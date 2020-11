LIVE Sci alpino, Slalom Levi in DIRETTA: Vlhova davanti a Shiffrin! Ottima Italia: 6a Curtoni, 9a Bassino! Alle 13.15 la seconda manche!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

La cronaca della prima manche a Levi: ottima Italia

11.23 La norvegese Tviberg beffa Della Mea di 4 centesimi, ora l’azzurra è 30ma ed appesa ad un filo.

11.22 26ma Marta Rossetti, 27ma Martina Peterlini. Si mette male per Lara Della Mea, 29ma.

11.15 L’Italia ha confermato grandi miglioramenti anche in slalom. Ha stupito in particolare Marta Bassino, addirittura nona dopo essere partita con il pettorale n.31! Benissimo Irene Curtoni, sesta; non male nemmeno Federica Brignone, 14ma ed in linea con i propri migliori risultati in carriera in questa specialità.

11.13 Lara Della Mea pasticcia sul muro ed è 26ma a 2″35, appena dietro alle connazionali Rossetti e Peterlini. Al momento sarebbero addirittura sei le azzurre qualificate. Ora bisognerà attendere Serena Viviani con il pettorale n.58, al debutto in Coppa del Mondo.

11.10 Iniziano a rischiare Marta Rossetti e Martina Peterlini. Sono rispettivamente 24ma e 25ma. Mancano ancora due azzurre: Lara Della Mea e Serena Viviani.

11.08 La svizzera Melanie Meillard, al rientro, è 15ma a 1″64.

11.07 FANTASTICA MARTA BASSINO! E’ nona a 1″34! Sul muro si è difesa egregiamente, ma anche sui piani non ha sfigurato! Sta migliorando anche in slalom! Ottima davvero!

11.06 La prossima a partire sarà Marta Bassino, leader della classifica generale.

11.04 Dopo le prime 30 è al comando Petra Vlhova con 0.15 su Mikaela Shiffrin e 0.52 su Katharina Liensberger. Le due grandi rivali si sono dunque ritrovate e nella seconda manche daranno vita ad un duello stupendo. Quarta Gisin a 1″07, quinta Holdener a 1″16, ottima sesta Irene Curtoni a 1″23. Le altre italiane: 13ma Federica Brignone a 1″61, 21ma Marta Rossetti a 2″12, 22ma Martina Peterlini a 2″21.

11.03 La ceca Capova in palese difficoltà tecnica sul muro. E’ 27ma a 4″07.

11.02 24ma a 2″64 la giapponese Ando. Ora la ceca Capova, pettorale n.30.

11.01 La canadese Nullmeyer inforca, stava sciando bene. Tocca alla giapponese Ando.

11.00 Ottima gara di Dubovska, 12ma a 1″52. Resta sesta Irene Curtoni, 13ma Federica Brignone, 21ma Rossetti, 22ma Peterlini.

10.59 Stupisce la ceca Dubovska! 0.33 di ritardo al secondo intermedio!

10.58 Anche Marta Rossetti perde troppo sul piano conclusivo ed è 20ma a 2″12, appena davanti a Martina Peterlini.

10.57 La slovena Bucik è sedicesima a 1″83. Ora è il momento di Marta Rossetti.

10.56 Martina Peterlini, attanagliata da problemi alla schiena nelle ultime settimane, è 19ma a 2″21. Dovrebbe bastare per la qualificazione.

10.54 Stjernesund paga sul muro ed è undicesima a 1″47. Fa perdere una posizione a Federica Brignone, che ora è 12ma a 1″61. Tocca a Martina Peterlini!

10.54 La norvegese Stjernesund paga appena 0.25 al secondo intermedio!

10.51 Sempre al comando Vlhova con 0.15 su Shiffrin e 0.52 su Liensberger: sono le tre candidate al podio. Distacchi superiori al secondo per tutte le altre: quarta Gisin a 1″07, quinta Holdener a 1″16. Bene le azzurre: sesta Curtoni a 1″23, potenzialmente in corsa anche per la top3, undicesima Federica Brignone a 1″61. Ricordiamo che Brignone non è mai arrivata in top10 in slalom. Tra poco toccherà alle giovani azzurre: è un’occasione da sfruttare per centrare la qualificazione.

10.50 Discreta Noes, è 17ma a 2″06. Non male per essere al rientro.

10.49 Remme 18ma a 2″93. Tocca alla francese Nastasia Noens, anch’ella al rientro da un infortunio.

10.47 La tedesca Schmotz, al rientro da un infortunio, è ultima a 3″37. Qualificazione a forte rischio. La condizione migliore è lontana. Tocca alla canadese Roni Remme.

10.46 Hrovat 16ma a 1″92. Resistono i piazzamenti delle azzurre: sesta Irene Curtoni, undicesima Federica Brignone.

10.45 INFORCATA PER GRITSCH! Che occasione persa per la giovane austriaca, stava disputando una prestazione da podio! Ora la talentuosa slovena Meta Hrovat.

10.44 Pazzesca l’austriaca Gritsch, appena 2 centesimi di ritardo al secondo rilevamento!

10.43 La canadese Erin Mielzynski è 15ma a 1″91.

10.42 Federica Brignone è undicesima a 1″61. Un peccato perché sul muro si è difesa egregiamente, all’ultimo intermedio pagava appena 1″09 da Vlhova. Poi sul piano conclusivo ha perso davvero tanto.

10.40 La prossima a partite sarà Federica Brignone!

10.38 Dopo le prime 15 comanda la slovacca Petra Vlhova con 15 centesimi sull’americana Mikaela Shiffrin e 52 sull’austriaca Katharina Liensberger. Quarta a 1″07 Michelle Gisin, quinta 1″16 Wendy Holdener, sesta un’ottima Irene Curtoni a 1″23.

10.38 Anche Holtmann paga dazio sul muro ed è nona a 1″36.

10.37 In gara la norvegese Mina Fuerst Holtmann. Ottima al secondo intermedio, solo 0.28 da Vlhova.

10.36 Gallhuber inforca. E’ la prima atleta a non concludere la prova.

10.36 In pista l’austriaca Gallhuber, 0.99 di ritardo al secondo rilevamento.

10.35 Brutta manche per Schild, ultima a 2″59. La qualificazione non è scontata. L’austriaca lo scorso anno si era infortunata in maniera seria.

10.33 Huber perde un secondo sul muro e chiude nona a 1″44. Ora un’altra austriaca, la sorella d’arte Bernadette Schild, ormai quasi 31enne.

10.32 Decima a 1″71 da Vlhova la tedesca Duerr. Sempre in sesta posizione Irene Curtoni. Tocca all’austriaca Katharina Huber.

10.30 La canadese St-Germain è settima a 1″24. Ricordiamo che Irene Curtoni non è mai arrivata nella top15 in carriera a Levi. Oggi potrebbe mettere nel mirino anche la top10, se non qualcosa di più. Tocca alla tedesca Lena Duerr.

10.29 Convincente la prestazione di Irene Curtoni, sesta a 1″23. Peccato perché sul piano conclusivo ha perso quasi 3 decimi.

10.28 0.32 di ritardo per Curtoni al primo intermedio, 0.61 al secondo. Ora il muro.

10.27 Lysdahl perde tantissimo sul muro ed è ottava a 1″72. I distacchi iniziano a lievitare. Ora Irene Curtoni!

10.26 Mair è la peggiore sin qui. Settima e ultima a 1″66 da Vlhova. Ora la norvegese Lysdahl, poi toccherà ad Irene Curtoni.

10.25 Già 0.42 il gap di Mair al primo rilevamento.

10.24 Ottima l’austriaca Liensberger. E’ terza a soli 0.52 da Vlhova. Una manche che consente di fare più di un pensierino al podio. Tocca ad un’altra austriaca, Chiara Mair.

10.22 VLHOVA IN TESTA PER SOLI 15 CENTESIMI! Grandissima potenza espressa dalla slovacca, che ha fatto la differenza sul muro. Al terzo rilevamento aveva 0.29 sull’americana, poi ha perso qualcosa sul piano conclusivo. Battaglia per la vittoria apertissima!

10.22 Vlhova dietro di 13 centesimi al primo intermedio, ma avanti di 0.13 al secondo!

10.21 Truppe quarta a 1″18. I distacchi sono quelli “tipici” che infligge di solito Mikaela Shiffrin. Fugati i dubbi sul suo stato di forma, ma ora tocca alla grande rivale Petra Vlhova!

10.20 0.57 di ritardo per Truppe al primo rilevamento, ma recupera e transita a 0.30 al secondo.

10.19 Troppe scodate sul muro per Holdener. La svizzera è terza a 1″01 da Shiffrin. L’americana gongola, ma dovrà attendere il confronto con Vlhova per comprendere appieno la bontà della propria prestazione. Tocca all’austriaca Truppe.

10.18 0.25 di ritardo per Holdener al primo intermedio, 0.32 al secondo.

10.18 Gisin chiude a 0.92 da Shiffrin. L’americana ha guadagnato tutto nei due tratti in piano, quello iniziale e quello finale. Sul ‘muretto’ della Levi Black la statunitense è sembrata amministrare. Ora un esame importante per lei: Wendy Holdener.

10.17 Già 0.48 di ritardo per Gisin al primo intermedio!

10.16 54″34 per Shiffrin, non ha sbagliato nulla. Sciata molto fluida e precisa, vedremo se avrà tenuto del margine. La prima impressione, ad ogni modo, è decisamente convincente. Ora la svizzera Michelle Gisin.

10.15 Iniziato lo slalom di Levi di sci alpino! Mikaela Shiffrin in gara dopo 300 giorni!

10.13 Ci siamo! Mikaela Shiffrin al cancelletto di partenza!

10.11 Federica Brignone non è mai arrivata nella top10 in slalom nella sua carriera. Il miglior risultato resta il 12° posto di Semmering 2018.

10.09 Se Vlhova e Shiffrin appaiono sulla carta almeno due spanne superiori alle altre, la principale candidata al terzo gradino del podio è la svizzera Wendy Holdener, ancora a caccia del primo successo in carriera in Coppa del Mondo in slalom.

10.05 Una sola apparizione in Finlandia per Marta Bassino, nel 2018. Anche in questo caso la sua gara si chiuse prematuramente.

10.03 Anche Lara Della Mea non ha portato a termine lo slalom del 2019. Come avrete capito, la pista di Levi non è tra le più amate dalle azzurre, anzi…Oggi è arrivato il momento di invertire il trend.

10.01 Marta Rossetti prese parte allo slalom di Levi del 2019, senza concludere la gara.

9.57 La prima manche è stata tracciata da Roland Plattner, allenatore dell’Austria. La seconda toccherà invece a Livio Magoni, coach di Petra Vlhova.

9.55 La startlist completa dello slalom di Levi di sci alpino:

1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

3 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

4 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

5 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

6 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

7 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic

8 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

9 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol

10 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

11 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

12 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

13 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head

14 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

15 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

16 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

17 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Atomic

18 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

19 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

20 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer

21 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

22 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon

23 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

24 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

25 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

26 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head

27 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl

28 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

29 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

30 155727 CAPOVA Gabriela 1993 CZE Augment

31 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

32 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

33 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic

34 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

35 225518 GUEST Charlie 1993 GBR

36 539927 LAPANJA Lila 1994 USA Stoeckli

37 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

38 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon

39 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

40 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND Fischer

41 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar

42 197540 FORNI Josephine 1994 FRA Rossignol

43 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic

44 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic

45 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

46 537772 STIEGLER Resi 1985 USA Rossignol

47 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

48 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer

49 206536 WALLNER Marina 1994 GER Fischer

50 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Kaestle

51 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

52 426153 NORBYE Tuva 1996 NOR Rossignol

53 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli

54 56427 LORENZ Bernadette 1998 AUT

55 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer

56 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol

57 516437 BISSIG Carole 1996 SUI Stoeckli

58 6295217 VIVIANI Serena 1999 ITA Head

59 486028 GORNOSTAEVA Anastasia 1999 RUS Rossignol

60 206761 OSTLER Martina 1998 GER Atomic

61 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

62 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

63 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

64 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic

65 185431 TOIVIAINEN Julia 1998 FIN Nordica

66 185435 HAKALA Kia-Emilia 1998 FIN Atomic

67 206834 MANGOLD Luisa 2000 GER Rossignol

68 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

69 155962 SOMMEROVA Elese 2001 CZE

9.51 Due le presenze di Martina Peterlini a Levi. Lo scorso anno entrò in zona punti e concluse 26ma.

9.49 Federica Brignone non prendeva parte allo slalom di Levi dal 2014! Nelle tre partecipazioni non ha mai portato a termine la gara.

9.47 Oggi rivedremo in gara tre atlete importanti, al rientro dai rispettivi infortuni: la svizzera Melanie Meillard (pettorale n.32), la francese Nastasia Noens (n.22) e la tedesca Marlene Schmotz (n.20).

9.45 Irene Curtoni non ha un buon rapporto con Levi. Il miglior risultato in Finlandia per l’azzurra è un 18° posto ottenuto nel 2018. In ben sette circostanze non è arrivata al traguardo.

9.38 Serena Viviani è al debutto in Coppa del Mondo. L’assenza della Svezia ha consentito a Federica Brignone di poter partite con il n.16 invece che con il 31. Un’occasione da sfruttare per provare ad agguantare la top10.

9.37 Saranno sette le italiane in gara. Questi i loro pettorali di partenza:

N.9: Irene Curtoni.

N.16: Federica Brignone.

N.24: Martina Peterlini.

N.26: Marta Rossetti.

N.31: Marta Bassino.

N.38: Lara Della Mea.

N. 58: Serena Viviani.

9.35 La grande favorita di oggi è la slovacca Petra Vlhova, che a Levi vanta due successi (2013 e 2017). Lo scorso anno, tuttavia, non portò a termine la gara.

9.32 A Levi non è presente la Nazionale svedese. Tutte le atlete sono in quarantena a causa della positività del capo allenatore Christian Thoma.

9.30 Mikaela Shiffrin vanta quattro vittorie in carriera a Levi, le ultime due consecutive (2018 e 2019). In che condizioni di forma si presenterà la fuoriclasse statunitense?

9.29 L’attesa maggiore è per il il grande ritorno di Mikaela Shiffrin, che non gareggia da ben 300 giorni! L’ultima volta fu nel superG vinto a Bansko il 26 gennaio 2020. Peraltro l’americana partirà con il pettorale n.1!

9.27 Si tratta della seconda gara stagionale. La prima è stata dominata dall’Italia: Marta Bassino, un mese fa, vinse il gigante di Soelden davanti a Federica Brignone.

9.26 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dello slalom femminile di Levi (Finlandia), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello slalom di Soelden, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Ritorna lo spettacolo del Circo Bianco e lo fa con due slalom consecutivi sulle nevi della Finlandia.

C’è davvero grandissima attesa per il ritorno in gara di Mikaela Shiffrin. Dopo la lunghissima pausa per la drammatica scomparsa del padre negli ultimi mesi della scorsa stagione e dopo l’infortunio che non le ha permesso di essere a Soelden, l’americana finalmente si ritrova al cancelletto di partenza.

Shiffrin è pronta ad un serratissimo duello in questa due giorni con la slovacca Petra Vlhova. Ovviamente l’americana e la slovacca sono le due grandi favorite per giocarsi la vittoria. La svizzera Wendy Holdener è la prima vera avversaria per il duopolio Shiffrin-Vlhova, con l’elvetica che cerca ancora la sua prima vittoria della carriera in slalom.

Una vigilia caratterizzata dalla clamorosa esclusione della squadra svedese e dunque di una possibile protagonista come Anna Swenn Larsson. Dopo la positività al Coronavirus del capo allenatore, l’austriaco Christian Thoma, le slalomiste svedesi sono state messe in quarantena e dunque non potranno partecipare alle due gare del weekend.

Capitolo Italia. Le azzurre puntano ad una prima manche di livello che le permetta di essere competitive nella seconda per un piazzamento importante. Irene Curtoni parte con il 9 ed è la migliore nella startlist, ma attenzione anche Federica Brignone che scatta con il 16. Poi attenzione anche alle giovani Martina Peterlini e Marta Rossetti, senza dimenticare Marta Bassino con il 32. Debutto in Coppa del Mondo per Serena Viviani.

La prima manche dello slalom femminile di Levi scatterà alle ore 10.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse