LIVE Sinner-Gasquet, Finale Atp Sofia 2020 in DIRETTA: l’azzurro insegue il primo titolo in carriera e la top40

Il ranking ATP di Sinner in caso di vittoria – Sinner il più giovane finalista italiano – La partita sarà visibile anche su Rai2

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dell’ATP 250 di Sofia tra Jannik Sinner e il canadese Vasek Pospisil.

Giornata importante per il giovane azzurro alla sua prima finale in carriera nel circuito ATP. L’altoatesino è stato autore di un percorso fantastico nel quale ha superato avversari del calibro di Alex De Minaur (n. 25 del ranking) e Adrian Mannarino (n. 33 del ranking) in maniera brillante, meritando ampiamente il successo. Il Sinner che si è visto in questa settimana in Bulgaria, e non solo, è un giocatore consapevole dei propri mezzi, convinto del proprio valore e molto determinato. Tutte caratteristiche che un giorno lo renderanno uno dei migliori del circuito.

Tornando al match di oggi, Pospisil è senza ombra di dubbio un avversario ostico e in grande forma, non a caso ieri ha sconfitto Richard Gasquet un tennista esperto e solido. Sarà per il 19enne nativo di San Candido un ottimo test per capire a che punto è arrivato il suo percorso di crescita anche perchè non si tratta solo della prima finale nel circuito maggiore ma anche della prima nella quale parte da favorito. Sinner ha dimostrato in molte occasioni, nonostante la giovane età, di non soffrire la pressione ma questa è una variabile da tenere necessariamente in considerazione.

Sotto l’aspetto tecnico in questa settimana di gare l’azzurro è stato molto solido con il solito rovescio, ormai diventato una garanzia, e anche col dritto, tranne per qualche errore di troppo su alcune palle senza peso giocate dagli avversari. L’altoatesino ha già confessato che questo è un aspetto sul quale lavorerà per migliorare ulteriormente, ennesimo sintomo del suo ottimo stato mentale. C’è grande attesa per celebrare il primo trionfo di un gioiellino che farà gioire l’Italia tennistica nel prossimo futuro, e perchè no anche nel presente. Con questo successo l’allievo di Riccardo Piatti entrerebbe anche nella top-40 del ranking ATP. In caso contrario resterà comunque la grande prestazione che ha condotto Sinner a soli 19 anni a giocarsi il titolo in un 250. Senza ombra di dubbio sarà una partita spettacolare e che non mancherà di regalare colpi di scena.

La finale del torneo ATP di Sofia tra Jannik Sinner e Vasek Pospisil inizierà alle ore 14.00 e OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale per non farvi perdere davvero nulla: buon divertimento!

