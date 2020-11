Moto3, Albert Arenas parte forte a Portimao e mette pressione ad Arbolino ed Ogura per il Mondiale

Come in una vera e propria partita a scacchi ci pensa Albert Arenas a muovere per primo nel fine settimana del Gran Premio del Portogallo, quindicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020. Il pilota spagnolo del team KTM Aspar, infatti, ha iniziato subito a mettere pressione ai suoi rivali in questa battaglia per il titolo nella classe più leggera, chiudendo in vetta il venerdì di Portimao. La pista lusitana, quasi sconosciuta da tutto il gruppo dato che non si è mai corso a livello di Motomondiale, è stata studiata nella giornata odierna in maniera accurata dai piloti, con due turni di 55 minuti davvero indicativi. Albert Arenas, leader della classifica generale, ha stampato l’ottimo crono di 1:47.987 con 201 millesimi su Jeremy Alcoba e 374 su Tatsuki Suzuki, non certo due rivali per l’alloro iridato.

Per andare a trovare Tony Arbolino e Ai Ogura, infatti, bisogna scendere fino all’ottavo e nono posto con un distacco, rispettivamente, di 580 e 614 millesimi. Un gap non certo da sottovalutare che Albert Arenas vuole a tutti i costi proteggere nella giornata di domani, puntando alla migliore posizione nella griglia di partenza. Certo, com’è ben noto, non è facile far fruttare la pole position nella classe più leggera, ma scattare davanti a tutti e non nella pancia del gruppo è un ottimo viatico per le prime fasi della gara che andrà a consegnare il titolo della Moto3.

Al momento lo spagnolo comanda con 170 punti contro i 162 del nipponico Ai Ogura ed i 159 del nostro Tony Arbolino. Quei punti di vantaggio, ovviamente, rappresentano un ottimo viatico ma in una categoria nella quale tutto può accadere curva dopo curva, non significano davvero niente. Albert Arenas lo sa, e lo sanno perfettamente, statene certi, anche i suoi rivali. Per il momento il ventitreenne catalano è stato il primo a fare la propria mossa nella partita a scacchi della Moto3. Ora starà ad Ai Ogura e Tony Arbolino decidere se passare al contrattacco o lasciare fare. Tutto sarà appeso sul filo del rasoio fino all’ultimo metro della gara di domenica. Sarà un Gran Premio del Portogallo davvero emozionante nella classe più leggera e il titolo finirà solamente nelle mani del più meritevole, o di chi sbaglierà di meno.

Foto: Lapresse