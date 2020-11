LIVE Moto3, GP Portogallo DIRETTA: tra pochi minuti la FP2

. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.35 Per la prima volta nella storia, l’epilogo della MotoGP si tiene a Portimao. Il circuito, scelto come riserva per il 2021, è stato inaugurato nel 2008. Oltre alla Superbike, categoria fedele a questo tracciato, la F1 ha debuttato in questa location alcuni mesi fa.

13.32 Il sole splende a Portiamo. Non c’è vento nel meraviglioso impianto che sorge nella regione dell’Algarve.

13.27 Questa mattina tre piloti sono scivolati lungo il tracciato. Nepa, Masià e Fenati hanno faticato nell’ultimo insidioso circuito.

13.24 Gli organizzatori hanno concesso ai piloti di disputare 15 minuti supplementari al fine di conoscere al meglio il circuito.

13.22 La classifica della FP1:

1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 241.0 1’48.896

2 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 238.4 1’49.054 0.158 / 0.158

3 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 241.0 1’49.109 0.213 / 0.055

4 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 240.0 1’49.288 0.392 / 0.179

5 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.7 1’49.537 0.641 / 0.249

6 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 238.9 1’49.556 0.660 / 0.019

7 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 236.3 1’49.598 0.702 / 0.042

8 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 238.9 1’49.609 0.713 / 0.011

9 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 238.4 1’49.666 0.770 / 0.057

10 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 240.5 1’49.673 0.777 / 0.007

11 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 237.3 1’49.705 0.809 / 0.032

12 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.7 1’49.807 0.911 / 0.102

13 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 240.0 1’49.886 0.990 / 0.079

14 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 235.8 1’49.929 1.033 / 0.043

15 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 240.0 1’49.984 1.088 / 0.055

16 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 240.5 1’50.022 1.126 / 0.038

17 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 238.9 1’50.220 1.324 / 0.198

18 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 236.8 1’50.314 1.418 / 0.094

19 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 239.4 1’50.319 1.423 / 0.005

20 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 235.8 1’50.328 1.432 / 0.009

21 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 237.3 1’50.343 1.447 / 0.015

22 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 235.8 1’50.413 1.517 / 0.070

23 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 236.3 1’50.522 1.626 / 0.109

24 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 236.8 1’50.680 1.784 / 0.158

25 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 234.7 1’50.689 1.793 / 0.009

26 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 236.8 1’50.792 1.896 / 0.103

27 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 239.4 1’50.847 1.951 / 0.055

28 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 238.9 1’50.879 1.983 / 0.032

29 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 238.4 1’50.885 1.989 / 0.006

30 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 238.4 1’50.988 2.092 / 0.103

31 31 Adrian FERNANDEZ SPA Rivacold Snipers Team Honda 236.8 1’51.382 2.486 / 0.394

13.20 Nei primi 55 minuti del week-end lo spagnolo Jaume Masià è stato il migliore davanti a Romano Fenati, costante per tutto il turno. Albert Arenas è il migliore dei tre pretendenti al campionato, mentre fatica Ai Ogura, out dalla Top20. Tony Arbolino ha chiuso il turno in 11° piazza.

13.17 Il sole splende a Portiamo e tutto è pronto per la seconda sessione del week-end. I giovani centauri del Motomondiale tornano in scena dopo lo spettacolare turno di questa mattina.

13.15 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP2 del GP del Portogallo per i protagonisti della Moto3.

11.00 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa spettacolare FP1. Appuntamento alle 13.15 per la seconda sessione. Un saluto a tutti!

10.58 La classifica aggiornata al termine della sessione:

1 5 J. MASIA 1:48.896 2 55 R. FENATI +0.158 3 75 A. ARENAS +0.213 4 11 S. GARCIA +0.392 5 16 A. MIGNO +0.641 6 25 R. FERNANDEZ +0.660 7 53 D. ÖNCÜ +0.702 8 52 J. ALCOBA +0.713 9 17 J. MCPHEE +0.770 10 2 G. RODRIGO +0.777

10.56 Albert Arenas strappa il terzo crono alle spalle di Fenati che si piazza alle spalle di Masià. Arbolino è 11°. Lontanissimo Ai Ogura, 26°.

10.55 Bandiera a scacchi! Arenas si sta migliorando nei primi due settori, Arbolino firma il sesto tempo.

10.54 Ultimi giri per tutti!

10.53 Attendiamo delle prestazioni di rilievo per i tre contendenti per il Mondiale, attualmente out dalla Top10.

10.52 Jaume Masià è il primo a scendere sotto il muro del minuto e 49. Lo spagnolo ferma il cronometro in 1.48.896 davanti a Fenati ed Alcoba.

10.50 Riferimenti interessanti per Masià nei primi due settori del tracciato.

10.48 Tutti in pista per cercare il tempo negli ultimi giri.

10.46 Lopez si porta in seconda posizione ad un secondo da Fenati che sembra imprendibile.

10.44 McPhee sale al terzo posto alle spalle di Masià.

10.42 Scivolata nell’ultima curva per Romano Fenati. Il leader della classifica di questa FP1 cade senza conseguenze nel primo settore del tracciato.

10.40 Nuovo best lap per Romano Fenati! 1.49.448 il riferimento dell’italiano di Max Racing!

10.39 La classifica aggiornata:

1 55 R. FENATI 1:49.511 2 5 J. MASIA +1.145 3 24 T. SUZUKI +1.546 4 25 R. FERNANDEZ +1.646 5 75 A. ARENAS +1.663 6 27 K. TOBA +1.678 7 52 J. ALCOBA +1.742 8 14 T. ARBOLINO +1.773 9 7 D. FOGGIA +1.855 10 79 A. OGURA +1.984

10.37 Che passo per Fenati! L’alfiere di Max Racing inizia nel migliore dei modi il week-end!

10.35 Dennis Foggia è in pista con due costole incrinate dopo la scivolata in occasione del GP di Valencia.

10.34 Romano Fenati svetta nella classifica dei tempi con il tempo di 1.49.511! Masià precede Suzuki ed Arenas nella graduatoria.

10.33 Caduta per Kunii in curva 5, mentre che giro per Fenati! Nuovo leader!

10.32 Il leader del Mondiale Albert Arenas torna in pista

10.30 Scivolata per Jaume Masià nella penultima curva del circuito.

10.29 Passo gara per Masià che registra dei tempi alti in questo momento. Alcuni piloti tornano in pista.

10.26 Lo spagnolo Jaume Masià è uno dei pochi piloti in pista.

10.25 La classifica aggiornata:

1 5 J. MASIA 1:50.656 2 55 R. FENATI +0.266 3 24 T. SUZUKI +0.401 4 75 A. ARENAS +0.518 5 27 K. TOBA +0.533 6 25 R. FERNANDEZ +0.572 7 14 T. ARBOLINO +0.628 8 7 D. FOGGIA +0.710 9 79 A. OGURA +0.839 10 52 J. ALCOBA +1.012

10.22 Rischio di scivolata per Ai Ogura in curva 15, l’ultima impegnativa piega del circuito di Portimao.

10.19 Scivolata per Stefano Nepa nella penultima curva. Non ci sono conseguenze per lui.

10.18 Termina per molti piloti il primo stint del week-end.

10.15 Albert Arenas torna tre i primi 3 della classifica alle spalle di Suzuki e Masià. Settimo Ogura davanti ad Arenas.

10.13 La classifica aggiornata:

1 5 J. MASIA 1:50.656 2 24 T. SUZUKI +0.401 3 79 A. OGURA +0.839 4 55 R. FENATI +0.873 5 14 T. ARBOLINO +0.954 6 25 R. FERNANDEZ +0.974 7 52 J. ALCOBA +1.012 8 16 A. MIGNO +1.127 9 75 A. ARENAS +1.188 10 17 J. MCPHEE +1.250

10.09 Jaume Masià passa al comando e detta il passo in 1.51.175! Suzuki e Fernandez inseguono lo spagnolo. Ogura è ottavo, Arbolino sesto.

10.08 Lo spagnolo Albert Arenas (Aspar) sale al secondo posto e si inserisce alle spalle dell’iberico Raul Fernandez (KTM).

10.07 Attenzione ai limiti del tracciato. Ogni abuso verrà sanzionato con la cancellazione del tempo.

10.04 I primi riferimenti cronometrici:

1 25 R. FERNANDEZ 1:53.663 2 24 T. SUZUKI +1.112 3 5 J. MASIA +1.642 4 14 T. ARBOLINO +1.688 5 21 A. LOPEZ +2.413 6 55 R. FENATI +2.503 7 11 S. GARCIA +2.553 8 31 A. FERNANDEZ +2.622 9 2 G. RODRIGO +2.832 10 71 A. SASAKI +3.027

10.03 Il ceco Filip Salac non correrà in questo week-end. Il compagno di box di Tony Arbolino (Snipers) è rimasto infortunato nel penultimo round di Valencia.

10.01 I piloti scendono in pista per la prima sessione.

10.00 Bandiera verde! Inizia la FP1

9.56 I piloti si preparano a scendere in pista per una sessione che durerà 55 minuti. Gli organizzatori hanno preso questa decisione per permettere ai piloti per prendere confidenza con il circuito.

9.55 Il sole splende a Portimao. La temperatura dell’aria è di 17 gradi, 16 quelli dell’asfalto.

9.51 La graduatoria della Moto3 2020 dopo il doubleheader spagnolo di Valencia:

1 Albert ARENAS KTM SPA 170

2 Ai OGURA Honda JPN 162

3 Tony ARBOLINO Honda ITA 159

4 Jaume MASIA Honda SPA 140

5 Celestino VIETTI KTM ITA 137

6 Raul FERNANDEZ KTM SPA 134

7 John MCPHEE Honda GBR 124

8 Darryn BINDER KTM RSA 112

9 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 83

10 Gabriel RODRIGO Honda ARG 80

11 Romano FENATI Husqvarna ITA 77

12 Sergio GARCIA Honda SPA 77

13 Jeremy ALCOBA Honda SPA 71

14 Dennis FOGGIA Honda ITA 69

15 Andrea MIGNO KTM ITA 60

16 Ayumu SASAKI KTM JPN 49

17 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 44

18 Kaito TOBA KTM JPN 40

19 Stefano NEPA KTM ITA 38

20 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 35

21 Filip SALAC Honda CZE 30

22 Carlos TATAY KTM SPA 24

23 Alonso LOPEZ Husqvarna SPA 21

24 Ryusei YAMANAKA Honda JPN 14

25 Riccardo ROSSI KTM ITA 10

26 Barry BALTUS KTM BEL

27 Yuki KUNII Honda JPN

28 Jason DUPASQUIER KTM SWI

29 Davide PIZZOLI KTM ITA

30 Maximilian KOFLER KTM AUT

31 Khairul Idham PAWI Honda MAL

32 Dirk GEIGER KTM GER

9.50 Albert Arenas è il leader del Mondiale alla vigilia del championship decider. L’alfiere di casa Aspar vanta 8 punti di vantaggio su Ai Ogura (Honda Asia) e 11 sul nostro Tony Arbolino (Snipers), a segno nell’ultima competizione disputata a Valencia.

9.48 I partecipanti all’ultimo atto stagionale:

2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda

5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda

r 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda

7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda

r 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM

11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda

rp 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda

13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM

14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda

16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM

17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda

21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda

24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda

25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM

27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM

R(12) 31 Adrian FERNANDEZ SPA Rivacold Snipers Team Honda

40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM

r 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM

r 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda

r 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM

54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM

55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM

71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM

r 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM

75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM

79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda

82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM

89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda

r 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda

r 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM

9.45 Lo spettacolare circuito di Portimao si articola in 16 impegnative curve.

9.44 Per la prima volta nella storia il Motomondiale scende in pista a Portiamo. La pista che qualche settimana fa ha accolto la F1 eleggerà il campione 2020 nella Moto2 e nella Moto3.

9.40 Dall’autodromo di Portimao tutto è pronto per l’epilogo del Mondiale 2020. Tre piloti si contendono il titolo in un circuito inedito per tutti.

9.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio del Portogallo per quanto riguarda la Moto3.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto della Moto3 2020. Con ancora negli occhi le emozioni vissute nel doubleheader di Valencia, i giovani centauri del Motomondiale si preparano a scendere in pista sull’inedito circuito di Portiamo. Tutto è pronto per incoronare il campione 2020 nell’impianto che pochi mesi fa ha accolto per la prima volta la F1.

Dopo tredici interessantissime prove sono tre i piloti che si contendono il Mondiale. Alla vigilia della finale, lo spagnolo Albert Arenas (Aspar) si trova al comando della classifica di otto punti sul giapponese Ai Ogura (Honda Asia).

Grazie alla vittoria nell’evento di settimana scorsa, Tony Arbolino (Snipers) è rientrato nella lotta per il successo finale. L’italiano, a segno per la prima volta stagionale nel tracciato dedicato a Riccardo Tormo, si trova al momento ad 11 punti dalla vetta della classifica.

Al fine di permettere a tutti i piloti di conoscere il circuito, gli organizzatori hanno previsto due turni da 55 minuti, 15 in più del solito. Appuntamento alle 10.00 per la Diretta Live per la prima sessione di prove libere. Buon divertimento!

