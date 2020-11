LIVE Nadal-Thiem 4-3, ATP Finals 2020 in DIRETTA: si accende il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

40-30 Prima esterna carica di Nadal, non resta in campo il dritto di Thiem.

30-30 Prima centrale al corpo di Nadal, non la rimanda dall’altra parte Thiem.

15-30 Seconda centrale con effetto ad allontanarsi di Nadal, Thiem non riesce a controllarla.

0-30 Thiem stavolta è fortunato, anche se in precedenza si era difeso molto bene: Nadal viene a rete, ma l’austriaco prende il nastro con il rovescio e la palla si impenna sopra l’iberico.

0-15 ASSURDA RISPOSTA VINCENTE DI ROVESCIO DI THIEM!

4-4 Lunga di poco la risposta di Nadal sulla seconda di Thiem.

40-15 ANCORA UN GRAN PUNTO DI THIEM! Rovescio lungolinea e palla corta, i due stanno alzando tantissimo il livello adesso!

30-15 CHE PUNTO DI THIEM! L’austriaco gira uno scambio che stava subendo con uno strepitoso dritto incrociato per poi chiudere con il vincente lungolinea.

15-15 Nadal allontana Thiem con un gran dritto incrociato, poi gioca la palla corta di rovescio vincente avanzando di pochi metri.

15-0 Cerca il dritto in corsa vincente Nadal, ma gli esce.

4-3 Nadal, altra prima vincente.

40-30 Prima esterna vincente di Nadal.

30-30 Punto perfetto di Nadal, che sbilancia Thiem, viene a rete e poi appoggia la palla per chiudere il punto.

15-30 Discesa a rete avventata di Nadal, Thiem recupera e gioca il rovescio non controllabile.

15-15 Gran risposta vincente di Thiem! Traiettoria che torna in campo con il rovescio lungolinea ed è imprendibile per Nadal!

15-0 Prima vincente di Nadal.

3-3 DOPPIO NUMERO! Palla corta di rovescio di Nadal superba, sulla quale però Thiem non solo arriva, ma gioca la controsmorzata incrociata di dritto vincente!

Vantaggio Thiem, CHE ROVESCIO! Splendido incrociato stretto vincente!

40-40, 2a parità: Nadal gira lo scambio e trova il dritto lungolinea che sorprende Thiem.

Vantaggio Thiem: comanda con il dritto, prende la rete, ma non ha bisogno di colpire ancora essendo il rovescio di Nadal largo.

40-40 NUMERO DI NADAL! Dritto di Thiem vicino alla rete imprendibile per chiunque tranne che per lui, che s’inventa un vincente sempre con il dritto!

40-30 Il dritto di Nadal fa male a Thiem, sulla diagonale lo allontana sempre di più e poi avanza per chiudere con l’ultimo.

40-15 Il nastro stavolta tradisce Nadal, fermandogli la palla e consentendo a Thiem di avanzare e chiudere con il dritto incrociato stretto.

30-15 Rovescio a metà rete di Nadal.

15-15 Servizio e dritto in avanzamento di Thiem.

0-15 Dritto largo di Thiem.

3-2 Nadal, il nastro blocca il dritto di Thiem portando lo spagnolo a rete, dove gestisce bene il punto.

40-15 Seconda al corpo di Nadal.

30-15 Non trova il giusto punto d’impatto con la palla Thiem, rovescio che non trova che la rete.

15-15 Il nastro porta via il dritto di Nadal.

15-0 Buona prima di Nadal.

2-2 Bravissimo anche qui Thiem, perché serve la prima esterna e su una gran risposta di rovescio di Nadal aggancia la palla con il dritto mentre avanza verso la rete e riesce a giocare il lungolinea.

40-15 Servizio e dritto di Thiem.

30-15 Bellissima e improvvisa palla corta vincente di Thiem con il dritto, coperta fino all’ultimo!

15-15 Nadal tiene ancora lontano Thiem, che mette il rovescio in rete.

15-0 Secondo ace di Thiem, esterno e a tre quarti di velocità, ma ben piazzato.

2-1 Nadal, servizio e volée per garantirgli punto e game col lob di Thiem che esce.

40-15 Ancora in spinta Nadal con il dritto per poi prendere la via della rete con la volée alta, Thiem ci arriva, ma non controlla.

30-15 Rovescio in rete di Nadal.

30-0 Prima centrale vincente di Nadal.

15-0 Servizio centrale e dritto di Nadal, che poi deve solo mettere la palla in campo avendo allontanato Thiem.

1-1 Prima esterna vincente di Thiem.

40-30 Ace di Thiem.

30-30 Risposta in rete di Nadal sulla seconda di Thiem.

15-30 Servizio e volée di rovescio di Thiem.

0-30 Rovescio in rete di Thiem.

0-15 CHE RECUPERO DI NADAL! Al primo punto in risposta arriva già il numero, rovescio in corsa che mette in difficoltà Thiem e consente all’iberico a propria volta di avanzare verso la rete e chiudere.

1-0 Nadal, tiene lontano Thiem per venire poi a rete e giocare la volée vincente di rovescio.

40-15 Primo ace di Nadal, esterno.

30-15 Dritto molto carico e profondo di Nadal che tiene in continuazione lontano Thiem, costringendolo poi a mettere in rete un complesso rovescio.

15-15 Scambio davvero lungo, al termine del quale il dritto di Nadal si ferma sul nastro. 21 colpi.

15-0 Subito seconda per Nadal, ma è Thiem a sbagliare.

15:12 Si comincia! Nadal ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire.

15:07 Inizia il palleggio di riscaldamento.

15:03 Entrano dal lunghissimo tunnel degli spogliatoi della O2 Arena Thiem, prima, e Nadal, poi.

15:00 Ancora pochi istanti all’ingresso in campo di Nadal e Thiem.

14:55 Oltre a essere la terza volta tra i due lontano dal rosso, oggi è la prima indoor.

14:50 Ancora dieci minuti all’ingresso in campo degli ultimi due campioni Slam della stagione.

14:46 Mai i due giocatori si sono incontrati prima d’ora alle Finals, perché sono sempre stati in gironi diversi o perché uno dei due (in questo caso Nadal) era assente nel periodo compreso tra il 2016 e quest’anno.

14.42 Le combinazioni per la semifinale

Plenty to play for on Day 3! Here’s our first look at some semi-finals qualification scenarios 👀 #NittoATPFinals pic.twitter.com/MWR1nrk0da — ATP Tour (@atptour) November 17, 2020

14:38 L’arrivo di Nadal e Thiem alla O2 Arena

14:34 Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport. Benvenuti alla DIRETTA LIVE del match che apre la giornata alla O2 Arena tra Rafael Nadal e Dominic Thiem. E’ appena terminato il doppio precedente, con i tedeschi Krawietz e Mies che hanno sconfitto il duo polacco-brasiliano Kubot/Melo, e dunque non ci saranno ritardi.

La presentazione dei match odierni – Nadal-Rublev – Thiem-Tsitsipas

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo match della terza giornata alle ATP Finals di Londra. Rafael Nadal sfida Dominic Thiem alla O2 Arena.

Australian Open 2020: la memoria torna rapidamente a questo momento, e al quinto successo di Thiem su Nadal contro i nove dell’iberico. Una vittoria, quella, che gli ha aperto la strada per un percorso che lo ha poi portato a sfiorare la vittoria su Novak Djokovic in finale. Da una superficie blu all’altra, dal pieno di spettatori della Rod Laver Arena al vuoto totale della O2 Arena, ritorna uno dei match che, sulla terra rossa, hanno richiamato l’attenzione più grande negli ultimi anni.

La superficie, però, non è il mattone tritato, ma quel veloce indoor che tanto spesso ha fatto arrabbiare Nadal, non tanto per la superficie in quanto tale, ma perché le Finals, secondo lui, dovrebbero subire una rotazione. Il torneo non l’ha mai vinto, e quest’anno sembra volerci tornare a provare sul serio, come nel 2010 e nel 2013, quando giunse in finale prima di perdere da Roger Federer in un caso e da Djokovic nell’altro. Finale che è stata raggiunta da Thiem nel 2019, alla quarta partecipazione, ma senza successo.

Si gioca nel pomeriggio londinese, ed è una seconda volta per Thiem, mentre per Nadal si tratta della prima. Per entrambi i giocatori ci sono alcune combinazioni per andare in semifinale: l’iberico è il solo a potercela fare direttamente, per mezzo di un’eventuale vittoria in due set; gli altri casi richiedono la collaborazione di Rublev (Nadal) o di Tsitsipas (Thiem).

Il match tra Rafael Nadal e Dominic Thiem inizierà alle ore 15.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

federico.rossini@oasport.it

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Foto: LaPresse