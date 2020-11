LIVE Vaccino Covid-19 e cura, notizie in DIRETTA: vaccino di Oxford disponibile prima di Natale?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

13.30 Si cercano volontari italiani per la sperimentazione del vaccino.

10.30 Il vaccino messo a punto da Oxford potrebbe essere disponibile già prima di Natale.

09.30 Bentrovati alla DIRETTA LIVE con le novità sul vaccino contro il Covid-19.

23.58 Grazie per averci seguito anche questa sera, appuntamento a domani con un’altra giornata dedicata agli aggiornamenti relativi al vaccino per il Coronavirus.

21.30 Così sul Coronavirus Trump: “Se ne andrà anche senza vaccino. Se ne andrà e non lo rivedremo più, speriamo, dopo un po’ di tempo. Ci sono dei virus e delle influenze, per le quali si cerca un vaccino, ma poi non si trova. E questi virus poi spariscono, non ricompaiono più. Muoiono, come accade ad ogni cosa. Dicono che andrà via, ma non significa che sarà quest’anno. Ma comunque se ne andrà. La domanda è se abbiamo bisogno di un vaccino. Ad un certo punto probabilmente se ne andrà da solo. Ma se avessimo un vaccino sarebbe di grande aiuto“.

18.30 Come riporta l’Ansa, in Italia parte la sperimentazione di fase 3 per il vaccino anti Covid-19 di Oxford-Astrazeneca: il primo via presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.

14.35 Sta per cominciare in Italia la terza fase di sperimentazione per il vaccino anti Covid-19 di Oxford-Astrazenec. Nel mese di novembre verranno arruolati 300 volontari, dai 18 anni in su. Prossimamente sarà disponibile un numero verde per informazioni e per le prime candidature.

13.05 Andrew Pollard, ricercatore capo della sperimentazione sui vaccini, è ottimista a proposito del vaccino su cui sta lavorando l’università di Oxford. Il direttore dei trial sul vaccino anti-Covid non ha escluso la possibilità che possa essere pronto già entro Natale. “C’è una piccola chance che sia possibile. I nostri trial sono solo uno dei tanti in corso in tutto il mondo, alcuni dei quali potrebbero essere pronti entro la fine dell’anno“.

11.40: Il virus corre e si espande, ma gli scienziati non stanno fermi. E test dopo test si avvicinano allo sviluppo di un possibile vaccino. I candidati sono diversi ed è per questo motivo che il vicepresidente esecutivo dell’area Ricerca e sviluppo dell’oncologia dell’azienda farmaceutica AstraZeneca, Josep Baselga, ipotizza una distribuzione in fase avanzata, fino a tre miliardi di dosi, per la prossima primavera. Distribuzione non somministrazione i cui tempi per numeri così imponenti saranno inevitabilmente lunghi.

09.45: Sono oltre duecento i vaccini sperimentali contro il Coronavirus, di cui 45 già testati sull’uomo. Più indietro nella procedura, ma molto interessante, è un vaccino sperimentale in grado di produrre anticorpi neutralizzanti nei topi in concentrazioni dieci volte superiori a quelle rilevate nei pazienti guariti dal Covid-19.

09.30: Buongiorno e bentrovati a una nuova DIRETTA LIVE sugli aggiornamenti riguardanti il vaccino per il Covid-19.

Grazie a tutti per averci seguito in questa DIRETTA LIVE sul vaccino contro il Covid-19, appuntamento a domani con nuovi aggiornamenti.

23.30 Sarebbe in arrivo un vaccino sperimentale in grado di produrre anticorpi neutralizzanti nei topi in concentrazioni dieci volte superiori a quelle rilevate nei pazienti guariti dal Covid-19. A mettere a punto il vaccino sperimentale “ultrapotente” è una squadra di ricerca internazionale dell’Università di Washington.

12.33 Novità importante dal team della University of Washington School of Medicine: “Trovato un vaccino 10 volte più forte degli attuali, che non ha bisogno di essere congelato”.

9.30 Notizie positive nella lotta al Covid per quanto riguarda la sperimentazione del vaccino. “AstraZeneca ha confermato che il vaccino sperimentato dà un’importante risposta immunitaria negli anziani. Sono stati registrati, infatti, risultati migliori anche di quelli che normalmente sono riscontrati da un vaccino antinfluenzale. Dopo mesi di sofferenza e sacrifici finalmente comincia a intravedersi la fine su questa crisi. Ora è necessario un ulteriore sacrificio da parte di tutti per cercare di frenare l’aumento dei contagi in attesa dell’arrivo delle prime dosi in Italia“, dichiara in una nota il deputato Gianfranco Librandi di Italia Viva.

23.46 Grazie per averci seguito anche questa sera, appuntamento a domani con un’altra giornata dedicata agli aggiornamenti relativi al vaccino per il Coronavirus.

22.30 Secondo quanto riportato dal Telegraph sono stati individuati già 11 livelli di proprietà dal comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione, responsabile della definizione della strategia vaccinale del Regno Unito. Tra i criteri considerati c’è sicuramente l’età ma non solo. Potrebbero essere tenuti in considerazione stato di salute, genere sessuale e anche l’etnia.

18.30 Secondo il Premier Britannico Boris Johnson un vaccino certificato dalle autorità sanitarie potrebbe essere dispobibile nella primavera del 2021.

14.30: Buone notizie sul fronte vaccino. L’azienda farmaceutica AstraZeneca prevede che il vaccino in sperimentazione contro il Covid-19 sarà in una «fase avanzata di distribuzione entro la fine del primo trimestre del prossimo anno». Lo ha spiegato Josep Baselga, direttore dell’area Ricerca e sviluppo oncologico di AstraZeneca, in un’intervista alla radio catalana ‘Rac1’. Sempre secondo Baselga, saranno «tre miliardi le dosi di vaccino che sono fiducioso si dimostreranno efficaci».

12.45: “Ci aspettiamo che alla fine di novembre possa essere conclusa la fase 3 della sperimentazione clinica, a quel punto la parola passerà alle agenzie regolatorie. I tempi che possono essere accorciati sono quelli della burocrazia, non quelli dei controlli scientifici: per questo il vaccino sarà sicuro. Nella migliore delle ipotesi prime 30 milioni di dosi all’Ue entro fine anno, se sarà dicembre o gennaio cambia poco“. E’ la previsione di Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di Irbm a Pomezia, intervenuto alla trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus per fare il punto sul candidato vaccino anti-Covid sviluppato da università di Oxford e Irbm e prodotto da AstraZeneca (fonte: Adnkronos).

11.05 Paolo Ascierto, ricercatore e oncologo dell’Istituto tumori ‘Pascale’ di Napoli, in un’intervista al ‘Il Mattino’ fa il punto sulla sperimentazione del prodotto-scudo anti Covid-19 dell’azienda italiana Takis. “Ci stiamo lavorando dall’inizio della pandemia su sollecitazione della ditta farmaceutica Takis con cui collaboro da tempo per la messa a punto di un vaccino con neoantigeni. A marzo abbiamo avviato lo studio sul vaccino anti-Covid che verrà sperimentato nella fase 1, oltre che al Pascale, anche allo Spallanzani di Roma e all’università Bicocca di Milano”. A che punto è l’iter? “Abbiamo terminato la sperimentazione sugli animali e iniziamo la fase 1 sui pazienti. Ne verranno selezionati un centinaio – spiega l’esperto – con schede sul trattamento e i dosaggi. Dopo 3 mesi potremo esaminare le risposte sugli effetti collaterali e i dosaggi. Poi partirà la seconda fase”.

9.30 Ha preso il via ieri la fase di sperimentazione umana del vaccino made in Israele per il Covid-19. Si chiama Brilife (che sta per “Bri”, la prima sillaba della parola in ebraico briut, “salute”, il, la sigla di Israele e life, “vita”) e le star indiscusse di oggi su tutti i media israeliani sono i primi due volontari a ricevere l’iniezione (uno del vaccino e uno del placebo). Uno dei due è Aner Ottolenghi, 34 anni, dottorando di immunologia all’Università Ben Gurion, ed è di origini italiane.

23.52 Grazie per averci seguito anche questa sera, appuntamento a domani con un’altra giornata dedicata agli aggiornamenti relativi al vaccino per il Coronavirus.

22.00 Le prime dosi del vaccino dovrebbe arrivare a inizio dicembre, ma non è ancora chiaro chi ne avrà diritto per primo.

15.30 Al momento sarebbero 195 i vaccini in fase di studio o sperimentazione secondo quanto scrive l’OMS: “Raggiungerà questo obiettivo condividendo i rischi associati allo sviluppo del vaccino, investendo nella produzione in anticipo in modo che i vaccini possano essere distribuiti su larga scala non appena si dimostrino efficaci, e unendo gli appalti e il potere d’acquisto per raggiungere volumi sufficienti per porre fine alla fase acuta della pandemia entro il 2021“.

09.30 Così sul Coronavirus Trump: “Se ne andrà anche senza vaccino. Se ne andrà e non lo rivedremo più, speriamo, dopo un po’ di tempo. Ci sono dei virus e delle influenze, per le quali si cerca un vaccino, ma poi non si trova. E questi virus poi spariscono, non ricompaiono più. Muoiono, come accade ad ogni cosa. Dicono che andrà via, ma non significa che sarà quest’anno. Ma comunque se ne andrà. La domanda è se abbiamo bisogno di un vaccino. Ad un certo punto probabilmente se ne andrà da solo. Ma se avessimo un vaccino sarebbe di grande aiuto“.

Grazie a tutti per averci seguito durante questa DIRETTA LIVE con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul vaccino. Appuntamento a domani.

23.10 Giuseppe Conte ha dichiarato che le prime dosi del vaccino saranno già disponibili a inizio dicembre.

19.26 La multinazionale farmaceutica statunitense Johnson & Johnson ha comunicato alle autorità sanitarie americane che intende cominciare a testare nel più breve tempo possibile il suo vaccino sperimentale contro il Covid-19 sui giovanissimi, adolescenti di età compresa tra 12 e 18 anni. Lo ha detto Jerry Sadoff (J&J), parlando venerdì in una riunione on-line del comitato consultivo dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

18.22 Si è da poco concluso il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i ministri Riccardo Fraccaro e Francesco Boccia con i componenti del Cts e i capi-delegazione delle forze di maggioranza. La riunione è durata circa 5 ore e ha toccato diversi argomenti, volti a fermare la crescita esponenziale della curva dei contagi.

13.13: “Confidiamo di averlo a dicembre ma bisogna comprendere che arriveranno qualche milione di dose per Paese, quindi dovremo fare un piano condiviso a livello europeo per intervenire sulle fasce più fragili e via via per le altre categorie“. Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, al Festival de Il Foglio. “Per gli effetti dobbiamo aspettare primavera“.

12.18: Dall’Ungheria a Israele, passando per i paesi del Golfo Persico, il Brasile quelli del Sud Est Asiatico, per non parlare dell’Africa dove la Cina sta implementando una vera e propria infrastruttura di distribuzione del vaccino, sono ormai diversi i Paesi che hanno avviato una concreta collaborazione con il governo di Pechino su questo fronte e hanno anche stretto importanti accordi politici con conseguenze che arrivano a mettere in fibrillazione la stessa Unione europea. Lo riferisce l’Agi.

09:30 Allo studio in Germania un piano legato alla distribuzione, in futuro, del vaccino: 60 centri regionali coinvolti, così come due app e utilizzo delle fiere. La Bild riporta che, nonostante il via libera sia previsto per il 2021, si potrebbe riuscire ad anticipare il tutto alla fine del 2020 rispetto alle attuali previsioni del ministro Spahn.

09:00 L’azienda americana Johnson & Johnson si dice pronta ad affrontare lo step relativo al test sui vaccini anti-coronavirus riguardante soggetti di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Avverte però il senior advisor Jerald Sadoff: “Con molta attenzione in termini di sicurezza”.

08:30 Il biotecnologo Valerio Azzimato parla a Left: “Stiamo tutti vivendo un momento storico, anche la scienza e noi ricercatori. Tra un secolo si parlerà di questa pandemia e del Covid-19 come oggi si parla ancora della Spagnola e del vaiolo. Ed entro poche settimane è molto probabile che la lotta della medicina contro questo virus, sconosciuto fino a poco meno di un anno fa, entri in una nuova fase. Costringendolo a rallentare”.

08:00 Ben ritrovati con gli aggiornamenti circa la ricerca sul vaccino anti-Covid.

23.52 Grazie per averci seguito anche questa sera, appuntamento a domani con un’altra giornata dedicata agli aggiornamenti relativi al vaccino per il Coronavirus.

23.30 Il Governatore della regione Campania Vincenzo De Luca annuncia: “Vi annuncio che il professor Ascierto è il capofila di un progetto per un vaccino a sequenza genetica con la collaborazione dell’ospedale Spallanzani e un ospedale di Milano; appena arriverà, l’equipe provvederà a distribuire il vaccino alle persone che ne hanno bisogno“.

21.00 L’Organizzazione mondiale della sanità ha fatto sapere tramite un focus che il vaccino per il Covid-19 potrebbe essere pronto nei primi mesi del 2021. “Non sappiamo ancora esattamente quando un vaccino per Covid-19 sicuro ed efficace sarà pronto per la distribuzione, ma stimiamo che potrebbe essere tra l’inizio e la metà del 2021. E’ necessario superare diverse sfide importanti – ricorda l’Oms – si deve dimostrare che i vaccini sono sicuri ed efficaci in ampi studi clinici (fase III). Molti potenziali vaccini per Covid-19 sono allo studio e alcuni dei grandi studi clinici potrebbero riportare risultati alla fine del 2020 o all’inizio del 2021“.

18.00 Gli scienziati sin dall’inizio della pandemia sono a lavoro per cercare un vaccino per curare il Covid-19. In queste settimane sono stati fatti molti progressi e, come riporta l’Agi, il prossimo 7 novembre prenderà il via il trial di fase III ovvero quello su vasta scala, relativo al vaccino prodotto dalla società americana di biotecnologia Moderna.

15.18: “Prima o poi il vaccino anti-Covid arriverà, qualche azienda lo immetterà sul mercato, ma ci sono dei criteri da rispettare: deve essere sicuro, efficace e proponibile a tutta la popolazione e non solo a una fetta ristretta e insufficiente, altrimenti è inutile. Dunque chi ne sa più di me pensa che ci voglia ancora molto tempo per questo, e che probabilmente potrebbe essere utile e utilizzabile su larga scala solo nel prossimo autunno“. Così Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano e prorettore dell’università Vita-Salute.

14.00: “Nessuno conosce i tempi del vaccino, ma potrebbero anche essere brevi“. Lo scrive Roberto Burioni in un post sulla pagina Medical Facts. Il virologo sottolinea come le sue stesse previsioni sull’arrivo del vaccino contro il Covid, fatte a febbraio, siano “state superate da un’incredibile e inimmaginabile accelerata della scienza: da quattro anni a 63 giorni“.

12.40: Per essere messi in circolazione “i vaccini devono essere approvati a livello Ue” con un procedimento che ne garantisce “l’efficacia e la sicurezza“. Lo ha detto Vivian Loonela, portavoce della Commissione europea, nel corso della conferenza stampa quotidiana. I portavoce dell’esecutivo europeo hanno escluso la possibilità che un

Paese inizi a distribuire un vaccino non autorizzato a livello Ue, come ipotizzato dalle autorità ungheresi.

12.25: “Per arrivare a un nuovo farmaco ci sono essenzialmente due grandi fasi: la prima di scoperta e ricerca pre-clinica e la seconda di sviluppo clinico e approvazione. La prima fase richiede normalmente dai 3 e i 6 anni“. A spiegarlo è Massimo Mainetti, direttore globale marketing e gestione prodotto alla Datwyler Pharma Packaging, specializzata nel confezionamento di farmaci iniettabili e che fa parte di un Gruppo svizzero che a Pregnana Milanese (Mi) e Montegaldella (Vi) ha due importanti siti di produzione.

10.30 L’azienda biotech Usa Moderna è pronta a lanciare su scala globale il suo vaccino contro il Covid denominato mRNA-1273.

08.30 Fauci ha dichiarato che le prime dosi del vaccino dovrebbero essere disponibili già a partire da inizio dicembre negli USA.

08.00 Bentrovati alla nostra DIRETTA LIVE con tutte le novità sul vaccino anti-Covid.

23.58 Grazie per averci seguito anche questa sera, appuntamento a domani con un’altra giornata dedicata agli aggiornamenti relativi al vaccino per il Coronavirus.

23.30 Così sul Coronavirus Trump: “Se ne andrà anche senza vaccino. Se ne andrà e non lo rivedremo più, speriamo, dopo un po’ di tempo. Ci sono dei virus e delle influenze, per le quali si cerca un vaccino, ma poi non si trova. E questi virus poi spariscono, non ricompaiono più. Muoiono, come accade ad ogni cosa. Dicono che andrà via, ma non significa che sarà quest’anno. Ma comunque se ne andrà. La domanda è se abbiamo bisogno di un vaccino. Ad un certo punto probabilmente se ne andrà da solo. Ma se avessimo un vaccino sarebbe di grande aiuto“.

21.30 Così Bach: “La cerimonia d’apertura è prevista il 21 luglio. Confermo ciò che sta succedendo, anche in un momento del genere si possono organizzare sport ed eventi sportivi. I test rapidi sono sempre più efficaci e applicabili, siamo quasi pronti anche per l’ultima fase dei vaccini. Per questo siamo fiduciosi. Potremo organizzare con successo le Olimpiadi il prossimo anno, la prossima estate, a Tokyo. Il Giappone si sta impegnando, siamo molto fiduciosi che si possano iniziare i Giochi in quella data“.

18.30 Al momento sarebbero 195 i vaccini in fase di studio o sperimentazione: “Raggiungerà questo obiettivo condividendo i rischi associati allo sviluppo del vaccino, investendo nella produzione in anticipo in modo che i vaccini possano essere distribuiti su larga scala non appena si dimostrano efficaci, e unendo gli appalti e il potere d’acquisto per raggiungere volumi sufficienti per porre fine alla fase acuta della pandemia entro il 2021“, scrive l’OMS.

16.00 Questo, ovviamente, complica non poco la ricerca del medicinale che finalmente risolverebbe il problema Coronavirus. Intanto, però, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che sono 75 i Paesi che hanno presentato manifestazioni per il COVAX, un meccanismo progettato per garantire un accesso rapido, ed equo ai vaccini COVID-19 in tutto il mondo.

15.30 Secondo la stessa fonte il vaccino progettato dallo Jenner Institut dell’Università di Oxford, con la collaborazione della Advent srl di Pomezia che sarà prodotto da AstraZeneca sarebbe risultato dai test relativamente efficace perché ridurrebbe la malattia a solo un evento leggero con un po’ di tosse e raffreddore, mentre, per ottenere l’immunizzazione completa occorrerebbe una seconda dose.

12.30 Gli scienziati sin dall’inizio della pandemia sono a lavoro per cercare un vaccino per curare il Covid-19. In queste settimane sono stati fatti molti progressi e, come riporta l’Agi, il prossimo 7 novembre prenderà il via il trial di fase III ovvero quello su vasta scala, relativo al vaccino prodotto dalla società americana di biotecnologia Moderna.

09.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE con tutte le notizie sul vaccino contro coronavirus: in tempo reale vi informeremo sull’allarme che continua a tenere banco in Italia in questi mesi per questo virus esploso in Cina diversi mesi fa e arrivato anche nel nostro Paese.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE con tutte le notizie sul vaccino contro il coronavirus: in tempo reale vi informeremo sull’allarme che continua a tenere banco in Italia in questi mesi per questo virus esploso in Cina diversi mesi fa e arrivato anche nel nostro Paese. Il primo contagiato era stato un 38enne di Codogno, un piccolo comune in provincia di Lodi, che avrebbe contratto il virus dopo essere stato a contatto con un collega di lavoro rientrato di recente dalla Cina.

Continuano a salire contagi, ricoveri e decessi. Bisogna prestare molta attenzione ma è altrettanto importante non farsi prendere dal panico, la preoccupazione è legittima e cresce ora dopo ora. Di seguito la nostra DIRETTA LIVE con tutti gli aggiornamenti e le notizie in tempo reale.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock