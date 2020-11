LIVE Tsitsipas-Rublev, ATP Finals 2020 in DIRETTA: vittoria d’obbligo per entrambi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stefanos Tsitsipas-Andrey Rublev, valida per il round robin delle ATP Finals 2020 di scena alla O2 Arena di Londra. I due contendenti sono già ad un bivio del loro torneo, avendo debuttato entrambi con una sconfitta: il russo si è inchinato al cospetto di Rafa Nadal per 6-3 6-4, mentre il greco si è arreso in tre set a Dominic Thiem (7-6 4-6 6-3) nella riedizione della finale 2019.

Loading...

Loading...

Tra i due, quello che ha più da recriminare dalla giornata di domenica è Tsitsipas. Il numero 6 al mondo ha giocato una partita di gran robustezza tecnica, affidandosi molto spesso alla sua prima di servizio con percentuali assai alte mettendo spesso in difficoltà il suo avversario. Un passaggio a vuoto nel terzo set ha però indirizzato il match verso l’austriaco, bravo ad approfittarne e a rendersi inattaccabile quando era lui ad iniziare lo scambio. Nel match serale invece Rublev è parso lontano parente del tennista visto nel post-lockdown; il russo ha fatto a malapena il solletico a Nadal, che ha gestito la partita con ben pochi patemi.

Tornando alla sfida di questa sera, i due sono obbligati a vincere se vogliono sperare ad un posto nelle semifinali delle ATP Finals; essendo entrambi a 0 punti dopo la prima giornata di match, chiunque incapperà in una seconda sconfitta può già considerarsi fuori dalla lotta per entrare tra i migliori quattro del torneo. In questo 2020 Tsitsipas e Rublev si sono affrontati due volte, entrambe su terra rossa. Nella finale di Amburgo fu il russo a imporsi in tre set, qualche settimana dopo il greco si vendicò ai quarti del Roland Garros. Altre due sfide nella loro carriera, con un successo a testa: al primo turno dell’Australian Open 2019 Rublev vinse in quattro set, alle Next Gen Finals 2018 (unico scontro sul veloce indoor), sorrise Tsitsipas in cinque mini-set.

Il match delle ATP Finals 2020 tra Stefanos Tsitsipas ed Andrey Rublev inizierà non prima delle ore 21.00 e OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale per non farvi perdere davvero nulla: buon divertimento!

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse