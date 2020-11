LIVE Zverev-Schwartzman, ATP Finals 2020 DIRETTA: vincere per continuare a sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Alexander Zverev e Diego Schwartzman, valevole per la seconda giornata nel gruppo “Tokyo 1970” alle ATP Finals 2020. Una sfida decisiva tra i due perdenti della prima giornata, che sanno di non poter sbagliare una seconda volta.

Zverev è stato sconfitto da Medvedev, mentre Schwatzman si è arreso a Djokovic. Due sconfitte in due set e ache con pochi game fatti, che rende il match di oggi una sfida praticamente da dentro o fuori. Zverev sa che con una sconfitta sarebbe eliminato matematicamente, mentre per l’argentino il ko non sarebbe ancora decisivo, ma praticamente renderebbe quasi impossibile sperare in una semifinale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del del match tra Alexander Zverev e Diego Schwartzman, valevole per la seconda giornata nel gruppo “Tokyo 1970” alle ATP Finals 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita avrà inizio non prima delle ore 12.30. Buon divertimento!

