LIVE Musetti-Baldi, Challenger Parma 2 in DIRETTA: derby italiano di qualità

Musetti prima di Parma 2

Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del secondo Challenger di Parma, questa volta indoor, tra Lorenzo Musetti e Filippo Baldi.

Nel festival dei derby italiani (ce ne sono ben tre in programma, con questo preceduto da Marcora-Napolitano e Nardi-Zeppieri) arriva anche il debutto con ritorno del diciottenne di Carrara che ha calamitato l’attenzione del tennis italiano. Di fronte c’è Filippo Baldi, giocatore che sta cercando di risalire la classifica dopo un 2020 che lo ha visto scendere all’attuale numero 237 dalla top 150 alla quale si era affacciato nel 2019.

La sfida è inedita sul circuito, e promette anche di far vedere un buon livello di tennis oltre a due giocatori in cerca di cose diverse: se Musetti vuole capire il proprio stato dopo il problema al gomito che l’ha costretto a ritirarsi in semifinale contro il serbo Laslo Djere all’ATP 250 di Sardegna, Baldi intende dimostrare che è stato un incidente di percorso quello di Istanbul rispetto all’ottima prestazione offerta a Parma (versione rossa), dov’è giunto fino ai quarti.

Il PalaRaschi è a porte chiuse, ma la curiosità è tanta per uno dei confronti più interessanti che si possano trovare tra i migliori giocatori italiani presenti nel ranking ATP. C’è un tratto comune tra i due, sebbene riguardi il circuito juniores: entrambi sono arrivati ai quarti di finale a Wimbledon. Baldi non è mai andato oltre, Musetti invece ha raggiunto la finale a New York nel 2018 e ha vinto a Melbourne nel 2019. Altra curiosità che qualcuno ricorda: il milanese, nel 2015, vinse insieme a Matteo Berrettini, attuale numero 1 d’Italia, e atteso oggi dall’esordio a Parigi-Bercy, un paio di tornei Futures in doppio.

Il match tra Lorenzo Musetti e Filippo Baldi comincerà non prima delle ore 13:00, e comunque dopo quello tra Luca Nardi e Giulio Zeppieri. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse