LIVE Sci alpino, Slalom-2 Levi DIRETTA: rivincita Shiffrin-Vlhova, Brignone e Bassino ci riprovano

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del secondo slalom di Levi, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Secondo appuntamento consecutivo sulle nevi finlandesi con ancora le donne dei rapid gates protagoniste.

Ci sarà un nuovo duello tra Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin. Il primo round è andato alla slovacca che ha preceduto di diciotto centesimi l’americana, che rientrava in gara dopo essere stata lontana dal cancelletto di partenza per ben 300 giorni. Questa volta sarà Vlhova a partire con l’uno, mentre Shiffrin avrà il quattro.

Attenzione anche all’austriaca Katharina Liensberger, “la prima delle altre”, che ha chiuso a soli cinque decimi dalla vetta e che cercherà di sfruttare un errore delle due favorite. In lizza per un posto sul podio ci sono anche le due svizzere Wendy Holdener e Michelle Gisin, rispettivamente quarta e quinta.

In casa Italia c’è voglia di fare ancora molto meglio del primo slalom. Irene Curtoni ha chiuso undicesimo e vuole ottenete un piazzamento in Top-10. Un posto tra le dieci che è sfumato per Marta Bassino, complice un vistoso errore sul muro, ma la piemontese ci riproverà e comunque ieri ha ottenuto i primi punti della carriera in Coppa del Mondo in slalom. Grande desiderio di riscatto per Federica Brignone, caduta nella seconda manche.

La prima manche dello slalom femminile di Levi scatterà alle ore 10.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!

