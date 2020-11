LIVE Vuelta a España 2020, cronometro in DIRETTA: Roglic può fare il vuoto, Carapaz deve difendersi. Ma la salita finale…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della tappa odierna – La startlist e gli orari di partenza della cronometro – La cronaca della dodicesima tappa – Le pagelle della dodicesima tappa – La classifica attuale

Loading...

Loading...

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della tredicesima tappa della Vuelta a España 2020. Dopo la seconda e ultima giornata di riposo, la grande corsa a tappe iberica riparte verso la sua terza settimana con l’insidiosa cronometro individuale di 33,7 chilometri tra Muros e Mirador de Ézaro. Dumbría, che potrebbe ridisegnare pesantemente la classifica generale. Il primo corridore a partire sarà il francese Mickael Delage (Groupama-FDJ) alle ore 13.33, mentre l’attuale maglia rossa Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) scenderà dalla rampa alle ore 16.39.

Sarà una prova contro il tempo piena di incognite, nonché il palcoscenico ideale per gli specialisti che potranno fare la differenza sugli scalatori puri nei primi 31 chilometri totalmente pianeggianti, prima della scalata finale al Mirador de Ézaro, che potrebbe indurre i corridori a cambiare la propria bici. L’erta conclusiva è un GPM di terza categoria. Il Mirador de Ézaro è un’ascesa di soli 1800 metri, ma con una pendenza media del 14,8%. Una vera e propria rampa.

L’ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) partirà come leader della classifica generale e dovrà cercare di limitare i danni nella prova contro il tempo, poco congeniale alle sue caratteristiche. Il grande favorito della vigilia è quindi lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), secondo in classifica generale a soli 10” di distacco dal sudamericano, e desideroso di riscatto dopo la cronometro maledetta del Tour a La Planche des Belles Filles.

C’è grande attesa anche per il britannico Hugh Carthy (EF Pro Cycling), che è terzo a soli 32”, per l’irlandese Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), quarto a 35”, e l’iberico Enric Mas (Movistar), quinto a 1’50”; sono loro gli altri tre uomini in lotta per il podio madrileno. Per la vittoria di tappa, tra i favoriti troviamo il campione nazionale francese delle prove contro il tempo Rèmi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), e gli spagnoli Nelson Oliveira (Movistar) e Ion Izagirre (Astana).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della tredicesima tappa della Vuelta 2020 dalle ore 13.00. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

Twitter: @lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse