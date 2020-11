LIVE Moto2, GP Valencia 2020 in DIRETTA: inizia la FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRATTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP (VENERDI’ 13 NOVEMBRE)

LA CRONACA DELLA FP1

15.32 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

15.30 Bandiera verde! Inizia la FP2!

15.26 Il circuito di Valencia ha una metratura di 4 chilometri e si articola in 14 curve. Il senso è antiorario, una caratteristica non comune nelle piste europee.

15.23 Siamo pronti per assistere alla sessione per i protagonisti della Moto2. I 40 minuti di questo pomeriggio potrebbero determinare i 14 piloti che accederanno direttamente alla Q2 di domani.

15.19 Nella FP1 Luca Marini è stato il migliore degli italiani davanti a Fabio Di Giannantonio. Quarto posto per Sam Lowes, mentre solo nono Bastianini.

15.16 Il sole splende a Valencia. Sono 20 i gradi dell’aria, 23 quelli dell’asfalto.

15.13 La classifica dei tempi della FP1:

1 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Speed Up 269.6 1’34.855

2 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 268.5 1’34.880 0.025 / 0.025

3 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA MB Conveyors Speed Up Speed Up 267.5 1’34.942 0.087 / 0.062

4 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 269.6 1’34.957 0.102 / 0.015

5 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 275.0 1’35.004 0.149 / 0.047

6 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 272.8 1’35.048 0.193 / 0.044

7 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 269.6 1’35.063 0.208 / 0.015

8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 269.6 1’35.076 0.221 / 0.013

9 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 272.8 1’35.096 0.241 / 0.020

10 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 270.7 1’35.160 0.305 / 0.064

11 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 276.1 1’35.200 0.345 / 0.040

12 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 269.6 1’35.264 0.409 / 0.064

13 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 268.5 1’35.287 0.432 / 0.023

14 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 270.7 1’35.304 0.449 / 0.017

15 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 272.8 1’35.338 0.483 / 0.034

16 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 269.6 1’35.368 0.513 / 0.030

17 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 272.8 1’35.401 0.546 / 0.033

18 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 268.5 1’35.416 0.561 / 0.015

19 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 271.7 1’35.626 0.771 / 0.210

20 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 275.0 1’35.722 0.867 / 0.096

21 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 269.6 1’35.756 0.901 / 0.034

22 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 272.8 1’35.785 0.930 / 0.029

23 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 263.4 1’35.905 1.050 / 0.120

24 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 269.6 1’35.923 1.068 / 0.018

25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 270.7 1’36.262 1.407 / 0.339

26 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 273.9 1’36.311 1.456 / 0.049

27 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 270.7 1’36.329 1.474 / 0.018

28 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 272.8 1’36.562 1.707 / 0.233

29 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 267.5 1’37.469 2.614 / 0.907

15.10 Tutto è pronto per la FP2 della Moto3. Lo spettacolo non è mancato nella prima sessione in cui Jorge Navarro ha firmato il miglior tempo assoluto.

15.10 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP2 per i protagonisti della Moto2 2020.

12.40 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa FP1. Appuntamento alle 15.30 per la seconda sessione. Un saluto a tutti!

12.39 La classifica al termine della FP1:

1 9 J. NAVARRO 1:34.855 2 10 L. MARINI +0.025 3 21 F. DI GIANNANTONIO +0.087 4 22 S. LOWES +0.102 5 23 M. SCHROTTER +0.149 6 40 H. GARZO +0.193 7 44 A. CANET +0.208 8 7 L. BALDASSARRI +0.221 9 33 E. BASTIANINI +0.241 10 12 T. LUTHI +0.305

12.37 Si chiude la prima sessione di prove libere per la Moto2 a Valencia, sede del penultimo atto del campionato. Jorge Navarro firma il miglior crono in questa sessione davanti al nostro Luca Marini. Quarto posto per Sam Lowes, ottavo per il leader del Mondiale Enea Bastianini.

12.35 Secondo tempo per Luca Marini a 25 millesimi da Jorge Navarro! Ottimo ritmo per il pilota di casa Sky.

12.35 Bandiera a scacchi! Ultimo giro per tutti! Luca Marini cerca di chiudere in bellezza.

12.32 Ottimo passo gara per Sam Lowes che continua a perdere nell’ultimo settore.

12.30 Nessuno al momento sembra migliorarsi ed insidiare il best lap di Jorge Navarro.

12.28 Sam Lowes torna in pista e cerca di insidiare il crono di Jorge Navarro.

12.26 La classifica aggiornata dei tempi:

1 9 J. NAVARRO 1:34.855 2 22 S. LOWES +0.102 3 33 E. BASTIANINI +0.241 4 23 M. SCHROTTER +0.282 5 12 T. LUTHI +0.305 6 10 L. MARINI +0.356 7 21 F. DI GIANNANTONIO +0.369 8 72 M. BEZZECCHI +0.378 9 40 H. GARZO +0.396 10 64 B. BENDSNEYDER +0.432

12.24 I piloti iniziano l’ultimo stint di questa FP1

12.21 Nuovo stint per Bastianini, terzo in classifica di questa FP1 e leader del Mondiale.

12.20 Enea Bastianini e Sam Lowes sono al momento ai box.

12.18 Torna in pista Luca Marini!

12.16 Difficoltà per Xavi Viergie. L’autore della pole nell’evento di sette giorni fa fatica a trovare il ritmo.

12.14 La classifica aggiornata dei tempi:

1 9 J. NAVARRO 1:34.855 2 22 S. LOWES +0.102 3 33 E. BASTIANINI +0.241 4 23 M. SCHROTTER +0.282 5 12 T. LUTHI +0.305 6 10 L. MARINI +0.356 7 21 F. DI GIANNANTONIO +0.369 8 40 H. GARZO +0.396 9 64 B. BENDSNEYDER +0.432 10 72 M. BEZZECCHI +0.460

12.12 Molti piloti tornano ai box dopo il primo stint.

12.10 Enea Bastianini sale al terzo posto, mentre Navarro cerca di migliorarsi.

12.09 La classifica dei tempi aggiornata:

1 9 J. NAVARRO 1:34.855 2 22 S. LOWES +0.102 3 23 M. SCHROTTER +0.282 4 12 T. LUTHI +0.305 5 10 L. MARINI +0.356 6 21 F. DI GIANNANTONIO +0.391 7 40 H. GARZO +0.396 8 64 B. BENDSNEYDER +0.432 9 72 M. BEZZECCHI +0.460 10 33 E. BASTIANINI +0.481

12.08 Jorge Navarro torna al comando su Lowes e Schrotter. Marini è quinto davanti ad Enea Bastianini.

12.05 Si migliorano Luthi, Schrottter e soprattutto Lowes! 1.43.957 per il portacolori di Marc VDS!

12.03 Jorge Navarro passa al comando con il tempo di 1.35.196. Di Giannantonio è al momento secondo!

12.02 La classifica dei tempi aggiornata:

1 64 B. BENDSNEYDER 1:35.356 2 21 F. DI GIANNANTONIO +0.018 3 9 J. NAVARRO +0.057 4 12 T. LUTHI +0.071 5 40 H. GARZO +0.290 6 87 R. GARDNER +0.302 7 23 M. SCHROTTER +0.326 8 57 E. PONS +0.349 9 22 S. LOWES +0.411 10 72 M. BEZZECCHI +0.454

12.00 Izdihar scivola lungo il tracciato, non ci sono conseguenze per lui.

12.00 Torna in pista Augusto Fernandez. Quest’ultimo ha saltato l’ultima corsa dopo una rovinosa scivolata.

11.58 Thomas Luthi (Intact) è il quarto pilota della storia a tagliare il traguardo dei 300 GP nel Motomondiale.

11.57 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

11.55 Bandiera verde! Inizia la FP1:

11.53 Enea Bastianini si appresta a scendere in pista. Il leader del Mondiale dovrà confermarsi in quel di Valenca, sede del quinto doubleheader del 2020.

11.52 I piloti si apprestano a scendere in pista per la FP1.

11.50 Sono 20 i gradi dell’asfalto, 20 quelli dell’aria. Non piove a Valencia, condizione incontrata dai piloti settimana scorsa

11.47 La classifica del Mondiale alla vigilia delle ultime due gare:

1 Enea BASTIANINI Kalex ITA 184

2 Sam LOWES Kalex GBR 178

3 Luca MARINI Kalex ITA 165

4 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 155

5 Jorge MARTIN Kalex SPA 125

6 Remy GARDNER Kalex AUS 101

7 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 85

8 Joe ROBERTS Kalex USA 80

9 Thomas LUTHI Kalex SWI 72

10 Xavi VIERGE Kalex SPA 70

11 Aron CANET Speed Up SPA 66

12 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up ITA 65

13 Marcel SCHROTTER Kalex GER 64

14 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 62

15 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 58

16 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 58

17 Jake DIXON Kalex GBR 44

18 Hector GARZO Kalex SPA 43

19 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 32

20 Nicolò BULEGA Kalex ITA 25

21 Hafizh SYAHRIN Speed Up MAL 21

22 Stefano MANZI MV Agusta ITA 21

23 Simone CORSI MV Agusta ITA 15

24 Somkiat CHANTRA Kalex THA 10

25 Bo BENDSNEYDER NTS NED 7

26 Edgar PONS Kalex SPA 5

27 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 5

28 Dominique AEGERTER NTS SWI 4

29 Mattia PASINI Kalex ITA

30 Andi Farid IZDIHAR Kalex INA

31 Kasma DANIEL Kalex MAL

32 Piotr BIESIEKIRSKI NTS POL

33 Jesko RAFFIN NTS SWI

34 Xavi CARDELUS Speed Up AND

35 Alejandro MEDINA Speed Up SPA

11.44 Alla vigilia dell’appuntamento di Valencia, Enea Bastianini è il leader del Mondiale. Il #33 di casa Italtrans ha strappato a Sam Lowes la leadership della Moto2, scivolato in occasione del GP d’Europa.

11.43 Gli iscritti al GP di Valencia per la Moto2

rp 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS

7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex

9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Speed Up

10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex

11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex

16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex

r 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex

21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA MB Conveyors Speed Up Speed Up

22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex

23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex

24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta

r 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex

35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex

r 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex

r 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex

r 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up

45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex

55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up

57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta

64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS

72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex

R(2) 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS

87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex

88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex

rp 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex

97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex

r 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex

11.38 Tutto è pronto da Valencia per il primo impegno del penultimo atto della stagione, il secondo che si svolge all’interno del circuito Riccardo Tormo.

11.35 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP1 per i protagonisti della Moto2.

Presentazione GP Valencia Moto2 – Orari week-end

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio di Valencia 2020, penultimo atto della Moto2. Dopo le emozioni del GP d’Europa, il Motomondiale resta sul circuito dedicato a Riccardo Tormo per la seconda prova dell’ultimo doubleheader del campionato.

La scivolata di Sam Lowes (Marc VDS) di sette giorni fa ha riaperto un Mondiale che sembrava chiuso. Il britannico ha concesso al nostro Enea Bastianini di conquistare la leadership della graduatoria con sei punti di vantaggio.

Luca Marini (Sky) è al momento al terzo posto con 19 punti di ritardo dal connazionale di casa Italtrans, quarto nel GP d’Europa. Attenzione anche a Marco Bezzecchi (Sky). Il romagnolo ha infatti vinto la prova di settimana scorsa e cercherà sicuramente di confermarsi. Ricordiamo infatti che il romagnolo si trova al momento con 29 punti di ritardo ed è chiamato a recuperare per restare in corsa per il successo finale.

Appuntamento alle 11.55 per la Diretta Live della prima sessione di prove libere. Buon divertimento

