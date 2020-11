LIVE Nuoto, ISL Budapest 2020 in DIRETTA: Matteo Rivolta terzo nei 100 farfalla! Manaudou e Koch stellari! Benedetta Pilato sfida Carraro e Castiglioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.00: A metà gara Wood domina, poi Jakabos e Cieplucha

18.58: Tra poco i 200 misti donne con Gunes, Wood, Jakabos, Escobedo, Verraszto, Bruce, Cieplucha, Wog al via

18.57: Prima vittoria per gli Aqua Centurions con Heintz in 1’52″83 davanti a Litchfield e a Stupin

18.58: A metà gara Heintz, Litchfield, Stupin

18.53: Tra poco i 200 misti uomini con Litchfield, Almeida, Sidlauskas, Stupin, Romanchuk, Heintz, Knox, Pratt

18.52: Classifica provvisoria: Energy 123, Titans 113, Breakers 92; Centurions 34

18.50: Kasja Wasick va a dominare in 23″30 e batte Heemskerk e Coleman. Fuori dai punti gli Aqua Centurions

18.49: Ora ci sono i 50 stile donne con Surkova, Wasick, Shkurdai, Mediros, Munoz del Campo, Medeiros, Coleman, Meynen

18.48: Non basta il quarto posto a Miressi per fare punti. Manaudou vince in 20″55, secondo posto per Szabo, terza piazza per Andrew

18.47: Sfida stellare nella gara più veloce, atleti pronti al via

18.44: Dopo il break sarà la volta dei 50 stile libero uomini con Manaudou, Miressi, Szabo, Andrew, Timmers, Bilis, Pieroni, Chadwick

18.40: Questa la classifica parziale: Titans 107, Standards 87; Breakers 67; Centurions 27

18.39: La vittoria va agli Energy Standard 2 con Heemskerk in ultima frazione, seconda piazza per Toronto Titans 2, terza per NY Breakers 1, quarto posto per gli Aqua Centurions

18.38: A metà gara Energy Standard 2, Toronto 1 e Toronto 2

18.36: Pazzesca prima frazione di Haughey con 51″14

18.35: Ora la 4×100 stile libero donne

18.34: la classifica: Titans 83; Energy Standard e Breakers 57; Centurions 21

18.33: Marco Koch si impone in 2’00″58, ad un soffio dal record del mondo! Secondo McKee, terzo Persson, settimo Martinenghi, ottavo Scozzoli. Non arrivano punti per gli Aqua Centurions che restano ultimi

18.32: A metà gara Koch, McKee, Shymanovich, staccati gli azzurri

18.29: E’ il momento dei 200 rana uomini con Martinenghi e Scozzoli che se la vedranno con Koch, Wilby, Shymanovich, Sidlauskas, Persson e McKee

18.28: Con 2’17″13 Wog vince la gara, secondo posto per Renshaw, terzo posto per Escobedo, quinta in rimonta Martina Carraro che porta a casa 4 punti per gli Aqua Centurions

18.27: A metà gara Renshaw, Wog, Escobedo

18.26: Ai 50 Wog, Renshaw, escobedo, sesta Carraro

18.25: E’ il momento dei 200 rana donne con Martina Carraro al via

18.22: Dopo le prime quattro gare di serata la classifica: Energy Standard 52; Titans 50; Breakers 25, Centurions 19

18.21: Dominio assoluto per Rylov che chiude in 1’48″31, secondo posto per De Deus e terza piazza per Pratt

18.20: Rylov, Kolesnikov, De Deus a metà gara

18.18: Ora i 200 dorso uomini con i brasiliani De Deus e Santi, bis brasiliano per gli Aqua Centurions, ci sono Kolesnikov e Rylov, Telegdy, Skierka, Pratt e Elliott al via

18.16: In 2’00″99 vince la campionessa del mondo Bratton, davanti a Masse e Seebohm. Quarta Burian, staccata e niente punti per gli Aqua Centurion

18.15: A metà gara Bratton, Masse, Seebohm

18.12: Tra poco i 200 dorso donne con Masse e Bratton, le specialiste canadesi, poi c’è Seebohm, Waddel, Kesely, Harvey e per gli Aqua Centurions Burian e Drakou

18.11: 55″64 il tempo di Shkurdai per vincere i 100 farfalla

18.10: Bella gara di Rivolta che ha tenuto il ritmo dei due favoriti e ha conquistato il primo podio italiano di giornata

18.08: Chad Le Clos con 49″39 va a vincere in rimonta su Szabo e su Matteo Rivolta che riportano in alto gli Aqua Centurions

18.07: Ai 50 Szabo, le Clos, Rivolta

18.06: Ci sono Szabo e Rivolta al via per gli Aqua Centurions nei 100 farfalla uomini, c’è Le Clos, poi Litchdfield, Podrava, Ryan, Darragh e Zirk

18.05: Shkurdai vince la gara davanti a Banic e Hansson, niente punti per le due atlete degli Aqua Centurions

18.04: Ai 50 Hansson, Surkova, Banic

18.00: Prima gara in programma i 100 farfalla donne senza Sjoestroem, alle prese con un problema alla schiena, con Banic, Shkurdaj, Surkova, Chimrova, Bruce, Clack, Smirth e Hansson

17.55: Attesa anche per Chad Le Clos, Kliment Kolesnikov e Evgeny Rylov che non hanno fatto bene nella prima uscita degli Energy Standard

17.50: Nella rana maschile, invece, sfida tra Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi ma attenzione al bielorusso Shymanovich, specialista della vasca corta e della velocità, mentre nei 200 torna in vasca Marco Koch, dopo aver sfiorato il record del mondo nello scorso week end

17.47: I fari degli appassionati italiani saranno puntati oggi sui 50 rana perchè saranno in vasca (nella speranza che l’adduttore di Arianna Castiglioni abbia smesso di infastidirla) le tre atlete che si giocheranno i due posti disponibili (sui 100) per Tokyo 2020: Martina Carraro e, appunto, Arianna Castiglioni, portacolori degli Aqua Centurions e Benedetta Pilato

17.44: In attesa dell’arrivo di Federica Pellegrini, atteso in settimana, gli azzurri che difendono i colori dell’Aqua Centurions sono Fabio Scozzoli, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta, Alessandro Miressi, Martina Carraro e Arianna Castiglioni. C’è un’altra italiana in gara, Benedetta Pilato che difende i colori dell’Energy Standard

17.41: In gara oggi la squadra italiana, gli Aqua Centurions che tenteranno di evitare l’ultima posizione in classifica che ha caratterizzato le prime due loro uscite, gli Energy Standard, vincitori dell’edizione dello scorso anno e della prima tappa delle ISL 2020, i NY Breaker e i Toronto Titans

17.40: Buonasera agi amici di OA Sport e benvenuti alla prima giornata di gare della sesta tappa della ISL 2020

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della sesta tappa della International Swimming League 2020, la manifestazione per club di nuoto che quest’anno è tutta in programma alla Duna Arena di Budapest. Le squadre sono arrivate a Budapest un mese fa e sono state messe in una “bolla” creata come misura di contenimento del contagio da Coronavirus sull’Isola Margherita: un modello che al momento funziona bene (zero contagi) e che potrebbe essere utilizzato anche per Tokyo 2021.

Si gareggia in vasca corta, ogni tappa dura due giorni e la manifestazione verrà spalmata su cinque settimane. Ogni match è composto da 39 gare: 32 individuali, 5 staffette a squadre e 2 skin race, una delle novità della stagione. La squadra che vincerà la staffetta mista potrà scegliere lo stile della skin race. L’altra novità è il tempo jackpot: se un nuotatore chiude la sua gara con un un margine di vantaggio maggiore di un “tempo jackpot” specificato in una speciale tabella, conquista tutti i punti anche degli avversari. I punti vengono assegnati su una scala da 1 a 9. Il vincitore della gara si aggiudica 9 punti. I punti vengono raddoppiati nelle staffette e assegnati dopo ognuna delle 3 gare di skin race. Ci sono penalità di punti se un atleta, o una squadra nella staffetta, viene squalificato o non finisce la gara.

Ogni match ha la durata di due giorni e vedrà scontrarsi 4 squadre. Nel sesto slot le gare si svolgono oggi, 1 novembre alle 18 e domani, 2 novembre, alle 16 tra Aqua Centurions che tenteranno di evitare l’ultima posizione in classifica che ha caratterizzato le prime due loro uscite, Energy Standard, vincitori dell’edizione dello scorso anno e della prima tappa delle ISL 2020, i NY Breaker e i Toronto Titans, squadre forti ma sicuramente alla portata della formazione italiana. In attesa dell’arrivo di Federica Pellegrini, atteso in settimana, gli azzurri che difendono i colori dell’Aqua Centurions sono Fabio Scozzoli, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta, Alessandro Miressi, Martina Carraro e Arianna Castiglioni. Sulle due gare della rana femminile, 100 e 50, sono puntati i fari degli appassionati italiani perchè saranno in vasca (nella speranza che l’adduttore di Arianna Castiglioni abbia smesso di infastidirla) le tre atlete che si giocheranno i due posti disponibili (sui 100) per Tokyo 2020: Martina Carraro e, appunto, Arianna Castiglioni, portacolori degli Aqua Centurions e Benedetta Pilato, che ha già mostrato la sua condizione al mondo intero sfiorando la vittoria contro la regina della rana Lilly King.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE prima giornata della sesta tappa della International Swimming League 2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 18.00!

