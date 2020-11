LIVE Moto2, GP Valencia 2020 in DIRETTA: Marco Bezzecchi al comando della FP3. Rovinosa caduta per Sam Lowes. Alle 15.50 la Q1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.44 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa sessione. Appuntamento alle 15.50 per la Q1. Un saluto a tutti!

12.43 Non ci sono novità sulle condizioni di Sam Lowes. Attendiamo aggiornamenti dal centro medico del circuito Riccardo Tormo di Valencia.

12.41 Bezzecchi, Garzò, Ramirez, Di Giannantonio, Lowes, Navarro, Marini, Bendsneyder, Bulega, Schrotter, Manzi, Viergie, Bastianini e Viergie sono i piloti che passeranno automaticamente alla Q2.

12.37 SAM LOWES potrebbe aver fratturato il polso!! INCREDIBILE A VALENCIA!

12.36 La classifica finale della FP3:

1 72 M. BEZZECCHI 1:34.698 2 42 M. RAMIREZ +0.025 3 22 S. LOWES +0.128 4 21 F. DI GIANNANTONIO +0.149 5 64 B. BENDSNEYDER +0.202 6 11 N. BULEGA +0.220 7 23 M. SCHROTTER +0.232 8 62 S. MANZI +0.251 9 16 J. ROBERTS +0.270 10 97 X. VIERGE +0.274

12.26 ENEA BASTIANINI SALE 12! Il leader del Mondiale accede alla Q2!

12.35 Bandiera a scacchi! Sam Lowes è costretto a fermarsi al centro medico dopo la scivolata di qualche minuto fa.

12.34 Sam Lowes non si è fermato al centro medico. Nel frattempo Bastianini ha due parziali record nei primi due settori.

12.33 Enea Bastianini insegue la Q2! Il leader del Mondiale è 15. Caduata per Dalla Porta in curva 2.

12.32 Caduta per Jorge Martin, non ci sono conseguenze per lui.

12.31 Il britannico viene riportato ai box, non dovrebbero esserci conseguenze per lui. Attendiamo novità per Sam Lowes.

12.30 ATTENZIONE! Caduta per Sam Lowes!!! Il britannico si rialza, ma si tocca il polso destro!

12.27 Dodicesimo posto per Enea Bastianini. Il leader del Mondiale deve spingere per mettersi al sicuro.

12.25 Bezzecchi torna al comando! 1.34.698 è il nuovo miglior crono della combinata e della sessione odierna. Ramirez è secondo davanti a Sam Lowes.

12.23 Ramirez, Bezzecchi, Lowes, Di Giannantonio, Navarro, Marini, Manzi, Schrotter, Baldassarri, Garzò, Gardner, Bastianini, Bendsneyder e Canet sono i piloti presenti nella Top14.

12.23 La classifica aggiornata dei tempi:

1 42 M. RAMIREZ 1:34.723 2 72 M. BEZZECCHI +0.070 3 22 S. LOWES +0.103 4 21 F. DI GIANNANTONIO +0.124 5 62 S. MANZI +0.226 6 23 M. SCHROTTER +0.238 7 7 L. BALDASSARRI +0.250 8 87 R. GARDNER +0.256 9 33 E. BASTIANINI +0.312 10 16 J. ROBERTS +0.343

12.21 Ramirez si migliora e precede Bezzecchi in classifica!

12.19 Sam Lowes rientra in pista. Il britannico, secondo in classifica con 5 punti di ritardo da Bastianini, insegue la leadership del Mondiale in questo week-end.

12.17 Molti piloti sono fermi ai box.

12.14 Attenzione ai limiti del tracciato. Ogni abuso verrà sanzionato con la cancellazione del tempo.

12.12 Enea Bastianini resta al decimo posto. L’alfiere di Italtrans sembra faticare rispetto ad ieri.

12.12 Sam Lowes sale al terzo posto della combinata alle spalle di Ramirez e Bezzecchi che detta il passo in 1.34.698!

12.10 La classifica aggiornata della FP3:

1 42 M. RAMIREZ 1:34.723 2 72 M. BEZZECCHI +0.070 3 22 S. LOWES +0.187 4 21 F. DI GIANNANTONIO +0.221 5 23 M. SCHROTTER +0.238 6 7 L. BALDASSARRI +0.250 7 87 R. GARDNER +0.256 8 33 E. BASTIANINI +0.426 9 10 L. MARINI +0.435 10 62 S. MANZI +0.476

12.07 Sam Lowes si migliora nei primi tre settori della pista, ma perde molto nell’ultimo settore del tracciato.

12.05 Ramirez firma il nuovo giro veloce! 1.34.723 per lo spagnolo che strappa a Bezzecchi il best lap di giornata.

12.03 Decimo posto nella combinata per Bastianini, sesto crono per Sam Lowes.

12.01 CHE GIRO PER MARCO BEZZECCHI! Best lap per il romagnolo di casa Sky che ferma il cronometro in 1.14.803!

12.00 La classifica dopo i primi giri di questa FP3:

1 42 M. RAMIREZ 1:34.892 2 21 F. DI GIANNANTONIO +0.052 3 7 L. BALDASSARRI +0.081 4 72 M. BEZZECCHI +0.259 5 33 E. BASTIANINI +0.402 6 23 M. SCHROTTER +0.458 7 12 T. LUTHI +0.634 8 9 J. NAVARRO +0.668 9 40 H. GARZO +0.686 10 62 S. MANZI +0.701

11.58 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

11.55 Sono 19 i gradi dell’aria a Valencia, impegnativo tracciato che si articola in 4 chilometri.

11.53 Enea Bastianini, leader del Mondiale, è al momento al sesto posto della classifica combinata. L’italiano non dovrebbe aver problemi ad accedere in Q2.

11.50 I piloti si preparano per scendere in pista.

11.48 La Speed Up è stata la moto più competitiva delle libere. Jorge Navarro e Fabio Di Giannatonio sono pronti a confermarsi nella giornata che assegnerà la penultima pole del 2020.

11.46 Come accaduto nella Moto3, il miglior tempo del venerdì è stato effettuato nella FP1:

1 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Speed Up 269.6 1’34.855

2 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 268.5 1’34.880 0.025 / 0.025

3 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA MB Conveyors Speed Up Speed Up 267.5 1’34.942 0.087 / 0.062

4 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 269.6 1’34.957 0.102 / 0.015

5 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 275.0 1’35.004 0.149 / 0.047

6 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 272.8 1’35.048 0.193 / 0.044

7 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 269.6 1’35.063 0.208 / 0.015

8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 269.6 1’35.076 0.221 / 0.013

9 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 272.8 1’35.096 0.241 / 0.020

10 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 270.7 1’35.160 0.305 / 0.064

11 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 276.1 1’35.200 0.345 / 0.040

12 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 269.6 1’35.264 0.409 / 0.064

13 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 268.5 1’35.287 0.432 / 0.023

14 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 270.7 1’35.304 0.449 / 0.017

15 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 272.8 1’35.338 0.483 / 0.034

16 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 269.6 1’35.368 0.513 / 0.030

17 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 272.8 1’35.401 0.546 / 0.033

18 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 268.5 1’35.416 0.561 / 0.015

19 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 271.7 1’35.626 0.771 / 0.210

20 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 275.0 1’35.722 0.867 / 0.096

21 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 269.6 1’35.756 0.901 / 0.034

22 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 272.8 1’35.785 0.930 / 0.029

23 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 263.4 1’35.905 1.050 / 0.120

24 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 269.6 1’35.923 1.068 / 0.018

25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 270.7 1’36.262 1.407 / 0.339

26 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 273.9 1’36.311 1.456 / 0.049

27 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 270.7 1’36.329 1.474 / 0.018

28 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 272.8 1’36.562 1.707 / 0.233

29 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 267.5 1’37.469 2.614 / 0.907

11.43 Il risultato della FP2 di ieri pomeriggio:

1 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA MB Conveyors Speed Up Speed Up 267.5 1’34.893

2 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 271.7 1’34.983 0.090 / 0.090

3 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 276.1 1’35.012 0.119 / 0.029

4 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 268.5 1’35.052 0.159 / 0.040

5 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 270.7 1’35.075 0.182 / 0.023

6 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 268.5 1’35.085 0.192 / 0.010

7 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 270.7 1’35.094 0.201 / 0.009

8 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 270.7 1’35.154 0.261 / 0.060

9 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Speed Up 269.6 1’35.158 0.265 / 0.004

10 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 271.7 1’35.267 0.374 / 0.109

11 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 272.8 1’35.293 0.400 / 0.026

12 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 271.7 1’35.294 0.401 / 0.001

13 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 267.5 1’35.294 0.401

14 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 273.9 1’35.319 0.426 / 0.025

15 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 268.5 1’35.334 0.441 / 0.015

16 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 268.5 1’35.352 0.459 / 0.018

17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 266.5 1’35.365 0.472 / 0.013

18 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 273.9 1’35.381 0.488 / 0.016

19 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 270.7 1’35.468 0.575 / 0.087

20 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 270.7 1’35.482 0.589 / 0.014

21 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 269.6 1’35.491 0.598 / 0.009

22 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 271.7 1’35.580 0.687 / 0.089

23 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 267.5 1’35.639 0.746 / 0.059

24 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 270.7 1’35.823 0.930 / 0.184

25 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 270.7 1’36.136 1.243 / 0.313

26 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 271.7 1’36.147 1.254 / 0.011

27 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 270.7 1’36.361 1.468 / 0.214

28 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 268.5 1’36.488 1.595 / 0.127

29 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 266.5 1’37.429 2.536 / 0.941

11.40 La classifica combinata alla viglia della FP3:

1 9 J.NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up SPEED UP 1’34.855 8 1’35.158 6

2 10 L.MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’34.880 18 1’35.154 18 0.025 0.025

3 21 F.DI GIANNANTO ITA MB Conveyors Speed Up SPEED UP 1’34.942 16 1’34.893 13 0.038 0.013

4 22 S.LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’34.957 6 1’34.983 19 0.102 0.064

5 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’35.004 19 1’35.075 7 0.149 0.047

6 33 E.BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’35.096 10 1’35.012 14 0.157 0.008

7 40 H.GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 1’35.048 13 1’35.293 8 0.193 0.036

8 64 B.BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1’35.287 5 1’35.052 13 0.197 0.004

9 44 A.CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’35.063 15 1’35.294 7 0.208 0.011

10 7 L.BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1’35.076 22 1’35.365 15 0.221 0.013

11 62 S.MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’35.368 7 1’35.085 17 0.230 0.009

12 88 J.MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’35.304 18 1’35.094 8 0.239 0.009

13 12 T.LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1’35.160 6 1’35.334 3 0.305 0.066

14 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’35.200 17 1’35.319 7 0.345 0.040

15 16 J.ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 1’35.264 18 1’35.267 18 0.409 0.064

16 42 M.RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 1’35.338 19 1’35.294 18 0.439 0.030

17 57 E.PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’35.416 12 1’35.352 8 0.497 0.058

18 87 R.GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’35.401 16 1’35.381 14 0.526 0.029

19 37 A.FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’35.923 14 1’35.468 7 0.613 0.087

20 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’35.756 10 1’35.482 15 0.627 0.014

21 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’35.722 19 1’35.491 4 0.636 0.009

22 45 T.NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 1’35.626 16 1’35.580 5 0.725 0.089

23 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’35.905 13 1’35.639 18 0.784 0.059

24 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’35.785 5 1’35.823 14 0.930 0.146

25 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’36.311 11 1’36.136 14 1.281 0.351

26 27 A.IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’36.329 9 1’36.147 5 1.292 0.011

27 55 H.SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’36.262 14 1’36.488 16 1.407 0.115

28 99 K.DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’36.562 19 1’36.361 19 1.506 0.099

29 74 P.BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 1’37.469 18 1’37.429 13 2.574 1.068

11.37 Tutto è pronto a Valencia per l’ultima sessione di prove libere per i protagonisti della Moto2. Dopo uno scroscio di pioggia il sole è tornato sul circuito Riccardo Tormo, ma sarà difficile migliorare i tempi della classifica combinata.

11.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del GP di Valencia per la Moto2.

Cronaca prove libere 1 – Cronaca prove libere 2 – Presentazione weekend Moto2 – Classifica Mondiale Moto2

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche valevoli per il Gran Premio della Comunità Valenciana 2020, quattordicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale Moto2. Tensione sempre più alta al circuito Ricardo Tormo di Cheste in una bellissima lotta per il titolo iridato della classe mediana che coinvolge ancora quattro piloti quando mancano due sole gare al termine del campionato.

Enea Bastianini, leader del Mondiale, ha cominciato bene il weekend con un solido 6° posto al termine del venerdì nella combinata, ma hanno fatto meglio di lui proprio i suoi due più diretti inseguitori in classifica generale. Sam Lowes, 2° in campionato a -6 da “Bestia”, si è confermato molto rapido a Valencia con il quarto tempo assoluto dopo le prime due sessioni di libere, mentre Luca Marini (3° a -19 dalla vetta della generale) si è inserito addirittura in piazza d’onore nella combinata solamente alle spalle della Speed Up di Jorge Navarro. Venerdì in ombra invece per Marco Bezzecchi, chiamato quest’oggi a salire di colpi per provare a continuare a sognare il titolo mondiale dopo il successo ottenuto nell’ultimo GP d’Europa sempre sul tracciato di Cheste.

Il programma odierno si apre alle ore 11.55 con il semaforo verde delle FP3, mentre le qualifiche scatteranno nel pomeriggio alle ore 15.50. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della bellissima lotta per il titolo iridato in Moto2 tra Enea Bastianini, Sam Lowes, Luca Marini e Marco Bezzecchi: buon divertimento!

