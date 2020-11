LIVE MotoGP, GP Valencia 2020 in DIRETTA: Valentino Rossi cerca l’impresa, Morbidelli e Dovizioso all’attacco di Mir

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Europa, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato Ricardo Tormo di Valencia (Spagna) ci si giocherà una fetta di campionato piuttosto importante e il meteo potrebbe fare da arbitro nella sfida iridata.

Come ben sappiamo, la situazione è elettrizzante poiché, matematica alla mano, ben sei piloti possono essere considerati pienamente in corsa per la conquista del titolo iridato. La classifica generale recita, infatti, Joan Mir 137; Fabio Quartararo 123; Maverick Viñales 118; Franco Morbidelli 112; Andrea Dovizioso 109; Alex Rins 105. Peraltro quest’ultimo è il centauro che ha realizzato più punti nelle ultime sei gare. Dunque l’incertezza regna sovrana e ogni gara può rimescolare le carte. Quella odierna si annuncia quanto mai imprevedibile poiché si disputerà in condizioni mai testate tra venerdì e sabato. Le previsioni meteo affermano che ci sarà il Sole. Sinora, solamente la seconda sessione di prove libere è andata in scena su pista asciutta, mentre tutti gli altri turni si sono disputati sul bagnato.

In ottica titolo iridato, la situazione di partenza è favorevole a Mir, che partirà dalla quinta casella. Il leader della classifica iridata ha nel mirino il settimo podio stagionale e, soprattutto, l’opportunità di allungare ulteriormente sul rivale più vicino nella graduatoria assoluta, quel Quartararo completamente allergico alla pioggia. Il francese sarà sicuramente felice di poter gareggiare sull’asciutto, perché la sua competitività non può essere peggiore di quella espressa sul bagnato, ma dovrà essere in grado di trasformarsi completamente rispetto agli ultimi due giorni. Invece Viñales, terzo in campionato, è virtualmente già fuorigioco. Lo spagnolo dovrà partire dalla pit-lane a causa della penalità rimediata per aver montato il sesto motore differente sulla sua M1, superando così il limite massimo di propulsori concessi nell’arco della stagione.

Valentino Rossi dovrà cercare l’impresa, partendo dalla 17ma casella. Il “Dottore” ha pagato dazio nel corso del time-attack non trovando la quadra in termini d’assetto su di un asfalto umido, che comunque richiedeva gomme slick. Yamaha, da questo punto di vista, si è dimostrata carente. Non a caso il migliore della truppa di Iwata è stato Franco Morbidelli (nono). Non è andata meglio ad Andrea Dovizioso: il ducatista 12° dovrà prodursi in una grande rimonta e a Valencia la Rossa ha sempre fatto tanta fatica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP d’Europa, round del Mondiale 2020 di MotoGP cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 14.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse