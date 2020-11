Pagelle Atalanta-Liverpool 0-3 LIVE: Hateboer in confusione totale, Gomez assente, Salah un fulmine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LE PAGELLE IN DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live delle pagelle di Atalanta-Liverpool, match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021. Gli orobici si opporranno quindi ai “Reds” in questa supersfida del Gruppo D, di cui fanno parte anche Ajax e Midtjylland. Seguite con noi il match tramite i voti dei giocatori che scenderanno in campo al Gewiss Stadium di Bergamo.

2° Tempo: ATALANTA-LIVERPOOL 0-3 (16′, 33′ Djogo Jota, 47′ Salah)

PAGELLE ATALANTA-LIVERPOOL 0-3

ATALANTA (3-4-1-2)

Sportiello 7: stasera c’è un super lavoro per lui, che per il momento sta parando tutto quello che può.

Toloi 5: dopo un buon inizio il difensore brasiliano va in completo tilt.

Palomino 5: Djogo Jota gli scappa via in occasione del gol del vantaggio dei britannici beffandolo nettamente con uno scatto bruciante.

Djimsiti 5,5: il centrale albanese prova a tenere a galla una barca che imbarca sempre più acqua.

Hateboer 5: se deve badare più a difendere che ad attaccare, l’olandese va in difficoltà. Si perde uno scatenato Djogo Jota in occasione del raddoppio degli inglesi.

Pasalic 5,5: il croato viene messo in mezzo dai centrocampisti del Liverpool non riuscendo ad accendersi.

Freuler 5,5: l’elvetico vive per ora la stessa serata del compagno di reparto.

Mojica 5: il colombiano ha cominciato male e proseguito peggio.

Gomez 5: il “Papu” è assente al momento.

Muriel 6: il colombiano è il migliore dell’attacco bergamasco.

Zapata 5: il centravanti si segnala solo per una traversa, ma in fuorigioco. Primo tempo abulico per lui.

All. Gian Piero Gasperini 5: al momento nella sua Atalanta non funziona praticamente niente.

LIVERPOOL (4-3-3)

Alisson 6,5; Alexander-Arnold 7, Gomez 6,5, Phillips 6, Robertson 6; Jones 6, Henderson 6,5, Wijnaldum 6,5; Salah 6,5, Djogo Jota 8, Mané 6,5. All. Jurgen Klopp 7,5

