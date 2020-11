LIVE MotoGP, GP Valencia 2020 in DIRETTA: ruggito Ducati, Miller al comando. Valentino Rossi indietro, crisi Yamaha

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.20 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport!

15.19 Resta fuori dalla top10 della combinata Joan Mir, che domattina dovrà quindi sperare in una sessione asciutta per provare ad evitare di passare dal Q1.

15.18 Di seguito la top10 della FP2:

1 43 J. MILLER 1:30.622 2 30 T. NAKAGAMI +0.091 3 63 F. BAGNAIA +0.120 4 44 P. ESPARGARO +0.199 5 5 J. ZARCO +0.277 6 4 A. DOVIZIOSO +0.304 7 35 C. CRUTCHLOW +0.308 8 42 A. RINS +0.325 9 41 A. ESPARGARO +0.367 10 12 M. VIÑALES +0.440

15.16 Niente da fare per Valentino Rossi, che non riesce a migliorare e chiude in 18ma piazza il venerdì di Valencia.

15.15 BANDIERA A SCACCHI!! Miller va al comando in 1’30″622, ma Bagnaia risponde con l’altra Ducati Pramac ed è 3° a 120 millesimi!

15.14 Finalmente Dovizioso!! Gran bel tempo in 1’30″9 per il forlivese della Ducati, adesso 5° a due decimi dalla vetta.

15.13 Ultimi due minuti del turno. Rins e Bradl si migliorano ed entrano nella top10 rispettivamente in quinta e decima piazza.

15.12 Vinales rientra ai box proprio al termine di un giro in cui stava migliorando la propria prestazione. Zarco nel frattempo lima un paio di decimi e si avvicina a 186 millesimi da Nakagami.

15.10 Valentino Rossi fa un passo in avanti ed è 13° nella combinata a 0.658 dal miglior tempo di Nakagami.

15.09 D’ora in avanti prenderemo in considerazione solo la classifica combinata delle libere. Ricordiamo che i primi 10 della combinata (al termine della FP3) staccheranno il pass per il Q2.

15.07 Ecco che i primi piloti cominciano a scendere in pista con gomme morbide nuove. Ultimi minuti di fuoco per i time-attack!!

15.05 Joan Mir cade come Marquez in curva 4! Adesso è una corsa contro il tempo per provare ad effettuare almeno un time-attack in questa FP2.

15.03 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 30 T. NAKAGAMI 1:30.713 2 5 J. ZARCO +0.340 3 36 J. MIR +0.367 4 21 F. MORBIDELLI +0.412 5 44 P. ESPARGARO +0.417 6 63 F. BAGNAIA +0.451 7 42 A. RINS +0.503 8 9 D. PETRUCCI +0.517 9 43 J. MILLER +0.523 10 35 C. CRUTCHLOW +0.604

15.01 Alex Marquez cade per la seconda volta in questa FP2. Classica scivolata in curva 4 per lo spagnolo della Honda.

15.00 Si alzano sull’1:32 i tempi di Dovizioso e Valentino Rossi con gomme usate sul passo. I migliori sembrano decisamente più competitivi…

14.59 Un quarto d’ora al termine della seconda sessione di prove libere. Tra poco andrà in scena la simulazione di qualifica.

14.57 Nakagami! Miglior tempo assoluto di giornata per il giapponese al suo secondo tentativo di time-attack, in 1’30″713.

14.55 Ultimo giro in 1’31” alto per Dovizioso e Valentino Rossi. Sale di colpi Rins con la Suzuki in 1’31″3.

14.54 Molto interessante il ritmo di Oliveira, stabilmente sull’1:31 medio con hard davanti e media dietro sulla KTM Tech 3.

14.53 Jack Miller si migliora con una doppia gomma media e passa in ottava piazza a 183 millesimi dalla testa. Rossi è sceso nuovamente in pista con la hard all’anteriore, vedremo se il Dottore riuscirà a trovare un buon feeling con questa soluzione.

14.51 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 5 J. ZARCO 1:31.053 2 36 J. MIR +0.027 3 21 F. MORBIDELLI +0.072 4 44 P. ESPARGARO +0.077 5 63 F. BAGNAIA +0.111 6 42 A. RINS +0.163 7 9 D. PETRUCCI +0.177 8 35 C. CRUTCHLOW +0.264 9 73 A. MARQUEZ +0.318 10 4 A. DOVIZIOSO +0.338

14.49 Equilibrio impressionante fino a questo momento in FP2. Stefan Bradl è 19° con meno di otto decimi di ritardo dal miglior tempo di Zarco…

14.47 Ultimo passaggio in 1’31″6 per Mir, mentre Valentino Rossi e Morbidelli sono fermi ai box.

14.45 Primo run abbastanza negativo per Valentino Rossi con la hard all’anteriore. Il Dottore è 17° a mezzo secondo dalla vetta.

14.43 Mir torna in pista con una hard all’anteriore. Molto bene Morbidelli finora sul passo, costantemente a ridosso del miglior tempo di Zarco.

14.42 Caduta senza conseguenze per Alex Marquez. Nel frattempo Dovizioso cresce ed entra in top10 con soli tre decimi di ritardo dalla vetta.

14.41 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 5 J. ZARCO 1:31.053 2 36 J. MIR +0.027 3 21 F. MORBIDELLI +0.072 4 44 P. ESPARGARO +0.077 5 42 A. RINS +0.163 6 35 C. CRUTCHLOW +0.264 7 73 A. MARQUEZ +0.318 8 4 A. DOVIZIOSO +0.338 9 88 M. OLIVEIRA +0.384 10 9 D. PETRUCCI +0.386

14.39 Johann Zarco si migliora e balza al comando della FP2 in 1’31″053 con 27 millesimi di vantaggio su Mir e 72 su Morbidelli.

14.37 Mir torna ai box dopo 4 giri, ma lo spagnolo della Suzuki ha firmato il miglior tempo provvisorio della sessione con doppia gomma media.

14.36 Tempi subito molto competitivi in avvio di FP2. Mir lancia un segnale importante e passa al comando in 1’31″0 davanti a Zarco, Morbidelli, Rossi e Petrucci. Molto lontano Dovizioso, al momento 19°.

14.35 Morbidelli parte forte ed è il più rapido al primo giro lanciato in 1’32″0 davanti a Binder, Mir, Rossi e Zarco.

14.33 Valentino Rossi prova la gomma dura all’anteriore e conferma la scelta della media al posteriore. Morbidelli monta invece gomma hard davanti e la soft dietro.

14.32 In corso il primo giro lanciato della FP2, siamo in attesa dei primi riscontri cronometrici significativi della sessione.

14.30 SEMAFORO VERDE!!! Tutti in pista per gli ultimi 45 minuti di prove libere odierne della MotoGP al Ricardo Tormo di Cheste.

14.29 Fari puntati in ottica iridata anche su Alex Rins e Fabio Quartararo, entrambi staccati di 37 punti da Mir in classifica generale e quindi costretti a vincere per continuare a sperare nel titolo.

14.27 Primo momento delicato del weekend per Joan Mir, chiamato ad una prestazione importante per non complicare il fine settimana che potrebbe incoronarlo Campione del Mondo MotoGP 2020. Lo spagnolo della Suzuki deve infatti limitare i danni tra oggi e domani sul giro secco, per poi far valere le sue qualità sul passo in gara.

14.22 La prima parte del turno sarà dedicata ai long-run per provare il passo gara in vista del GP, mentre nell’ultimo quarto d’ora ci sarà spazio per una vera e propria simulazione di qualifica con gomme nuove per entrare nella top10 della combinata.

14.18 Questa FP2 si preannuncia potenzialmente molto importante in ottica qualificazione diretta al Q2: domattina il meteo è incerto e non va esclusa la possibilità di una FP3 bagnata che non permetterebbe quindi un miglioramento dei tempi rispetto a oggi.

14.14 Ricordiamo inoltre la classifica del Mondiale MotoGP 2020, quando mancano due gare al termine del campionato:

1 Joan MIR Suzuki SPA 162

2 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 125

3 Alex RINS Suzuki SPA 125

4 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 121

5 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 117

6 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 117

14.10 Di seguito la classifica ufficiale definitiva in FP1:

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 322.8 1’30.829

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 318.3 1’30.944 0.115 / 0.115

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 322.8 1’30.968 0.139 / 0.024

4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.8 1’31.052 0.223 / 0.084

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.3 1’31.170 0.341 / 0.118

6 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 324.3 1’31.297 0.468 / 0.127

7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 330.5 1’31.410 0.581 / 0.113

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.8 1’31.436 0.607 / 0.026

9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 322.8 1’31.486 0.657 / 0.050

10 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 327.4 1’31.514 0.685 / 0.028

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 324.3 1’31.528 0.699 / 0.014

12 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 332.1 1’31.541 0.712 / 0.013

13 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 319.8 1’31.545 0.716 / 0.004

14 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 325.8 1’31.572 0.743 / 0.027

15 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 1’31.598 0.769 / 0.026

16 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 319.8 1’31.617 0.788 / 0.019

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.3 1’31.678 0.849 / 0.061

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 325.8 1’31.805 0.976 / 0.127

19 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 324.3 1’31.828 0.999 / 0.023

20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 322.8 1’32.198 1.369 / 0.370

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.4 1’32.772 1.943 / 0.574

14.05 Grande attesa per vedere all’opera i centauri della top class nel secondo turno di prova odierno sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Molto importante capire i valori in campo sia sul giro secco sia sul passo gara in vista delle prossime due giornate.

14.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2020, tredicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento alle ore 14.30 con la FP2 del GP di Valencia.

11.44 CLASSIFICA TEMPI FP1 GP VALENCIA MOTOGP 2020:

1 30 T. NAKAGAMI 1:30.829 2 21 F. MORBIDELLI +0.115 3 12 M. VIÑALES +0.139 4 44 P. ESPARGARO +0.223 5 41 A. ESPARGARO +0.341 6 5 J. ZARCO +0.468 7 4 A. DOVIZIOSO +0.581 8 36 J. MIR +0.607 9 88 M. OLIVEIRA +0.657 10 6 S. BRADL +0.685

11.43 Valentino Rossi 13mo con Yamaha a 0.716, Fabio Quartararo 16mo a 0.788 su Yamaha.

11.42 Joan Mir, leader del Mondiale, è ottavo a 0.607, appena alle spalle di Andrea Dovizioso (settimo con Ducati a 0.581).

11.41 Il giapponese Takaaki Nakagami ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1: 1:30.829 con la Honda, ha 0.115 di vantaggio su Franco Morbidelli (Yamaha) e 0.139 su Maverick Vinales (Yamaha). A 0.223 lo spagnolo Pol Espargarò (KTM). Quinto Aleix Espargarò su Aprilia a 0.341.

11.40 BANDIERA A SCACCHI.

11.39 Maverick Vinales si inserisce in terza posizione a 0.139 da Nakagami!

11.38 Attenzione ad Aleix Espargarò, che si è inserito in quarta posizione con Aprilia a 0.341 dal leader.

11.36 Non ci sono rilevanti miglioramenti in questo frangenti, si lavora sul passo e Morbidelli sta offrendo ottime risposte al pari di Mir, tornato in pista.

11.34 Joan Mir è rientrato ai box, è sesto e probabilmente non uscirà prima della bandiera a scacchi.

11.32 Ora ultimi otto minuti di fuoco: tutti in pista a caccia del tempo, anche in ottica accesso diretto al Q2 delle qualifiche.

11.30 Ultimi dieci minuti della FP1. Al momento girano solo Mir, Quartararo, Valentino Rossi, Vinales.

11.28 Takaaki Nakagami è in testa con 1:30.829, precede Franco Morbidelli di 0.115. Pol Espargarò terzo a 0.223, poi Zarco a 0.468. Dovizioso quinto a 0.581, Mir sesto a 0.607, Rins settimo a 0.699, Valentino Rossi nono a 0.716. Quartararo 12mo a 0.788, Vinales 19mo a 1.197.

11.26 SQUILLO DI DOVIZIOSO! Quinto posto a 0.581 da Nakagami, si inserisce davanti alle Suzuki di Mir e Rins.

11.24 Ora si stanno fermando tutti i piloti, mancano 16 minuti alla bandiera a scacchi.

11.22 Si ferma anche Maverick Vinales.

11.21 Mir e Valentino Rossi rientrano ai box insieme a Zarco e Miller.

11.19 Per il momento ottimo passo di Morbidelli e di Valentino Rossi, fanno più fatica Dovizioso e Vinales. Bene anche le due Suzui.

11.18 Per il momento i big non si migliorando. Morbidelli secondo a 0.115 da Nakagami, Mir quinto a 0.607, Rossi settimo a 0.716, Rins nono a 0.780, Quartararo decimo a 0.788, Dovizioso 18mo a 0.1057, Vinales 19mo a 1.197.

11.19 Ora stanno tutti girando con la coppia di medie, tranne Vinales che è 19mo con soft-hard.

11.18 Valentino Rossi risale in settima posizione a 0.716 dal leader.

11.17 Takaaki Nakagami si prende la prima posizione in 1:30.829, 0.115 di vantaggio su Morbidelli.

11.16 Il giapponese Takaaki Nakagami si inserisce in quarta posizione a 0.403 da Morbidelli.

11.14 Ora si nuovo tutti in pista, mancano 26 minuti al termine della sessione.

11.12 Valentino Rossi risale in nona posizione, attardato di 0.771 da Morbidelli.

11.10 Valentino Rossi torna in pista con la coppia di media dopo aver provato la dura al posteriore.

11.08 Ora rientrano tutti ai box, poi gli ultimi 30 minuti delle prove libere 1.

11.07 FRANCO MORBIDELLIIIIII! Altro squillo e nuovamente in testa: 1:30.944, con 0.108 di margine su Pol Espargarò.

11.06 Pol Espargarò si riprende il comando della classifica in 1:31.052 con 74 millesimi su Franco Morbidelli. Terzo Zarco a 0.245, Mir quarto a 0.384, Quartararo ottavo a 0.565, Dovizioso 13mo a 0.834, Vinales 16mo a 0.974, Valentino Rossi 20mo a 1.966.

11.05 FRANCO MORBIDELLIIIIIIIII! PRIMOOOOOOOO! 1:31.126! In testa con 86 millesimi su Pol Espargarò.

11.04 Johan Zarco si porta in seconda piazza a 87 millesimi da Pol Espargarò. Valentino Rossi 19mo a 1.808.

11.03 Franco Morbidelli risale in seconda piazza a 0.221, Joan Mir terzo a 0.420, Quartararo quarto a 0.530. Dovizioso ottavo a 0.676.

11.02 Pol Espargarò si prende la testa in 1:31.210, con 0.530 su Quartararo e 0.534 su Morbidelli.

11.01 La seconda girandola di tempi rivoluziona la classifica: Johann Zarco in testa in 1:31.773, 0.111 di margine su Pol Espargarò e 0.296 su Quartararo. Dovizioso quarto a 0.385, Morbidelli quinto a 0.422. Mir 11mo a 0.886, Valentino Rossi 14mo a 1.328.

11.00 Franco Morbidelli vola in testa! 1:32.195, 0.464 di margine su Mir.

10.59 La prima girandola di giri cronometrati premia Fabio Quartararo: 1:32.929, con 0.414 su Zarco e 0.616 su Aleix Espargarò e 1.044 su Joan Mir. Dovizioso quinto a 1.196, Morbidelli sesto a 1.304.

10.57 La coppia di gomme medie è l’opzione più gettonata, ma Valentino Rossi sceglie una hard al posteriore mentre Vinales gira con soft-hard.

10.56 Subito tutti in pista.

10.55 SEMAFORO VERDE! INIZIA LA FP1 DEL GP DI VALENCIA.

10.52 Attesa anche per vedere quale sarà la scelta delle gomme.

10.50 Ormai i piloti sono pronti, cinque minuti al semaforo verde: sta per iniziare la FP1 del GP di Valencia, si andrà avanti fino alle 11.40.

10.48 La stagione si concluderà poi il prossimo weekend col GP del Portogallo a Portimao.

10.46 La Suzuki si è resa protagonista di una bella doppietta settimana scorsa con Joan Mir e Alex Rins, è ancora la moto da battere.

10.44 Splende il sole a Valencia, il meteo non dovrebbe essere un fattore nel corso di questo weekend, come era invece stato settimana scorsa durante il GP d’Europa.

10.42 Nel frattempo si è conclusa la FP1 della Moto3 con Tony Arbolino davanti a tutti.

10.40 Quindici minuti all’inizio della FP1 del GP di Valencia 2020.

10.38 Andrea Dovizioso si trova a 46 punti di distacco da Joan Mir ed è ormai fuori dai giochi. Questo sarà il suo penultimo weekend di gara con Ducati e il prossimo anno non sarà in MotoGP, a meno che la Honda non lo contatti per fare il sostituto iniziale di Marc Marquez, se lo spagnolo dovrà operarsi una terza volta.

10.36 Le Yamaha sono andate in grandissima crisi settimana scorsa e ora cercano risposte: Fabio Quartararo deve assolutamente vincere per continuare a sperare in un titolo iridato ormai lontanissimo. Stesso discorso vale per Maverick Vinales.

10.34 Valentino Rossi sarà regolarmente in pista. Si era temuto dopo il tampone positivo di martedì, ma poi la doppia negatività gli permetterà di scendere in pista. Il Dottore vuole alzare la testa dopo la rottura del motore di domenica.

10.32 Si tratta di un weekend decisivo per il Mondiale: lo spagnolo Joan Mir è in testa alla classifica con 37 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, 41 su Alex Rins e Maverick Vinales. Il pilota della Suzuki può matematicamente chiudere i conti!

10.30 Si torna a correre su questo tracciato a una settimana di distanza dal GP d’Europa vinto da Joan Mir domenica scorsa.

10.28 I piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per trovare la giusta messa a punto e il feeling con la pista.

10.26 Si corre sul circuito di Valencia, i semafori verdi si accenderanno alle ore 10.55.

10.25 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Valencia 2020, penultima tappa del Mondiale MotoGP.

Presentazione weekend GP Valencia – Joan Mir campione a Valencia se… – Programma odierno

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2020, valevole come tredicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Si gareggia per il secondo weekend di seguito al circuito Ricardo Tormo di Cheste, alle porte di Valencia, per un weekend di gara che potrebbe risultare decisivo per l’assegnazione del titolo iridato nella classe regina del Motomondiale.

Joan Mir, a due gare dal termine del campionato, è infatti leader nella generale con un margine di 37 punti nei confronti della coppia di inseguitori formata dal compagno di squadra Alex Rins e dal francese della Yamaha Fabio Quartararo. Ancora più staccati ma ancora aritmeticamente in lizza per il titolo, ci sono anche lo spagnolo Maverick Vinales (a -41) e gli italiani Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli (entrambi a -45). Grande curiosità infine per vedere all’opera Valentino Rossi, che ha ricevuto il via libera definitivo per scendere in pista nella giornata di ieri grazie ad un doppio tampone negativo consecutivo (martedì era risultato positivo ad un primo test). Il Dottore si aspetta progressi dalla Yamaha dopo il pessimo ultimo GP d’Europa, in cui è stato costretto al ritiro dopo pochi giri a causa di un problema tecnico sulla sua M1.

Il programma odierno si apre alle ore 10.55 con il semaforo verde delle FP1, mentre la seconda sessione di prove libere scatterà nel pomeriggio alle ore 14.30. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dell’avvicinamento al penultimo appuntamento stagionale di questo Mondiale MotoGP 2020: buon divertimento!

