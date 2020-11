LIVE Motocross, GP Pietramurata MXGP 2020 in DIRETTA: Jeremy Seewer vince la gara-1. Tim Gajser è campione del mondo per la quarta volta! Alle 15.00 gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.56 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento alle 15.00 per la seconda competizione del penultimo week-end di gara del 2020. Un saluto a tutti!

12.55 La classifica al termine della race-1 del GP Pietramurata 2020 per la MXGP

1 1 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 34:52.423 20 1:43.083 5 1:47.589 1:44.952 1:44.130 0:26.568 0:27.403 0:24.119 0:29.499 Finish

2 2 243 Gajser, Tim SLO HON 34:56.730 20 0:04.307 0:04.307 1:41.758 5 1:48.425 1:46.233 1:45.056 0:26.167 0:27.460 0:24.374 0:30.424 Finish

3 3 77 Lupino, Alessandro ITA YAM 35:01.057 20 0:08.634 0:04.327 1:43.080 4 1:44.599 1:45.198 1:45.480 0:25.991 0:26.870 0:23.359 0:28.379 Finish

4 4 25 Desalle, Clement BEL KAW 35:02.217 20 0:09.794 0:01.160 1:42.484 11 1:44.663 1:44.608 1:46.509 0:25.707 0:27.020 0:23.422 0:28.514 Finish

5 5 3 Febvre, Romain FRA KAW 35:03.907 20 0:11.484 0:01.690 1:43.103 7 1:45.457 1:44.652 1:46.656 0:26.279 0:27.301 0:23.135 0:28.742 Finish

6 6 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 35:08.517 20 0:16.094 0:04.610 1:42.107 5 1:49.141 1:44.557 1:43.846 0:26.545 0:26.926 0:23.208 0:32.462 Finish

7 7 32 Van doninck, Brent BEL YAM 35:14.478 20 0:22.055 0:05.961 1:43.127 8 1:47.567 1:47.542 1:45.063 0:26.432 0:27.436 0:24.742 0:28.957 Finish

8 8 189 Bogers, Brian NED KTM 35:17.590 20 0:25.167 0:03.112 1:43.395 11 1:45.943 1:45.159 1:46.672 0:25.660 0:27.076 0:23.806 0:29.401 Finish

9 9 21 Paulin, Gautier FRA YAM 35:25.081 20 0:32.658 0:07.491 1:43.838 16 1:45.312 1:45.069 1:45.665 0:26.056 0:26.950 0:24.077 0:28.229 Finish

10 10 911 Tixier, Jordi FRA KTM 35:31.572 20 0:39.149 0:06.491 1:44.260 7 1:48.928 1:45.077 1:45.641 0:26.220 0:27.558 0:25.082 0:30.068 Finish

12.51 Con il secondo posto nella prima competizione del GP di Pietramurata, lo sloveno Tim Gasjer regala ad Honda un nuovo titolo! Jeremy Seewer festeggia il successo nella race-1. Terzo posto finale per il nostro Alessandro Lupino, mentre Tony Cairoli completa al sesto posto dopo una caduta che ha compromesso l’evento.

12.49 Jeremy Seewer vince la race-1, Tim Gasjer è campione del mondo per la quarta volta!

12.48 Ultimo giro! Seewer al comando!

12.45 Due giri alla conclusione! Cairoli cerca di limitare i danni ed attacca la sesta posizione del francese Febve.

12.44 Ultimi tre giri! Gajser sembra arrendersi allo svizzero Seewer!

12.41 Gajser potrebbe accontentarsi del secondo posto, ma lo sloveno non molla! Il leader del Mondiale è da due giri che sta tallonando Seewer.

12.39 Attacco per Gajser! Resiste Seewer a 4 minuti dalla conclusione!

12.37 Gajser attacca Seewer che sembra in difficoltà. Lo sloveno è ad un passo dal Mondiale!

12.35 Ultimi 10 minuti della race-1, diciassettesimo atto del Mondiale MXGP. Cairoli insegue dal settimo posto dopo una caduta che ha compromesso la prova. Gajser insegue Seewer.

12.32 Cairoli è al momento al settimo posto! Nel frattempo lo sloveno Gasjer infila Lupino e si porta in seconda posizione.

12.30 Cairoli riparte dalla settima posizione. Seewer guida il gruppo davanti a Lupino ed a Gajser.

12.29 CADUTA PER TONY CAIROLI!!! Tutto da rifare per il nostro portacolori!

12.27 Ottimo passo per Cairoli. Il pilota KTM attacca il Seewer!

12.25 Parziali record per Gajser che sembra più veloce di Lupino, al momento terzo in classifica.

12.22 Cairoli cerca di recuperare. Il siciliano è al momento a 1 secondo e mezzo da Seewer.

12.20 Ottima corsa di Alessandro Luppino. Il nostro connazionale, infortunato nel round di Mantova, è al momento al terzo posto alle spalle del nostro Cairoli. Gajser attacca il quarto posto, mentre Cairoli è sempre secondo!

12.19 La classifica aggiornata:

1 1 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 3:38.434 2 1:43.224 2 1:43.224 1:44.567 0:25.452 Inter 1

2 2 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 3:40.707 2 0:02.273 0:02.273 1:44.572 1 1:44.708 1:44.572 0:25.878 Inter 1

3 3 77 Lupino, Alessandro ITA YAM 3:42.041 2 0:03.607 0:01.334 1:44.495 2 1:44.495 1:45.385 0:26.098 Inter 1

4 4 32 Van doninck, Brent BEL YAM 3:44.127 2 0:05.693 0:02.086 1:45.435 2 1:45.435 1:47.458 0:26.297 Inter 1

5 5 243 Gajser, Tim SLO HON 3:45.739 2 0:07.305 0:01.612 1:43.938 2 1:43.938 1:48.346 0:25.478 Inter 1

6 6 747 Cervellin, Michele ITA YAM 3:46.868 2 0:08.434 0:01.129 1:47.416 2 1:47.416 1:47.575 0:26.439 Inter 1

7 7 25 Desalle, Clement BEL KAW 3:48.183 2 0:09.749 0:01.315 1:45.301 2 1:45.301 1:50.151 0:26.041 Inter 1

8 8 811 Sterry, Adam GBR KTM 3:49.011 2 0:10.577 0:00.828 1:48.217 2 1:48.217 1:48.533 0:26.331 Inter 1

9 9 3 Febvre, Romain FRA KAW 3:49.469 2 0:11.035 0:00.458 1:44.767 2 1:44.767 1:50.388 0:26.419 Inter 1

10 10 911 Tixier, Jordi FRA KTM 3:50.277 2 0:11.843 0:00.808 1:46.897 2 1:46.897 1:50.786 0:27.401 Inter 1

12.18 Ottimo ritmo per Tim Gajser. Il leader del Mondiale è già settimo! Cairoli cerca di avvicinarsi il più possibile a Seewer.

12.16 Cairoli passa secondo ed attacca lo svizzero Seewer. Terzo posto per il nostro Lupino

12.15 Ottimo spunto per Cairoli che sale al terzo posto. Al comando c’è Jeremy Seewer su Yamaha! Solo 13° Tim Gajser.

12.15 SI PARTE! INIZIA LA GARA-1 DEL GP DI PIETRAMURATA 2020!

12.12 La classifica dei tempi al termine della qualifica di questa mattina:

1 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:38.887 1 0:00.000 0:00.000 9 56.4

2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 1:38.925 5 0:00.038 0:00.038 12 56.4

3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:38.968 4 0:00.081 0:00.043 8 56.3

4 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:39.064 11 0:00.177 0:00.096 12 56.3

5 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 1:39.413 2 0:00.526 0:00.349 9 56.1

6 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:39.498 4 0:00.611 0:00.085 12 56

7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 1:39.527 6 0:00.640 0:00.029 10 56

8 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 1:40.131 7 0:01.244 0:00.604 10 55.7

9 53 Walsh, Dylan GBR MNZ Honda 1:40.148 3 0:01.261 0:00.017 12 55.7

10 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 1:40.708 1 0:01.821 0:00.560 11 55.4

11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 1:40.724 11 0:01.837 0:00.016 11 55.3

12 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM Honda 1:40.763 4 0:01.876 0:00.039 7 55.3

13 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 1:40.820 3 0:01.933 0:00.057 10 55.3

14 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 1:40.888 1 0:02.001 0:00.068 10 55.3

15 201 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 1:40.928 3 0:02.041 0:00.040 9 55.2

16 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 1:41.180 1 0:02.293 0:00.252 11 55.1

17 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:41.293 3 0:02.406 0:00.113 12 55

18 6 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 1:41.282 1 0:02.395 -1:59.989 11 55

19 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 1:41.633 11 0:02.746 0:00.351 11 54.9

20 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Husqvarna 1:41.845 3 0:02.958 0:00.212 10 54.7

21 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 1:41.894 10 0:03.007 0:00.049 13 54.7

22 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 1:42.022 3 0:03.135 0:00.128 11 54.6

23 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 1:42.310 7 0:03.423 0:00.288 11 54.5

24 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:42.371 1 0:03.484 0:00.061 9 54.5

25 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 1:42.879 3 0:03.992 0:00.508 10 54.2

26 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 1:43.002 1 0:04.115 0:00.123 12 54.1

12.10 Il quarto titolo è alle porte per Gajser, ma nulla è ancora deciso. I piloti si preparano per la partenza.

12.07 I piloti si preparano a scendere in pista. Jeremy Seewer (Yamaha) è stato il più veloce nella sessione di questa mattina.

12.06 Tony Cairoli (KTM) è obbligato a vincere se vuole posticipare la festa dello sloveno Tim Gajser (Honda). Quest’ultimo, al comando del Mondiale, potrebbe laurearsi campione del mondo già dopo questa race-1.

1. Tim Gajser (Honda) 626

2. Tony Cairoli (KTM) 553

3. Jeremy Seewer (Yamaha) 535

4. Romain Febvre (Kawasaki) 487

5. Jorge Prado (KTM) 476

6. Gautier Paulin (Yamaha) 441

7. Clement Desalle (Kawasaki) 402

8. Glenn Coldenhoff (GasGas) 375

9. Jeremy Van Horebeek (Honda) 307

10. Jeffrey Herlings (KTM) 263

12.05 I piloti iscritti a questo evento, il penultimo stagionale:

3 Febvre Romain Kawasaki FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team

2 4 Tonus Arnaud Yamaha SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP

3 6 Paturel Benoit Honda FRA FFM JM Honda Racing

4 7 Leok Tanel Husqvarna EST EMF A1M Husqvarna

5 17 Butron Jose KTM ESP RFME JD GUNNEX KTM Racing Team

6 21 Paulin Gautier Yamaha FRA MCM Monster Energy Yamaha Factory MXGP

7 25 Desalle Clement Kawasaki BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team

8 32 Van doninck Brent Yamaha BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing

9 53 Walsh Dylan Honda GBR MNZ JM Honda Racing

10 61 Prado Jorge KTM ESP RFME Red Bull KTM Factory Racing

11 77 Lupino Alessandro Yamaha ITA FMI Gebben Van Venrooy Yamaha Racing

12 89 Van Horebeek Jeremy Honda BEL FFM HONDA SR MOTOBLOUZ

13 91 Seewer Jeremy Yamaha SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP

14 92 Guillod Valentin Honda SUI FFM HONDA SR MOTOBLOUZ

15 128 Monticelli Ivo GASGAS ITA FMI Standing Construct GASGAS Factory Racing Team

16 152 Petrov Petar KTM BUL BMF Team VRT Nordpesca Holland

17 189 Bogers Brian KTM NED KNMV Marchetti Racing Team KTM

18 201 Pichon Zachary Honda FRA FFM

19 222 Cairoli Antonio KTM ITA FMI Red Bull KTM Factory Racing

20 226 Koch Tom KTM GER DMSB KTM Sarholz Racing Team

21 243 Gajser Tim Honda SLO AMZS Team HRC

22 321 Bernardini Samuele Yamaha ITA FMI Ghidinelli racing s.s.d s.r.l.

23 747 Cervellin Michele Yamaha ITA FMI SDMCORSE-YAMAHA

24 777 Bobryshev Evgeny Husqvarna RUS MFR PAR Homes RFX Husqvarna

25 811 Sterry Adam KTM GBR ACU Hitachi KTM fuelled by Milwaukee

26 911 Tixier Jordi KTM FRA FFM JT911 KTM racing team

27 920 Valentin Ander Husqvarna ESP RFME

12.00 Il sole splende in Trentino. La tappa odierna è la seconda delle tre che si svolgeranno a Pietramurata, location scelta per il finale di stagione. Questo trittico è il terzo che si disputa nel Bel Paese dopo Mantova e Faenza.

11.58 Per la seconda volta in tre giorni i piloti della MXGP si apprestano a scendere in pista per una gara che potrebbe rivelarsi determinante nella lotta per il titolo.

11.55 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Pietramurata per quanto riguarda i protagonisti della MXGP.

La presentazione del Gran Premio di Pietramurata – La classifica del Mondiale MXGP 2020 – La cronaca del Gran Premio del Trentino

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Pietramurata, penultimo appuntamento del Mondiale MXGP 2020. Sul tracciato trentino va in scena il secondo round del trittico conclusivo, con la concreta possibilità che già oggi Tim Gajser possa andare a festeggiare il suo secondo titolo consecutivo nella classe regina del motocross. La giornata odierna (che precede il Gran Premio di Garda e Trentino di domenica) vedrà le due manche ai seguenti orari. Si partirà con Gara-1 alle ore 12.15, mentre Gara-2 prenderà il via alle ore 15.10.

Si chiuderà già oggi la questione titolo iridato? Tim Gajser ha dalla sua un vantaggio notevole di 73 punti su Tony Cairoli, per cui un margine assolutamente ampio. A quattro manche dalla fine della stagione, e quindi con 100 punti in palio, al nostro portacolori occorre vincere sempre e sperare che il campione del mondo in carica commetta un “suicidio sportivo”. Visto l’andamento recente dell’alfiere della Honda appare una vera e propria missione impossibile per il siciliano che, a sua volta, sta facendo i conti con qualche acciacco di troppo. Alle loro spalle rimane lo svizzero Jeremy Seewer con 18 lunghezze di ritardo da Tony Cairoli, mentre Jorge Prado è ancora out causa positività al Covid-19.

Il Gran Premio di Pietramurata della MXGP prenderà il via alle ore 12.15 con la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 15.10. Il titolo della classe regina è pronto per essere assegnato. Tim Gajser chiuderà i conti oppure Tony Cairoli riuscirà a rimandare tutto all’ultima tappa di domenica? OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Mondiale motocross 2020.

Foto: Valerio Origo