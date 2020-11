LIVE MotoGP, GP Europa 2020 in DIRETTA: warm-up cruciale, Valentino Rossi e Dovizioso scelgono le gomme per la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Europa 2020, round del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato Ricardo Tormo i piloti e i team saranno a lavoro per ultimare la messa a punto della moto in vista della gara domenicale.

In MotoGP, ci troviamo in una condizione di classifica molto particolare. A comandare la graduatoria generale è lo spagnolo della Suzuki Joan Mir in vetta al campionato con 137 punti, 14 in più del francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo e 19 in più dello spagnolo della Yamaha Factory Maverick Vinales. A seguire troviamo Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, distanziati rispettivamente di 25 e di 28 lunghezze dalla vetta. Un contesto, dunque, assai incerto con i primi quattro in particolare ad avere chance concrete per centrare l’iride.

Mir, da questo punto di vista, potrebbe essere il favorito ma tutto dipenderà dall’adattabilità dei concorrenti alle gomme Michelin, vero ago della bilancia in questa fase. Situazione difficile in Ducati perchè, se è vero che Dovizioso matematicamente è ancora in corsa, le prestazioni della GP20 non sono certo confortanti. L’adattamento alle Michelin continua a essere un grande problema e nello stesso tempo lo stile di guida del forlivese mal si concilia con le mescole francesi. Si prospetta una gara incerta anche per le condizioni atmosferiche, un po’ come è accaduto nel corso dell’intero weekend. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso dovranno rimontare, rispettivamente dalla 17ma e 12ma posizione. Lo stesso dicasi per Franco Morbidelli, il migliore della truppa tricolore ieri, visto il suo nono tempo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE el warm-up del GP d’Europa 2020, round del Mondiale di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con quest’ultima sessione di prove, mentre la gara è prevista alle 14.00. Buon divertimento!

