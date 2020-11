MotoGP, Franco Morbidelli: “Mi sento alla grande, nella lotta per il titolo ci sono anch’io”

E’ tempo del 12° round del campionato di MotoGP. Sarà il circuito di Valencia (Spagna) teatro del prossimo weekend del GP d’Europa e le emozioni non mancheranno visto che in tutte e tre le classi la situazione è in bilico e potrà accadere di tutto.

Nella massima cilindrata ci si presenta ai nastri di partenza col pilota spagnolo della Suzuki Joan Mir in vetta al campionato con 137 punti, 14 in più del francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo e 19 in più dello spagnolo della Yamaha Factory Maverick Vinales. A seguire troviamo Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, distanziati rispettivamente di 25 e di 28 lunghezze dalla vetta. Un contesto, dunque, assai incerto con i primi quattro in particolare ad avere chance concrete per centrare l’iride.

Morbidelli, da questo punto di vista, crede fortemente al sogno iridato. Il pilota italiano, reduce dal successo nell’ultima apparizione di Aragon, ha fiducia e vuole confermare questo rendimento al Ricardo Tormo: “Mi sento alla grande, sono in piena sintonia con la moto. Forse io e Rins siamo arrivati un po’ in ritardo ma stiamo recuperando…Vincere il Mondiale? Siamo in lotta, non vogliamo avere rimpianti, è il nostro obiettivo ora“, le sue parole in conferenza stampa, aggiungendo: “Ho un buon feeling con la Yamaha. Sono concentrato su di me, voglio continuare così, ci sono molti piloti in lotta ma non penso a loro, penso solo a migliorare“.

Sensazioni quelle del “Morbido” che gli riportano alla mente quanto vissuto in Moto2, nel 2017, quando riuscì a imporsi: “Lottare per il Mondiale è sempre una sensazione strana e forte. L’ho provata già nel 2017. Provarla ancora è molto bello ma allo stesso tempo può agitarti. Io ho 25 punti di distacco, devo recuperare, non ho nulla da perdere, da questo punto di vista sono avvantaggiato rispetto a chi è davanti a me in classifica. Tutti sentiamo la pressione, ma diminuisce dal primo al sesto della classifica“.

Un altro tema importante della settimana è quello della positività di Valentino Rossi, che potrebbe portare il “Dottore” a saltare anche questo round. Per questo la scuderia di Iwata, preso atto della situazione, potrebbe contare sul pilota statunitense di Superbike del team Yamaha GRT Garrett Gerloff. A proposito di questo, Morbidelli ha detto la sua: “Gerloff è riuscito via via a migliorare, merita un’opportunità anche se arriva per un motivo triste legato alla positività di Rossi. E’ un ottimo pilota. Dovrà cercare di stare tranquillo e godersi questa esperienza“.

Foto: LaPresse