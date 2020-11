LIVE Sport Invernali, DIRETTA 29 novembre: Fischnaller nella sprint di slittino, attesa per Dorothea Wierer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, domenica 29 novembre. Si chiude il weekend riservato alle discipline della neve e del ghiaccio e molte oggi saranno le carte da podio dell’Italia.

Sicuramente grande attenzione a Kontiolathi, dove si disputerà la Coppa del Mondo di biathlon: spazio alle sprint e l’Italia torna a puntare su Dorothea Wierer, vincitrice già ieri nella 20 km individuale. Con lei proveranno a fare bene Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier ed Irene Lardschneider, mentre tra gli uomini saranno al via Lukas Hofer, Didier Bionaz e Patrick Braunhofer.

Prova a puntare il podio Dominik Fischnaller nella gara sprint di slittino, con la Coppa del Mondo di Igls che prevede oggi anche singolo femminile e team relay. A Sigulda in scena il bob, a Ruka spazio infine allo sci nordico: lo sci di fondo va in scena con le due pursuit in tecnica libera, 10 km femminile e 15 km maschile, ma saranno in programma anche combinata nordica e salto con gli sci.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, domenica 29 novembre. Si parte alle ore 09.00 con il singolo femminile di slittino. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: LaPresse