresse