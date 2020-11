LIVE Moto2, GP Valencia 2020 DIRETTA: Garzo svetta nel warm-up. Bastianini 8°, Lowes 21°. Alle 12.20 la gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.54 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento alle 12.20 per il penultimo atto del Mondiale Moto2. Un saluto a tutti!

9.53 Miglior crono di giornata per Garzo con il tempo di 1.34.942. Bezzecchi è il migliore degli italiani davanti a Nagashima.

9.52 La classifica aggiornata:

1 40 H. GARZO 1:34.942 2 72 M. BEZZECCHI +0.087 3 45 T. NAGASHIMA +0.105 4 23 M. SCHROTTER +0.109 5 21 F. DI GIANNANTONIO +0.197 6 7 L. BALDASSARRI +0.198 7 10 L. MARINI +0.205 8 33 E. BASTIANINI +0.220 9 42 M. RAMIREZ +0.329 10 88 J. MARTIN +0.363

9.50 Bandiera a scacchi! Nagashima sale al terzo posto, mentre Sam Lowes chiude il turno con 7 decimi di ritardo da Garzo, leader della classifica.

9.49 Nagashima insegue il best lap del warm-up.

9.48 Sam Lowes taglia il traguardo con 1 secondo e 2 decimi di ritardo dal leader della classifica.

9.47 Ultimi giri per tutti. Garzò mantiene il miglior crono del week-end.

9.45 Thomas Luthi scivola in curva 1. Non ci sono conseguenze per lui.

9.44 Torna in pista Sam Lowes che ha deciso di togliere il bendaggio alla mano infortunata.

9.42 La classifica aggiornata dei tempi con Garzò che torna primo!

1 40 H. GARZO 1:34.942 2 72 M. BEZZECCHI +0.250 3 23 M. SCHROTTER +0.286 4 10 L. MARINI +0.294 5 7 L. BALDASSARRI +0.399 6 45 T. NAGASHIMA +0.411 7 33 E. BASTIANINI +0.441 8 12 T. LUTHI +0.459 9 64 B. BENDSNEYDER +0.491 10 88 J. MARTIN +0.491

9.40 Marco Bezzecchi è al comando della graduatoria con il crono di 1.35.192!

9.39 Caduta per Simone Corsi in curva 6. Scivolata per l’autore della pole di ieri.

9.38 Sam Lowes è al momento 21°, mentre Luca Marini passa al comando! Attenzione alle prestazioni di Bezzecchi e Luthi che si stanno migliorando.

9.35 Marini. Luthi e Garzo si migliorano! Garzo guida la graduatoria in 1.36.648 per lo spagnolo.

9.35 Bendsneyder sale al comando della classifica. 1.35.836 è il nuovo best lap del warm-up.

9.35 La classifica aggiornata:

1 44 A. CANET 1:37.259 2 64 B. BENDSNEYDER +0.167 3 10 L. MARINI +0.309 4 57 E. PONS +0.487 5 40 H. GARZO +0.491 6 11 N. BULEGA +0.606 7 42 M. RAMIREZ +0.724 8 27 A. IZDIHAR +0.768 9 9 J. NAVARRO +0.794 10 45 T. NAGASHIMA +0.861

9.32 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

9.30 Scatta il warm-up! Sam Lowes scende regolarmente in pista.

9.28 Enea Bastianini potrebbe vincere il titolo già oggi. Sarà difficile per il portacolori di Italtrans conquistare il Mondiale nella competizione di questo pomeriggio. Ricordiamo infatti che il #33 del gruppo scatterà dal dodicesimo posto.

9.26 I piloti si preparano a scendere in pista per i 20 minuti del warm-up.

9.23 La classifica del Mondiale alla vigilia del penultimo atto della Moto2 2020.

1 Enea BASTIANINI Kalex ITA 184

2 Sam LOWES Kalex GBR 178

3 Luca MARINI Kalex ITA 165

4 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 155

5 Jorge MARTIN Kalex SPA 125

6 Remy GARDNER Kalex AUS 101

7 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 85

8 Joe ROBERTS Kalex USA 80

9 Thomas LUTHI Kalex SWI 72

10 Xavi VIERGE Kalex SPA 70

11 Aron CANET Speed Up SPA 66

12 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up ITA 65

13 Marcel SCHROTTER Kalex GER 64

14 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 62

15 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 58

16 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 58

17 Jake DIXON Kalex GBR 44

18 Hector GARZO Kalex SPA 43

19 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 32

20 Nicolò BULEGA Kalex ITA 25

21 Hafizh SYAHRIN Speed Up MAL 21

22 Stefano MANZI MV Agusta ITA 21

23 Simone CORSI MV Agusta ITA 15

24 Somkiat CHANTRA Kalex THA 10

25 Bo BENDSNEYDER NTS NED 7

26 Edgar PONS Kalex SPA 5

27 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 5

28 Dominique AEGERTER NTS SWI 4

29 Mattia PASINI Kalex ITA

30 Andi Farid IZDIHAR Kalex INA

31 Kasma DANIEL Kalex MAL

32 Piotr BIESIEKIRSKI NTS POL

33 Jesko RAFFIN NTS SWI

34 Xavi CARDELUS Speed Up AND

35 Alejandro MEDINA Speed Up SPA

9.21 Sono 18.3 i gradi dell’aria. La possibilità di pioggia è nulla per questa giornata.

9.18 C’è incertezza sulle condizioni di Sam Lowes. Il britannico, scivolato rovinosamente in FP3, ha rischiato la rottura del polso. Non ci sono fortunatamente complicazioni per l’alfiere del Marc VDS che ieri ha faticato in qualifica ed ha chiuso al 18° posto.

9.16 La classifica dei tempi della Q2 di ieri:

1 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 266.5 1’34.418

2 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 272.8 1’34.431 0.013 / 0.013

3 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 272.8 1’34.494 0.076 / 0.063

4 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA MB Conveyors Speed Up Speed Up 268.5 1’34.524 0.106 / 0.030

5 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 273.9 1’34.647 0.229 / 0.123

6 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 275.0 1’34.705 0.287 / 0.058

7 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 270.7 1’34.730 0.312 / 0.025

8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 267.5 1’34.757 0.339 / 0.027

9 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 265.4 1’34.769 0.351 / 0.012

10 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 271.7 1’34.798 0.380 / 0.029

11 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 265.4 1’34.802 0.384 / 0.004

12 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 272.8 1’34.826 0.408 / 0.024

13 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 270.7 1’34.864 0.446 / 0.038

14 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 271.7 1’34.899 0.481 / 0.035

15 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Speed Up 269.6 1’34.949 0.531 / 0.050

16 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 269.6 1’34.966 0.548 / 0.017

17 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 268.5 1’35.140 0.722 / 0.174

18 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 269.6 1’35.413 0.995 / 0.273

9.12 Il sole splende a Valencia, sede dell’ultimo doubleheader del 2020. La pista iberica ospita il penultimo atto del Mondiale.

9.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up del GP di Valencia per quanto riguarda la Moto2.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio della Comunità Valenciana 2020, quattordicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale Moto2. La volata conclusiva per il titolo entra nel vivo per il secondo appuntamento consecutivo in programma al circuito Ricardo Tormo di Cheste, con quattro piloti ancora pienamente in lizza per la leadership di un campionato estremamente incerto e spettacolare. L’Italia ha ben tre carte a disposizione per tornare a trionfare nella classe mediana del Motomondiale dopo le affermazioni di Franco Morbidelli nel 2017 e di Francesco Bagnaia nel 2018.

Enea Bastianini è leader della generale e quest’oggi ha a disposizione il primo match point mondiale per chiudere i conti, ma il 22enne del Team Italtrans non ha brillato in qualifica e deve rimontare dalla dodicesima piazzola in griglia. Sam Lowes, 2° nella generale a -6 dalla vetta, sarà costretto a scattare addirittura dalla sesta fila (18°) a causa di una brutta caduta in FP3 che lo ha messo in grande difficoltà dal punto di vista fisico nelle prove ufficiali. Prospettive più incoraggianti in casa Sky Racing Team per Luca Marini, 3° in campionato a -19 dalla testa, che partirà 10° dopo aver dimostrato però un ritmo straordinario domenica scorsa nella seconda parte di gara. Grandissima occasione dunque per Marco Bezzecchi (4° nel Mondiale a 29 punti dal leader), che potrà partire in prima fila alle spalle di due piloti sulla carta meno solidi sul passo come Stefano Manzi (pole-man con la MV Agusta) e Hector Garzo.

Il programma odierno comincia alle ore 9.30 con il warm-up, mentre la partenza della gara è prevista alle ore 12.20. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della volata finale per il titolo iridato in Moto2 tra Enea Bastianini, Sam Lowes, Luca Marini e Marco Bezzecchi: buon divertimento!

