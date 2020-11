MotoGP, Alex Rins: “Contento di essere qui a giocarmela, ma la pressione di vincere il titolo è sugli altri”

Alex Rins è il dark horse per eccellenza nella corsa al Mondiale MotoGP 2020. Lo spagnolo della Suzuki occupa la sesta posizione in campionato, a 32 punti dal compagno di squadra Joan Mir, ma al tempo stesso è in grande rimonta. Il venticinquenne iberico ha infatti ottenuto tre podi nelle ultime quattro gare ed è a tutti gli effetti un contender per la conquista del titolo. Ecco quanto ha dichiarato Rins a Valencia durante la conferenza stampa antecedente al Gran Premio d’Europa.

“Sono felice innanzitutto di essere ancora in lotta per il campionato. In questa stagione sono stato un po’ incostante, sia per il mio infortunio alla spalla, sia per alcuni errori che ho commesso. Eppure sono qui a giocarmela. Sono davvero contento di questo fatto. Il nostro obiettivo deve essere quello di lottare per salire sul podio, come accaduto in Aragona. Ho 32 punti di ritardo e quindi credo che la pressione sia sulle spalle degli altri non sulle mie. Io avrò la possibilità esclusivamente di pensare alla mia gara, senza guardare troppo al Mondiale”.

L’infortunio di Jerez de la Frontera, patito nella prima gara della stagione, potrebbe aver ridotto le sue possibilità di lottare per il Mondiale? “Non potremo mai sapere quale sarebbe la mia situazione se non avessi avuto quella caduta sfortunata in qualifica a Jerez de la Frontera nella prima gara della stagione. Quello che sappiamo è che se posso ancora lottare per il titolo, significa che la Suzuki è migliorata tantissimo in questi ultimi anni. Siamo primi nel Mondiale riservato ai team, quindi anche questo può essere un obiettivo per noi”.

Che idea ho sulla possibilità di avere weekend di gara su due giorni come hanno provato a fare in Formula Uno settimana scorsa? “Sicuramente nel mio caso sarebbe una bella cosa, perché il venerdì sono di solito sempre indietro! Quindi toglierlo non sarebbe male!”

Foto: La Presse