LIVE Sinner-De Minaur 5-4, Atp Sofia 2020 in DIRETTA: Jannik continua a condurre nel primo set

30-30 Doppio fallo di Sinner.

30-15 Fantastica accelerazione di dritto di De Minaur.

30-0 De Minaur sbaglia nettamente di rovescio.

5-5 De Minaur serve bene quando conta e vince il game.

40-30 Servizio e dritto per l’australiano.

30-30 De Minaur non controlla il dritto.

30-15 Sinner non controlla la risposta.

15-15 Vola via il rovescio di Sinner.

0-15 Scambio durissimo e De Minaur mette il dritto in corridoio.

5-4 Altro ottimo turno di servizio per Jannik.

40-15 Si ferma sul nastro il rovescio di Sinner.

40-0 Prima vincente di Sinner.

30-0 Lungo il rovescio di De Minaur

4-4 Sinner sbaglia una comoda volèe.

40-30 Sinner trova il vincente di dritto.

40-15 Di poco lungo il dritto di Jannik.

30-15 De Minaur sbaglia il recupero dopo una bordata di Sinner.

30-0 De Minaur spinge con il dritto e Sinner non riesce a controllare.

4-3 Sinner mantiene il servizio ed il comando della partita.

40-30 Ottima prima centrale di Sinner.

30-30 De Minaur sbaglia un comodo dritto.

15-30 Lungo il rovescio dell’australiano.

0-30 Sinner viene tradito ancora dal dritto.

0-15 Doppio fallo di Sinner.

3-3 De Minaur si salva e ottiene la parità.

A-40 Lungo il dritto di Sinner.

40-40 Sinner affossa il rovescio con il campo abbastanza aperto.

40-A Palla break per Sinner.

40-40 De Minaur non riesce a gestire lo scambio sul rovescio e sbaglia.

40-30 Sinner apre il dritto e lascia fermo De Minaur.

40-15 Prima vincente di De Minaur.

30-15 De Minaur non controlla la volèe.

30-0 Sinner va fuori giri con il dritto.

3-2 Game solido al servizio per Jannik, che torna avanti nel set.

40-15 Ottima prima di Sinner.

15-15 Altro scambio lottato e alla fine Sinner chiude con il dritto incrociato.

2-2 CONTROBREAK! Altra ottima risposta di Sinner e De Minaur finisce per sbagliare.

40-A C’è una terza palla break per Jannik.

40-40 In corridoio il dritto di Sinner.

40-A Dritto devastate di Sinner. Altra palla break.

40-40 Lunga la risposta di rovescio di Sinner.

30-40 Palla break per Sinner.

30-30 De Minaur affossa il rovescio.

30-15 De Minaur copre bene la rete e chiude con la volèe alta di dritto.

15-15 Lungo il rovescio dell’australiano.

1-2 Sinner sbaglia un comodo dritto e arriva il break per De Minaur.

30-40 Ace esterno di Jannik.

15-40 In rete il recupero di De Minaur.

0-40 Ci sono tre palle break per De Minaur.

0-30 Lungo il dritto di Sinner.

0-15 Scambio durissimo e De Minaur trova il vincente di dritto.

1-1 Anche l’australiano conquista il suo primo game.

40-15 De Minaur sbaglia con il rovescio.

40-0 Lungo anche il rovescio.

30-0 Lungo il dritto di Sinner.

1-0 Ottimo primo game per Sinner.

40-15 Prima vincente di Sinner.

30-15 Risposta vincente di De Minaur.

30-0 Servizio e dritto di Jannik.

15-0 Primo quindici del match per Sinner.

SI COMINCIA!

13.26: Sarà Sinner a servire per primo.

13.24: Sinner e De Minaur stanno ultimando il riscaldamento.

13.21: L’altoatesino ha superato al primo turno l’ungherese Fucsovics e poi nella giornata di ieri lo svizzero Huesler, mentre De Minaur, dopo il bye iniziale, ha battuto anche lui in due set il russo Karatsev.

13.11: E’ finito il match tra Mannarino e Albot. Tra poco scenderanno in campo Sinner e De Minaur.

12.00: Il match tra Sinner e De Minaur è in programma come secondo incontro sul campo centrale. Si attende dunque la fine di Albot-Mannarino (2-6 2-0).

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per i quarti di finale dell’ATP di Sofia tra Jannik Sinner ed Alex De Minaur. L’altoatesino va a caccia della semifinale sul cemento bulgaro, ultimo torneo della stagione e dunque ultima occasione in questo 2020 per il giovane azzurro di conquistare il suo primo titolo nel circuito.

Un quarto di finale sicuramente difficile quello contro il tennista australiano, giustiziere di Lorenzo Sonego nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy una settimana fa. Si tratta anche del remake della finale dello scorso anno alle Next Gen, quando a vincere anche molto nettamente fu Sinner.

L’altoatesino ha superato al primo turno l’ungherese Fucsovics e poi nella giornata di ieri lo svizzero Huesler, mentre De Minaur, dopo il bye iniziale, ha battuto anche lui in due set il russo Karatsev.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per i quarti di finale dell’ATP di Sofia tra Jannik Sinner ed Alex De Minaur: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita avrà inizio non prima delle ore 12.30. Buon divertimento!

Foto: LaPresse