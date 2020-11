LIVE MotoGP, GP Portimao DIRETTA: warm-up alle 10.00. Ultima gara in Yamaha ufficiale per Valentino Rossi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Portogallo, ultimo round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Portimao ultima sessione utile prima di andare in scena nella corsa domenicale e far calare il sipario su quest’annata così particolare.

Nella massima cilindrata, di fatto, tutto è già deciso. Lo spagnolo Joan Mir della Suzuki ha già festeggiato il titolo iridato a Valencia, ma sei piloti possono ancora giocarsi il secondo posto in campionato nell’ultima gara dell’anno e tra questi Franco Morbidelli (attualmente in piazza d’onore) ha buone chance. Il centauro italiano, secondo nelle qualifiche di ieri alle spalle della KTM di Miguel Oliveira, ha voglia di regalarsi il quarto successo stagionale, mandando un messaggio forte e chiaro a Yamaha sulle sue qualità in vista dell’anno venturo.

Sarà una gara particolare per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. I due sono chiamati all’ultima gara in sella alla Yamaha e alla Ducati ufficiali e hanno grandi motivazioni per far bene, anche se le qualifiche sono state piuttosto deludenti, su di un tracciato molto complicato. Immerso nella splendida cornice dell’Algarve, città portoghese situata sulla costa nel distretto di Faro, il circuito dell’Autódromo Internacional do Algarve è composto da 15 curve (nove a destra e sei a sinistra). Le traiettorie sono incredibili e il rettilineo permetterà ai piloti di tirare il fiato prima di affrontare la discesa della curva 1.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Portogallo, ultimo round del Mondiale 2020 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.00, mentre la gara è prevista alle ore 15.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse