Motocross, GP Trentino 2020: Tim Gajser vuole chiudere i conti per il secondo titolo in MXGP

E così, dopo 15 appuntamenti e ben 4 triplette, il Mondiale MXGP 2020 è pronto per l’ultimo atto. Il Circus si è spostato a Pietramurata in provincia di Trento per le ultime tre gare di questo campionato così particolare e con i ritmi serrati. Si inizierà quest’oggi con il Gran Premio del Trentino, quindi mercoledì sarà la volta del Gran Premio di Pietramurata, infine domenica prossima tutto sarà pronto per il gran finale del Gran Premio Garda-Trentino.

Una tripletta che andrà ad assegnare ufficialmente un titolo che, forse, è già ben comodo nelle tasche del suo precedente proprietario: Tim Gajser. Lo sloveno, campione del mondo 2019, infatti, dà il via alla sua settimana trentina con un margine di tutto rispetto. Il portacolori della Honda, infatti, veleggia a quota 583 punti, con un vantaggio di 72 su Tony Cairoli e 84 su Jeremy Seewer. Quando mancano sei manche alla conclusione, e quindi 150 punti totali, per Tim Gajser tutto sembra apparecchiato per il secondo titolo consecutivo nella classe regina.

Loading...

Loading...

Il ventiquattrenne di Poetovio, si sta ampiamente meritando questa vittoria, avendo cambiato marcia in maniera dirompente proprio nel momento giusto della stagione. Dall’ultima gara di Mantova, infatti, non è mai sceso dal podio, con cinque successi e e tre secondi posti. Un ruolino di marcia che gli ha permesso di distanziare in maniera inesorabile Tony Cairoli che, dal suo canto, ormai ha sostituito il verbo “credere” con “sperare”. Purtroppo la situazione è questa: senza una generosa mano del portacolori della Honda per il siciliano non ci saranno più chance.

Ormai il titolo 2020 della MXGP sembra delineato ma nel motocross è assolutamente vietato dire la parola “fine”. Mancano sei manche nelle quali può accadere davvero di tutto. La prima tappa di Pietramurata, tuttavia, potrebbe davvero rappresentare l’ultimo appiglio per il nove volte campione del mondo. Vincere il Gran Premio del Trentino, mettere pressione al rivale e sperare. Già, “sperare”, perchè tutto porta verso Tim Gajser, e su questo non ci sono dubbi.

Foto: Valerio Origo