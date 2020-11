LIVE MotoGP, GP Valencia 2020 DIRETTA: tutti in pista per il warm-up! Ultimi 20 minuti di prove prima della gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.03 Tra i big provano la soft Miller, Pol Espargarò, Bagnaia e Oliveira. In corso il primo giro lanciato della sessione.

10.02 Vedremo se le temperature (più alte rispetto a ieri) potranno cambiare almeno in parte i valori in campo tra le varie moto. La scelta della doppia gomma media va per la maggiore, ma alcuni provano la carta della soft al posteriore.

10.00 SEMAFORO VERDE!!! Comincia ufficialmente anche il warm-up della MotoGP a Valencia. Ultima chance per provare qualcosa di diverso con le gomme e con il set-up prima del Gran Premio.

9.57 Tra pochi minuti si accenderà il semaforo verde in fondo alla pit-lane del Ricardo Tormo e cominceranno gli ultimi 20 minuti di prova a disposizione prima della gara.

9.54 Franco Morbidelli, pole-man, ha destato un’ottima impressione anche sul passo ieri durante la FP4 perciò parte oggi con i favori del pronostico per il successo anche alla luce della brutta qualifica delle Suzuki.

9.50 Warm-up molto importante per raccogliere gli ultimi dati sul passo e sul consumo degli pneumatici in vista della gara. Vedremo quali saranno le varie scelte per quanto riguarda le gomme, anche se ieri la maggior parte della griglia ha girato con una doppia gomma media.

9.46 Si profila finalmente una domenica soleggiata in quel di Valencia, perciò i piloti della classe regina potranno girare sull’asciutto per tutto il giorno.

9.42 Questa invece è la classifica generale del Mondiale MotoGP 2020 a due gare dal termine del campionato:

1 Joan MIR Suzuki SPA 162

2 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 125

3 Alex RINS Suzuki SPA 125

4 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 121

5 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 117

6 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 117

9.38 Di seguito la composizione della griglia di partenza odierna, stabilita in base ai risultati delle qualifiche:

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’30.191 7 8 316.8

2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI Q2 1’30.287 7 9 0.096 0.096 328.9

3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q2 1’30.413 9 9 0.222 0.126 319.8

4 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI Q2 1’30.520 8 9 0.329 0.107 322.8

5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’30.553 7 9 0.362 0.033 322.8

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’30.645 6 8 0.454 0.092 319.8

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’30.657 6 7 0.466 0.012 322.8

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI Q2 1’30.671 9 9 0.480 0.014 328.9

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’30.737 10 10 0.546 0.066 322.8

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1’30.781 8 9 0.590 0.044 325.8

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’30.864 4 10 0.673 0.083 319.8

12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’30.988 9 9 0.797 0.124 318.3

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’31.159 8 9 (*) 0.349 325.8

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’31.594 7 9 (*) 0.784 0.435 319.8

15 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI Q1 1’31.601 3 8 (*) 0.791 0.007 322.8

16 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 1’31.604 6 8 (*) 0.794 0.003 316.8

17 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q1 1’31.606 8 9 (*) 0.796 0.002 328.9

18 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA Q1 1’31.831 7 9 (*) 1.021 0.225 325.8

19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI Q1 1’32.063 6 7 (*) 1.253 0.232 327.4

20 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’32.205 3 4 (*) 1.395 0.142 324.3

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’32.237 3 8 (*) 1.427 0.032 318.3

9.34 Può essere la giornata decisiva per l’assegnazione del titolo, con Joan Mir ormai a un passo dalla certezza aritmetica del suo primo sigillo iridato nella classe regina (dopo il trionfo in Moto3 del 2017).

9.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del warm-up mattutino della MotoGP in vista del Gran Premio della Comunità Valenciana 2020, tredicesimo e penultimo atto della stagione.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Valencia, penultimo round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato Ricardo Tormo i piloti e i team dovranno lavorare alacremente per trovare la quadra in vista della corsa odierna che metterà in palio una fetta di campionato decisamente importante.

A partire dalla pole-position sarà Franco Morbidelli. Una grande prestazione per il pilota italiano che, grazie a un ottimo lavoro di messa a punto, ha trovato la quadra e può rilanciare le sue quotazioni verso l’alto. Il time-attack disputato in condizioni di umido non ha da questo punto di vista aiutato e sono stati abili sotto questo profilo l’australiano Jack Miller, secondo con la Ducati Pramac, e il giapponese Takaaki Nakagami, terzo con la LCR Honda, ad approfittarne.

Nella lotta mondiale lo spagnolo Joan Mir non è andato oltre il dodicesimo tempo, ma i suoi diretti inseguitori per sua fortuna non hanno incantato. Fabio Quartararo partirà in undicesima posizione e il suo compagno di squadra in Suzuki Alex Rins addirittura quattordicesimo. Le combinazioni mondiali per Mir sono tante, ma forse la più semplice è il podio che garantisce aritmeticamente il titolo all’iberico.

Situazione difficile per il resto della pattuglia tricolore. Francesco “Pecco” Bagnaia scatterà dall’ottava casella, ma si è detto soddisfatto del suo feeling in prospettiva gara. Danilo Petrucci dovrà partire ancor più arretrato in griglia (quindicesimo), a precedere Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, rispettivamente sedicesimo e diciassettesimo. Rossi ha parlato di una M1 che non è cresciuta in questo 2020, manifestando un forte disagio. Dovizioso, nello stesso tempo, continua a non avere feeling con la sua Ducati, confermando le criticità di una stagione molto difficile per lui.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Valencia, penultimo round del Mondiale 2020 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia dalle 10.00, mentre la gara inizierà dalle 14.00. Buon divertimento!

