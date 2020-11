LIVE MotoGP, GP Europa 2020 in DIRETTA: Mir il più veloce del warm-up! Morbidelli 7°, Dovizioso 15° e Valentino Rossi 19°. Dalle 14.00 la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.21: Joan Mir conquista il miglior tempo in 1’32″251 a precedere di 41 millesimi Aleix Espargaro e di 100 su Miller. Morbidelli 7° a 0″309, Vinales 10° a 0″368. Quartararo conclude 13°, Bagnaia 14° Dovizioso 16° a 0″552 e Valentino Rossi 19° a 0″920.

POS # RIDER GAP 1 36 J. MIR 1:32.251 2 41 A. ESPARGARO +0.041 3 43 J. MILLER +0.100 4 30 T. NAKAGAMI +0.120 5 44 P. ESPARGARO +0.187 6 73 A. MARQUEZ +0.232 7 21 F. MORBIDELLI +0.309 8 42 A. RINS +0.325 9 35 C. CRUTCHLOW +0.356 10 12 M. VIÑALES +0.368

10.20: BANDIERA A SCACCHI!!!

10.18: Miller si porta in seconda posizione a 0″059, Morbidelli è quinto a 0″269, Dovizioso 15° è 0″511 con coppia di morbide, Rossi 18° a 0″879 con coppia di medie.

10.17: Valentino Rossi migliora rispetto al crono precedente, ottenendo il 15° crono a 0″879 dal vertice, mentre Aleix Espargaro è in vetta con il crono di 1’32″292.

10.16: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 41 A. ESPARGARO 1:32.292 2 30 T. NAKAGAMI +0.079 3 21 F. MORBIDELLI +0.268 4 42 A. RINS +0.284 5 43 J. MILLER +0.284 6 33 B. BINDER +0.358 7 44 P. ESPARGARO +0.382 8 20 F. QUARTARARO +0.394 9 36 J. MIR +0.396 10 73 A. MARQUEZ +0.503

10.13: Migliora Morbidelli con la soluzione (media-hard) ed è secondo a 0″189. Valentino Rossi è 18° a 1″281 e Dovizioso 19°. Non buoni segnali per loro.

10.07: Rins si porta in vetta con il crono di 1’32″576 a precedere Quartarato (+0″133) e Alex Marquez (+0″501). Morbidelli è settimo a 0″627 e Valentino Rossi è 14° a 1″076 immediatamente davanti a Dovizioso.

10.05: Nakagami si prende il comando con il tempo di 1’33″093 a precedere di 170 millesimi Miller e di 386 Quartararo. Morbidelli è il migliore degli italiani a 0″825. Dovizioso è 11° e Valentino Rossi 17°.

10.04: Arrivano i primi crono: Quartararo in vetta con il crono di 1’34″317 a precedere Morbidelli di 802 millesimi e Alex Marquez di 1″039.

10.02: In pista tutti i piloti con soluzioni diverse: Dovizioso con una coppia media-soft, Vinales con un duo di soft, come Valentino Rossi. Mir invece con una coppia di medie, come Quartararo. Morbidelli monta una media e una dura.

10.00: SI COMINCIA CON IL WARM-UP!!! Si prospettano 20′ importanti per definire l’assetto della moto.

9.59: Un warm-up su pista completamente asciutta si prospetta.

9.57: Invece Francesco Bagnaia, Valentino Rossi, Danilo Petrucci e Lorenzo Savadori partiranno tutti dalle retrovie. Per ognuno di loro l’obiettivo sarà quello di guadagnare quante più posizioni possibile, allo scopo di ottenere un buon piazzamento.

9.54: La rimonta, comunque, non è affatto semplice. Andrea Dovizioso scatterà per dodicesimo e necessita di un autentico miracolo. La pioggia poteva essere una preziosa alleata per sparigliare le carte, ma non dovrebbe fare la sua comparsa.

9.51: Capitolo italiani. Il migliore in griglia è Franco Morbidelli, nono. Il romano della Yamaha ha convinto venerdì, mentre ieri è regredito e non ha lasciato il segno. Per lui sarà quindi imperativo ritrovare la miglior versione di sé stesso allo scopo di restare vivo nella bagarre iridata.

9.48: Invece Viñales, terzo in campionato, è virtualmente già fuorigioco. Lo spagnolo dovrà partire dalla pit-lane a causa della penalità rimediata per aver montato il sesto motore differente sulla sua M1, superando così il limite massimo di propulsori concessi nell’arco della stagione.

9.45: Il francese sarà sicuramente felice di poter gareggiare sull’asciutto, perché la sua competitività non può essere peggiore di quella espressa sul bagnato, ma dovrà essere in grado di trasformarsi completamente rispetto agli ultimi due giorni. Per El Diablo, undicesimo in qualifica, il prezzo da pagare rischia di essere quello di vedere The Miracle volare via nella corsa all’Iride.

9.42: In ottica titolo iridato, la situazione di partenza è favorevole a Mir, che partirà dalla quinta casella. Il leader della classifica iridata ha nel mirino il settimo podio stagionale e, soprattutto, l’opportunità di allungare ulteriormente sul rivale più vicino nella graduatoria assoluta, quel Quartararo completamente allergico alla pioggia.

9.39: Parliamo di Pol Espargarò, storicamente sempre a suo agio sulla pista di Valencia, e Takaaki Nakagami, il quale avrà indubbiamente il dente avvelenato dopo la banale caduta di due settimane orsono, che gli ha impedito di lottare per il primo successo della carriera.

9.36: Lo spagnolo della Suzuki non ha nulla da perdere e può puntare a ottenere la seconda vittoria stagionale, anche se sarà preso tra due fuochi da una coppia di piloti tanto incostanti quanto potenzialmente velocissimi.

9.33: Tra i contender per il Mondiale, quello messo meglio in griglia di partenza è il più attardato in assoluto, ovvero Rins, che scatterà dalla seconda posizione.

9.30: Insomma, il warm-up di stamani diventerà fondamentale per trovare il giusto set-up in vista di un Gran Premio che, per paradosso, viene reso incerto dal bel tempo e non dalla pioggia.

9.27: Sinora, solamente la seconda sessione di prove libere è andata in scena su pista asciutta, mentre tutti gli altri turni si sono disputati sul bagnato. Cionondimeno, l’altro ieri il cielo era coperto, dunque le temperature dell’asfalto (per la verità ancora umidiccio) erano indubbiamente inferiori rispetto a quelle che si registreranno questo pomeriggio.

9.24: Dunque l’incertezza regna sovrana e ogni gara può rimescolare le carte. Quella odierna si annuncia quanto mai imprevedibile poiché si disputerà in condizioni mai testate tra venerdì e sabato. Le previsioni meteo affermano che ci sarà il sole.

9.21: A seguire troviamo Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, distanziati rispettivamente di 25 e di 28 lunghezze dalla vetta. Un contesto, dunque, assai incerto con i primi quattro in particolare ad avere chance concrete per centrare l’iride.

9.18: In MotoGP, ci troviamo in una condizione di classifica molto particolare. A comandare la graduatoria generale è lo spagnolo della Suzuki Joan Mir in vetta al campionato con 137 punti, 14 in più del francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo e 19 in più dello spagnolo della Yamaha Factory Maverick Vinales.

9.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Europa 2020, round del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato Ricardo Tormo i piloti e i team saranno a lavoro per ultimare la messa a punto della moto in vista della gara domenicale.

