LIVE Thiem-Tsitsipas 0-1, ATP Finals 2020 in DIRETTA: inizia bene il greco

1-1, GAME THIEM. L’austriaco costringe all’errore Tsitsipas.

40-15 Imprendibile il rovescio dell’austriaco.

30-15 Servizio potente e schiaffo di dritto di Thiem.

15-15 Errore gratuito di Thiem.

15-0 Sbaglia la risposta Tsitsipas

0-1, GAME TSITSIPAS. Il greco costringe sulla difensiva Thiem, che affonda il colpo a rete.

40-30 A rete il rovescio del greco.

40-15 Attacca Tsitsipas con lo schiaffo al volo e poi si prende il punto a rete

30-15 In rete il rovescio lungolinea di Thiem

15-15 Tsitsipas scende a rete e si prende il primo punto del suo torneo.

0-15 Subito scambio lungo sulla diagonale di rovescio, gran lungolinea di Thiem

SI COMINCIA! Serve Tsitsipas

15.37 Cinque scontri tra i due sul cemento, in vantaggio l’austriaco per tre vittorie a due.

15.33 Stagione da ricordare per Dominic Thiem, che ha vinto il suo primo torneo dello Slam all’US Open. Tsitsipas era invece chiamato alla consacrazione, ma non è riuscito a imporsi ancora come uno dei grandissimi di questa generazione.

15.30 Dopo la premiazione di Djokovic, scendono in campo Tsitsipas e Thiem.

15.22 Prima dell’apertura del torneo di singolare delle ATP Finals, ci sarà la premiazione di Novak Djokovic come numero 1 delle classifiche al termine del 2020

15.16 Vincono i due tedeschi, Koolhoff/Mektic battono Krawietz/Mies per 6-7 7-6 10-7. I quattro ora lasciano campo libero a Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas

15.15 Ultime battute per la partita di doppio. Koolhoff/Mektic conducono 9/7 su Krawietz/Mies, due match point per loro.

15.11 Koolhof/Mektic avanti 5-4 nel long tiebreak.

15.03 Partita ben lungi dall’essere finita nel doppio. Koolhof e Mektic si prendono il secondo set al tiebreak, inizia il long tiebreak a 10. Slitta inevitabilmente l’inizio di Thiem-Tsitsipas, che inizierà dunque con qualche minuto di ritardo.

14.55 Il match fra Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas partirà al termine della prima sfida valida per il torneo di doppio. Siamo al tiebreak del secondo set, nel primo Kevin Krawietz e Andreas Mies si sono imposti 7-6 contro Wesley Koolhof e Nikola Mektic

14.50 Ottava sfida fra il numero 3 ed il numero 6 del mondo, il bilancio recita 4-3 per l’austriaco. La finale dello scorso anno è l’unica occasione in cui si sono affrontati sul veloce indoor. I due sono parte del girone Londra 2020, con Rafa Nadal e Andrey Rubev che giocheranno questa sera.

14.45 La prima partita delle Finals 2020 è l’ultima di quelle dello scorso anno. Thiem e Tsitsipas si affrontarono in finale nel 2019 e il greco si impose per 6-7 6-2 7-6.

14.40 Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dominic Thiem-Stefanos Tsitsipas, prima partita delle ATP Finals 2020 di scena alla O2 Arena di Londra.

Il programma e gli orari delle ATP Finals di oggi (domenica 15 novembre)

Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dominic Thiem-Stefanos Tsitsipas, prima partita delle ATP Finals 2020 di scena alla O2 Arena di Londra. Il torneo tra i migliori otto giocatori dell’annata si apre con la replica della finale del 2019, quando fu il greco ad imporsi per 6-7 6-2 7-6. I due ora sono stati sorteggiati nel girone Londra 2020 assieme a Rafa Nadal e Andrey Rublev. Quella tra Thiem e Tsitsipas sarà la settima sfida delle loro carriere, l’austriaco è in vantaggio per 4-3.

Dominic Thiem arriva a Londra dopo una stagione in cui non ha giocato tantissimo (solo cinque tornei) ma è riuscito finalmente a trionfare per la prima volta in uno Slam, facendo suo lo US Open battendo Alexander Zverev al quinto set. L’austriaco era riuscito ad arrivare in fondo anche all’Australian Open, ma sulla sua strada trovò Novak Djokovic che lo rimontò a sua volta. La sua ultima apparizione risale al torneo di Vienna, dove è stato eliminato ai quarti da Rublev, rinunciando poi a Parigi-Bercy per un problema al piede.

Stagione un po’ più sottotono invece per Stefanos Tsitsipas: ci si aspettava che potesse essere l’anno della definitiva consacrazione dopo il successo alle Finals dello scorso anno, ma il greco alla fine si è portato a casa un solo torneo, l’ATP 250 di Marsiglia battendo Felix Auger-Aliassime, ed ha raggiunto una sola semifinale Slam al Roland Garros. Per il resto è arrivato in fondo in altre due occasioni, negli ATP 500 di Dubai e Amburgo, sconfitto da Djokovic e Rublev. Anche Tsitsipas non è al 100% fisicamente, con un problema alla gamba che si trascina dal torneo di Roma.

Il primo match delle ATP Finals 2020 tra Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas inizierà alle ore 15.00 e OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale per non farvi perdere davvero nulla: buon divertimento!

Foto: Lapresse