LIVE Real Madrid-Inter 2-1, Champions League 2021 in DIRETTA: Benzema e Ramos puniscono i nerazzurri, Lautaro la riapre

Atalanta-Liverpool 0-5

54′ Punizione da sinistra di Brozovic, Courtois anticipa Lautaro

51′ Ammonito Brozovic

Atalanta-Liverpool 0-4 Manè

48′ Mischia nell’area del Real sugli sviluppi di una punizione da destra ma i nerazzurri non riescono a concludere

47′ Ammonito Mendy

Atalanta-Liverpool 0-3 Salah

46′ Iniziato il secondo tempo

I risultati dagli altri campi:

Atalanta-Liverpool 0-2

Porto-Marsiglia 2-0

Manchester City-Olympiakos 1-0

Midtjylland-Ajax 1-2

Salisburgo-Bayern 1-2

Rientrano le squadre in campo

45′ Si chiude qui il primo tempo con il Real meritatamente in vantaggio 2-1 grazie alle disattenzioni della difesa dell’Inter che in attacco è stato pericoloso in più occasioni. Partita ancora apertissima

Salisburgo-Bayern 1-2

43′ Ammonito Vidal

37′ Courtois in uscita anticipa Hakimi lanciato a rete

Atalanta-Liverpool 0-2 Manè

35′ GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL INTEEEEEEEEEEEEEEEER!!! Magia di Barella che di tacco riesce a servire Lautaro che entra in area e di destro batte Courtois!!! 2-1 Real

33′ GOL DEL REAL MADRID! Corner dalla destra, stacco perfetto di Sergio Ramos che anticipa De Vrij e di testa batte Handanovic: 2-0 Real

33′ Penetrazione sulla sinistra di Hazard, esce Handanovic e gli chiude lo specchio dellaporta: corner

30′ Reazione piuttosto flebile dell’Inter. Ci prova Lautaro ma non è determinato a sufficienza

Porto-Marsiglia 2-0 rigore di Sergio

25′ GOL DEL REAL MADRID! Incredibile retropassaggio di Hakimi che serve perfettamente Benzema che anticipa Handanovic e deposita in rete. 1-0 Real

23′ OCCASIONISSIMA REAL!!! Lucas Vasquez serve in mezzo Benzema, sponda di testa per l’accorrente Valverde, palla che ribalza e finisce alta sopra la traversa con la difesa dell’Inter piuttosto ferma

Il rigore di Lewandowski: Salisburgo-Bayern 1-1

22′ Lungo possesso palla del Real, cross dalla tre quarti di Lucas Vasquez, blocca Handanovic

Midtjylland-Ajax 1-2

18′ Sembra aver rallentato il ritmo il Real che sta ragionando di più in questa fase, facendo possesso palla

Liverpool in vantaggio sul campo dell’Atalanta: 0-1

Salisburgo-Bayern 1-0, Manchester City-Olympiacos 1-0

14′ INTER ANCORA PERICOLSA! Lautaro lavora benissimo sulla sinistra e tocco al centro per l’accorrente Vidal che tira al volo e sfiora il palo alla destra di Courtois

13′ Conclusione dal limite di Kroos, nessun problema per Handanovic

11′ Ancora Inter pericolosissima. Servizio in profondità per Lautaro che si presenta in area, conclude rasoterra, respinge Courtois

10′ TRAVERSA DELL’INTER. Azione velocissima di contropiede, palla per Perisic che cincischia sulla sinistra, crossa per la testa di Barella che colpisce la traversa con una conclusione a spiovere

9′ Prova a mettere fuori il naso dalla propria metà campo l’Inter

Porto in vantaggio con il Marsiglia: 1-0

7′ Funziona il pressing alto del Real che ruba un’altra palla nella tre quarti avversaria, conclusione da fuori di Valverde alta di poco

6′ Lucas Vasquez crossa rasoterra da destra, rinvia la difesa dell’Inter

4′ Grande occasione per il Real Madrid. Hazard da sinistra crossa per Asensio che calcia a colpo sicuro, deviazione di Handanovic in corner

2′ Possesso palla dell’Inter nella prima fase della gara. Ajax in vantaggio sul campo del Midtjylland

1′ Iniziata la partita!

20.58: Si gioca allo stadio Alfredo Di Stefano a Valdebebas. Si tratta dell’impianto presente all’interno del centro sportivo del club blanco, quello che solitamente ospita le sfide del Castilla ovvero la seconda squadra del Real

20.55: L’arbitro sarà Clement Turpin, le squadre stanno entrando in campo ora

20.53: Si sono chiude le due sfide iniziate alle 18.55. Il Borussia Moenchengladbach ha vinto 6-0 sul campo dello Shakhtar Donetsk e si è portato al comando del gruppo che comprende anche Inter e Real Madrid con 5 punti. Pareggio 1-1, invece, tra Lokomotiv Mosca e Atletico Madrid

20.51: Un’altra fotografia interessante di questo contro verso inizio di stagione degli spagnoli: il Real Madrid, infatti, non vince in Champions League da quattro partite (1 pareggio, 3 sconfitte), la striscia peggiore dal settembre 2006 quando rimase senza successi per cinque sfide

20.49: Il Real Madrid ha perso solo una volta in questa stagione de La Liga (5 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta), anche se non ha subito reti solo in una delle ultime cinque partite giocate tra le mura amiche.

20.46: C’è grande attesa anche per vedere all’opera l’ex più atteso, il centrocampista nerazzurro Hakimi che torna a Madrid per la prima volta da avversario

20.44: Antonio Conte risponde con il 3-4-1-2 e deve fare i conti con un’assenza pesantissima come quella del centravanti Lukaku, alle prese con un infortunio muscolare. La coppia d’attacco sarà formata da Lautaro Martinez e da Perisic, autore della rete del pareggio sabato scorso nella sfida casalinga contro il Parma conclusa 2-2

20.42: Zidane per l’occasione si affida al consueto 4-3-3, rilanciando Hazard nel terzetto d’attacco e schierando Lucas Vazquez terzino. manca all’appello Modric

20.39: Lo 0-0 di Donetsk è stato accolto con poco entusiasmo in casa Inter ma c’è un dato che potrebbe fare piacere ai tifosi dell’Inter che, l’ultima volta che ha pareggiato 0-0 nei gironi preliminari, ha poi vinto il torneo nel 2009/2010

20.37: Il Real Madrid ha vinto sei delle sette partite giocate tra le mura amiche fino a questo momento nelle Coppe Europee contro l’Inter che solo una volta ha vinto in trasferta. L’ultima sfida in terra spagnola fra le due squadre risale al 1998 con successo 2-0 del Real

20.34: A Donetsk si sta delineando il trionfo del Borussia che è avanti 6-0 a pochi minuti dal termine. Nell’altro match in corso è 1-1 tra Lokomotiv Mosca e Atletico Madrid

20.13: Questa la formazione ufficiale dell’Inter: (3-5-2). Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal; Young; Lautaro, Perisic. All.: Conte.

20.12: Questa la formazione ufficiale del Real Madrid: (4-3-3). Courtois; Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard. All.: Zidane

20.10: per gli spagnoli, dunque, si tratta di una sorta di ultima spiaggia, una partita da vincere a tutti i costi mentre l’Inter, in trasferta, potrebbe avere a disposizione due risultati su tre

20.08: Al momento, infatti, il Real Madrid chiude il girone con 1 solo punto all’attivo, mentre l’Inter è a quota 2 punti, grazie ai pareggi 2-2 con il Borussia e allo 0-0 contro lo Shakhtar

20.05: Partita importantissima, anche alla luce di ciò che sta accadendo a Donetsk, nell’altro match del girone dove il Borussia Moenchengladbach ha già messo al sicuro la vittoria concludendo il primo tempo avanti 4-0. I tedeschi saliranno così a quota 5 in classifica e forse ci sarà posto solo per una fra Real e Inter nel secondo turno

20.02: Buonasera e benvenuti alla Diretta Live della sfida valida per la terza giornata dei gironi di Champions League tra Real Madrid e Inter

Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-Inter, match valido per la terza giornata dei gironi di Champions League 2020-2021. E’ già una sfida decisiva quella che si disputa nel centro sportivo del Real Madrid e che vedrà di fronte gli spagnoli che hanno all’attivo un solo punto finora, strappato con i denti in rimonta nella sfida con il Borussia Moenchengladbach e i nerazzurri che hanno totalizzato due punti, pareggiando anche loro in rimonta 2-2 con i tedeschi e uscendo con un deludente 0-0 dal campo dello Shakhtar Donetsk che guida la graduatoria con 4 punti all’attivo. .

Giocare senza pubblico sarà di certo uno svantaggio non da poco per il Real Madrid, che vola in campionato (dove ha da poco vinto il Clasico con il Barcellona) ma ha faticato tantissimo finora in Champions. Conte dovrà fare a meno del suo bomber, il belga Lukaku, fermato da un infortunio la scorsa settimana, e, con ogni probabilità si affiderà al collaudato modulo 3-4-1-2 con Barella alle spalle di Sanchez e Lautaro Martinez, da cui si attende una prova all’altezza, dopo un avvio di stagione tutt’altro che impeccabile..

Zidane dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-3 con Asensio, benzema e Hazard davanti e Modric, che più volte era stato accostato all’Inter in passato, alle spalle del tridente offensivo, affiancato da Casemiro e Kroos a centrocampo. In difesa Marcelo e Lucas Vasquez gli esterni, Varane e Sergio Ramos i centrali

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro Real Madrid Inter, match valido per la terza giornata dei gironi di Champions League 2020-2021, minuto per minuto per non perdere nemmeno un’azione. Fischio d’inizio alle 21.00. Buon divertimento!

