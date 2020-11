LIVE Sinner-Mannarino 6-3 6-5, ATP Sofia 2020 in DIRETTA: l’azzurro serve per il match, break a zero nell’11° game

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

JANNIK SINNER CON IL SERVIZIO E DRITTO VOLA IN FINALE! 6-3 7-5 a Mannarino, è ultimo atto a 19 anni e 3 mesi con annesso best ranking al numero 41!

40-0 TRE MATCH POINT SINNER: lunga la risposta di rovescio di Mannarino.

30-0 IL DRITTO DI SINNER! Si porta a due punti dal match!

15-0 Ancora un bel punto, benché corto, di Sinner!

6-5 BREAK SINNER! A metà tra il clamoroso recupero di dritto e la volée sempre di dritto rimasta in rete a un Mannarino quanto mai sorpreso dall’evolversi degli eventi, è comunque questa la palla che porta Jannik a servire per il match!

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER: dritto in rete di Mannarino. Momento molto importante del match.

0-30 Sbaglia di dritto in larghezza Mannarino, che era stato molto bravo a girare uno scambio comandato per due terzi da Sinner, o meglio dal suo dritto.

0-15 IL PASSANTE DI ROVESCIO IN CORSA DI SINNER! Beffato Mannarino proprio mentre stava scendendo a rete!

5-5 IL ROVESCIO DI SINNER! In lungolinea, per chiudere il game!

40-30 Risposta di rovescio, palla corta e appoggio di rovescio di Mannarino.

40-15 Altro ace di Sinner, il nono.

30-15 Sbaglia con il dritto Sinner.

30-0 Prova un clamoroso tweener-lob Mannarino, ma Sinner è pronto e respinge al mittente la questione con lo smash in arretramento.

15-0 Risposta in rete di Mannarino.

4-5 Mannarino, e dopo che si è abbondantemente superata l’ora di gioco questo errore di dritto manda Sinner a servire per restare nel set.

40-15 Servizio esterno di Mannarino che è vincente.

30-15 Altra buona prima di Mannarino.

15-15 IL DRITTO DI SINNER! Dopo uno scambio lottato, in cui nessuno vuole dar spazio all’altro, arriva questa palla non lontano dall’incrocio delle righe!

15-0 Prima vincente di Mannarino.

4-4 Ace numero otto di Sinner, che stavolta non deve salvare palle break. Si entra nel vivo del secondo set.

40-30 Terzo doppio fallo di Sinner.

40-15 Prima vincente di Sinner.

30-15 Cerca la rete Mannarino, ma stavolta Sinner con il rovescio gli fa giocare una volée di dritto che resta in rete.

15-15 Gran rovescio incrociato di Mannarino.

15-0 Settimo ace di Sinner.

3-4 Mannarino, ottima prima vincente dopo la quale va a prendere la via della rete con il rovescio per vincere il game.

40-15 Sinner costretto a correre ovunque, sbaglia alla fine il rovescio in corsa mettendolo in rete.

30-15 Sbaglia con il rovescio di Sinner dopo lo scambio sulla diagonale del dritto mancino di Mannarino.

15-15 Dritto lungo di Mannarino.

15-0 Esce il dritto in allungo di Sinner.

3-3 E sbaglia con il rovescio Mannarino, di nuovo Sinner bravo ad annullare una palla break in un set nel quale sta un po’ soffrendo, ma nel quale regge l’urto.

Vantaggio Sinner, sesto ace.

40-40, 2a parità: molto più che sul secondo (che poi vede l’errore di Mannarino di rovescio) è sul primo dritto che Sinner rischia tantissimo, con palla caduta sulla riga di fondo. Il sottile confine tra parità e 2-4.

Vantaggio Mannarino, palla break: scambio molto lungo, Sinner continua ad accelerare, ma mette in rete l’ultimo dritto.

40-40 Spettacolare rovescio incrociato vincente di Mannarino.

40-30 Prova a prendere tutto Mannarino su due dritti di Sinner e sull’ultimo smash, ma il dritto in corsa non fa neanche in tempo ad arrivare alla rete.

30-30 Secondo doppio fallo di Sinner.

30-15 Altra buona prima di Sinner.

15-15 Trova una valida prima Sinner.

0-15 Sbaglia con il dritto in avanzamento Sinner.

2-3 Mannarino, Sinner non trova il campo con il dritto in corsa.

40-30 Rovescio largo di Mannarino.

40-15 Prima molto esterna di Mannarino, Sinner finisce lontanissimo per rispondere di rovescio, ma a quel punto non può nulla su quello del francese.

30-15 Brutto errore di Sinner che si era aperto il campo con il dritto: con lo stesso colpo, dal centro, non trova però il campo al momento di giocare stretto verso la propria sinistra.

15-15 Rovescio in rete di Mannarino.

15-0 Prima vincente di Mannarino.

2-2 Sinner serve al corpo, Mannarino non fa in tempo a togliersi la palla da dosso per giocare il dritto.

Vantaggio Sinner, buona prima.

40-40, 2a parità: rischia la seconda Sinner, il dritto di Mannarino se ne va.

Vantaggio Mannarino, palla break: dritto lungolinea sul quale non recupera in tempo Sinner.

40-40 Sistema tutto Jannik con servizio e dritto dal centro, rovescio di Mannarino in rete.

30-40 Palla break Mannarino, dritto in rete di Sinner subito dopo il servizio.

30-30 Dritto in rete di Sinner.

30-15 Gran rovescio incrociato stretto di Mannarino che Sinner non controlla.

30-0 Servizio e dritto di Sinner.

15-0 Prima vincente di Sinner.

1-2 Mannarino, servizio esterno e controllo della rete.

40-30 Dritto in rete di Mannarino.

40-15 Numero di Mannarino che sull’ottima palla corta di Sinner con il dritto ci arriva e gioca una controsmorzata diagonale incrociata vincente.

30-15 Gran risposta di dritto di Sinner, che poi gioca il rovescio vincente incrociato.

30-0 Ancora altro punto risolto velocemente da Mannarino.

15-0 Dritto incrociato vincente di Mannarino.

1-1 Piazza l’ace Sinner per chiudere il game.

40-30 Ottima prima di Sinner.

30-30 Sistema tutto Sinner con un bel rovescio vincente vicinissimo alla riga!

15-30 Rovescio in rete di Sinner.

15-15 Comanda lo scambio dal centro Mannarino, Sinner alla fine non controlla il rovescio.

15-0 Serve al centro Sinner, e Mannarino non prende la palla.

0-1 Mannarino, rovescio lungo di Sinner.

40-15 Ace di Mannarino.

30-15 Contropiede di dritto di Mannarino in uscita dal servizio.

15-15 SPETTACOLO SINNER! Dritto vincente dal centro sulla riga!

15-0 Mannarino spinge lontano Sinner con il dritto e poi chiude una non facile volée bassa.

6-3 SET SINNER! E in 35 minuti l’azzurro si porta avanti!

40-30 SET POINT SINNER: terzo ace, e in che momento!

30-30 Rovescio in rete di Sinner, che stava facendo ancora una volta correre Mannarino qua e là per il campo.

30-15 Altro gran dritto di Sinner in controbalzo in uscita dal servizio!

15-15 Gran rovescio di Sinner!

0-15 Rovescio in rete di Sinner che cercava il lungolinea.

5-3 Sinner, rovescio lungo dell’altoatesino che ora serve per il set.

40-15 Prima centrale di Mannarino.

30-15 Servizio e dritto di Mannarino.

15-15 Sinner risponde come può di rovescio, chiude con la palla corta Mannarino.

0-15 Gran risposta incrociata di dritto di Sinner!

5-2 Sinner, servizio vincente e break confermato!

40-15 Primo doppio fallo di Sinner.

40-0 Altro ace di Sinner, stavolta al centro.

30-0 Primo ace di Sinner.

15-0 Sbaglia ancora con il dritto Mannarino.

4-2 BREAK SINNER: si toglie il servizio da solo Mannarino con il terzo errore di dritto di fila, questo in rete come il precedente.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: dritto in rete di Mannarino in uscita dal servizio.

40-40 Dritto molto lungo di Mannarino, primo game ai vantaggi.

40-30 Rovescio largo di Sinner che ha cercato il vincente lungolinea.

30-30 Risposta complessa per Sinner, che poi ritorna al centro del campo, ma sbaglia col dritto.

15-30 Ottimo scambio di Sinner, che con il dritto lo gira spostando sui due lati del campo Mannarino e va a prendersi il punto!

15-15 Sinner butta fuori dal campo Mannarino e poi chiude in avanzamento con il dritto.

15-0 Servizio e dritto di Mannarino.

3-2 Sinner, scambio lungo al termine del quale il primo a sbagliare è Mannarino.

40-30 Ci riprova con il controbalzo Sinner su una risposta molto bella di Mannarino, palla appena larga.

40-15 CHE DRITTO IN CORSA DI SINNER! Va a beffare con il lungolinea il rovescio incrociato di Mannarino!

30-15 Spinge con il dritto su entrambi gli angoli Sinner e va a prendersi il punto.

15-15 Sinner riesce a tenere Mannarino nell’angolo destro, gioca poi il dritto su quello sinistro e il francese non può nulla.

0-15 Rovescio in rete di Sinner.

2-2 Esce la risposta di rovescio di Sinner.

40-0 Non trova il campo con la risposta di dritto Sinner.

30-0 Rovescio in rete di Sinner in risposta.

15-0 Buona prima di Mannarino.

2-1 Sinner, ottima prima esterna per chiudere il game.

40-30 Dritto appena lungo di Sinner.

40-15 Risposta vincente di dritto di Mannarino.

40-0 Prima vincente centrale di Sinner.

30-0 Il nastro tenta di tradire Sinner, ma non ci riesce: nello scambio Mannarino arretra per giocare il dritto, che finisce in rete.

15-0 Dritto fuori di Mannarino.

1-1 Grandissimo passante di rovescio di Mannarino, che riesce a trafiggere Sinner che aveva giocato un dritto molto angolato.

40-0 Rovescio di Mannarino che allarga il campo per venire a rete e coprirla con successo.

30-0 Buona prima di Mannarino.

15-0 Rovescio in rete di Sinner.

1-0 Sinner, ottima prima esterna.

40-30 Dritto lungo in risposta di Mannarino.

30-30 Dritto in rete di Mannarino.

15-30 Due ottimi rovesci di Sinner, il primo sulla riga di fondo allontana Mannarino, con il secondo piazza il vincente incrociato.

0-30 Scambio lungo, Mannarino non concede mai realmente spazio a Sinner che cerca il dritto incrociato vincente, ma lo sbaglia.

0-15 Dritto in rete di Sinner.

14:08 Si comincia! Mannarino ha vinto il sorteggio, ma ha scelto di mandare Sinner a servire.

14:03 In corso il palleggio di riscaldamento.

14:01 Ecco l’ingresso in campo di Sinner e Mannarino nel palasport principale di Sofia.

14:00 C’è ancora qualche minuto di attesa.

13:55 In caso di vittoria oggi, Sinner sarebbe il quinto italiano a raggiungere una finale ATP quest’anno dopo Andreas Seppi a New York (250), Gianluca Mager (500, Rio de Janeiro), Marco Cecchinato (250, Sardegna) e Lorenzo Sonego (500, Vienna).

13:50 Dieci minuti al via di questo penultimo atto in Bulgaria; il vincente sfiderà uno tra il canadese Vasek Pospisil e l’esperto francese Richard Gasquet.

13:45 Seconda semifinale della stagione per Sinner, che ha salvato 6 palle break su 7 nella giornata di ieri per venire a capo dell’australiano Alex de Minaur.

13:40 Va ricordato che, comunque terminerà il torneo, questo è l’ultimo appuntamento con Sinner in stagione, dal momento che la stagione ATP, eccettuate le Finals, finisce con Sofia e la programmazione dell’altoatesino non prevede alcun challenger, visti i tempi necessari per disputare la parte australiana della stagione.

13:35 Nessun precedente tra i due giocatori. Particolare la situazione di Mannarino, rimasto l’unico giocatore compreso tra le teste di serie ad essere ancora in gara nel torneo.

13:30 Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del torneo ATP 250 di Sofia che mette di fronte Jannik Sinner e Adrian Mannarino.

Sinner-Fucsovics – Sinner-Huesler – Sinner-de Minaur – Sinner dopo il quarto vittorioso

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP 250 di Sofia tra Jannik Sinner e il francese Adrian Mannarino.

Nessun precedente tra i due in questa sfida che vede una sorta di scontro generazionale in scena, dal momento che Mannarino di anni ne ha 32 e Sinner 19. Il francese, mancino che con l’età è pian piano riuscito a migliorare il proprio ranking nei quasi 10 anni a livello ATP, ha rispettato il suo ruolo di testa di serie numero 5 battendo in rimonta lo slovacco Martin Klizan, il bielorusso Egor Gerasimov e il moldavo Radu Albot, che ha tolto dal torneo il numero 1 del seeding, il canadese Denis Shapovalov.

Sono tre versioni diverse, quelle che si sono viste di Sinner fino a questo momento nel torneo: al primo turno ha semplicemente gestito in irregolare Marton Fucsovics, al secondo non ha avuto problemi a far valere la sua maggior forza rispetto allo svizzero Marc-Andrea Huesler, e infine nei quarti è riuscito a battere sul piano mentale Alex de Minaur, e per l’australiano evidentemente è una sorta di maledizione, se è vero che già contro Marco Cecchinato, al Roland Garros, due game infiniti lo hanno mandato fuori dalla partita di testa.

Si tratta della seconda semifinale in poche settimane per Sinner, che cerca la sua prima finale a livello ATP (dal cui conto, è bene ricordarlo, si esclude in questa sede il discorso Next Gen Finals). Per Mannarino c’è invece la ricerca dell’undicesima finale sul circuito maggiore: ne ha vinta soltanto una, sull’erba di ‘s-Hertogenbosch contro l’australiano Jordan Thompson.

Il match tra Jannik Sinner e Adrian Mannarino inizierà alle ore 14:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse