MotoGP, Franco Morbidelli salva la Yamaha. Pole da sogno, ma il romano paga ancora troppi alti e bassi

Franco Morbidelli centra una splendida pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio della Comunitat Valenciana, tredicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2020 e apre una notevole serie di domande in vista della gara di domani, e non solo. Che edizione vedremo del pilota romano e, soprattutto, la sua Yamaha saprà sorreggerlo? I quesiti sono inevitabili, ma non certo di facile soluzione. In primo luogo il venticinquenne romano ha dimostrato ancora una volta di essere in grande spolvero con la sua M1, ma il problema è che sembra davvero l’unico a sapere spingere al massimo la moto di Iwata. I risultati dei colleghi di marchio, infatti, sono tutt’altro che scintillanti. Valentino Rossi non è andato oltre la sedicesima posizione, Fabio Quartararo, suo vicino di box, si è fermato in undicesima, quindi Maverick Vinales ha stabilito il sesto crono, a 454 millesimi dall’ex campione del mondo della Moto2.

Come detto, quindi, Franco Morbidelli rimane il più efficace con la Yamaha in questo finale di campionato (le vittorie di Misano e Aragon lo confermano e sottolineano) ma la particolarità del suo percorso è la totale incostanza. Prima della vittoria di Misano, per esempio, era reduce da un ritiro e un quindicesimo posto al Red Bull Ring, quindi è arrivato il nono posto nella seconda prova romagnola. Stesso discorso per Aragon. Dopo la vittoria nella gara numero due del MotorLand, infatti, ha concluso con un anonimo undicesimo posto domenica scorsa nella prima gara di Valencia.

Loading...

Loading...

Con un pizzico di costanza in più il portacolori del team Yamaha Petronas poteva davvero lottare per il titolo. Joan Mir non era assolutamente irraggiungibile, ma il maiorchino ha inanellato una serie di risultati davvero clamorosi. Nelle ultime nove uscite ha conquistato una vittoria e sette podi. Un ruolino di marcia che sta portando l’alfiere della Suzuki fin verso il titolo. Franco Morbidelli, invece, si mangerà le mani tutto inverno per qualche passaggio a vuoto di troppo, con la sensazione che la chance di battagliare per il trionfo finale fosse meno impossibile di ciò che si potesse pensare ad inizio anno.

Per il momento il romano domani proverà a vincere la sua terza prova in questo campionato, confermandosi il migliore sotto il marchio della Yamaha in questo frangente. Nella corsa alla leadership per la casa di Iwata dovrà recuperare 8 punti a Fabio Quartararo, che fino a qualche settimana fa sembrava il grande favorito per succedere a Marc Marquez, e appena 4 a Maverick Vinales, pronto a concludere una ennesima annata deludente. Il Gran Premio di Valencia, quindi, assumerà significati davvero notevoli per Franco Morbidelli e, statene certi, lui è il primo a saperlo!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse