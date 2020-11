LIVE Novara-Chemik Police, Champions League volley in DIRETTA: le piemontesi puntano al tris di vittorie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del round robin di Champions League femminile. Di fronte l’Igor Gorgonzola Novara e il Chemik Police.

Le piemontesi di Stefano Lavarini, dopo aver raccolto due vittorie nei primi due match di questa bolla organizzata in casa, sfidano la compagine polacca di Ferhat Akbas, che non ha fisicamente a Novara il suo allenatore a causa della positività al virus che lo ha colpito, ma che comunque sta dimostrando di essere in grande forma come testimonia – anche in questo caso – il percorso netto sin qui fatto, con un bel due su due.

Chi la spunterà quindi? La parola al campo, in una sfida che si preannuncia equilibrata e dove per prevalere serviranno acume tattico, organizzazione e la capacità di voler andare oltre l’ostacolo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata del round robin di Champions League femminile. Difronte Igor Gorgonzola Novara e Chemik Police, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.

