LIVE Moto2, GP Europa 2020 in DIRETTA: Thomas Luthi svetta nella prima sessione. Alle 15.30 la FP2

LA CRONACA DELLA FP1

12.38 Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento alle 15.30 per la FP2. Un saluto a tutti!

12.37 La classifica al termine della FP1:

1 12 T. LUTHI 1:48.975 2 40 H. GARZO +0.128 3 44 A. CANET +0.421 4 55 H. SYAHRIN +0.604 5 72 M. BEZZECCHI +0.620 6 22 S. LOWES +0.650 7 11 N. BULEGA +0.717 8 33 E. BASTIANINI +0.902 9 24 S. CORSI +0.925 10 7 L. BALDASSARRI +0.960

12.35 Bandiera a scacchi! Thomas Luthi svetta nella FP1. Garzo è secondo davanti a Canet. Non abbiamo novità sulla condizione di Syahrin, caduto rovinosamente negli ultimi minuti.

12.34 I commissari cercano di aiutare Syahrin che è visibilmente dolorante all’uscita di curva 14.

12.33 Problemi per Chantra e Syahrin in terra alla curva 14.

12.32 Scivolata per Lorenzo Dalla Porta in curva 5. Non ci sono conseguenze per lui.

12.30 Ultimi giri per tutti i protagonisti. Luthi è al comando della classifica a 3 minuti dalla conclusione.

12.27 Difficoltà per Bezzecchi e Marini. I due alfieri di casa Sky inseguono in 13° ed ultima posizione.

12.25 La pista si sta asciugando con il passare dei minuti. La classifica aggiornata dei tempi.

1 12 T. LUTHI 1:48.975 2 40 H. GARZO +0.128 3 55 H. SYAHRIN +0.604 4 22 S. LOWES +0.650 5 11 N. BULEGA +0.862 6 16 J. ROBERTS +1.004 7 62 S. MANZI +1.240 8 23 M. SCHROTTER +1.266 9 24 S. CORSI +1.290 10 33 E. BASTIANINI +1.306

12.21 Problemi per Luca Marini. L’italiano sente dolore ad una spalla ed alla caviglia. L’alfiere di casa Sky ha subito una scivolata in allenamento durante la scorsa settimana.

12.19 Scivolata per Thomas Luthi in curva 6. Il leader della classifica termina la sessione nella ghiaia di Valencia.

12.18 Luthi è il primo ad abbattere il muro del minuto e 49. Garzo è al momento secondo davanti a Syahrin e Lowes.

12.18 La classifica aggiornata dei tempi:

1 12 T. LUTHI 1:49.054 2 40 H. GARZO +0.049 3 55 H. SYAHRIN +0.525 4 22 S. LOWES +0.571 5 72 M. BEZZECCHI +0.747 6 62 S. MANZI +1.066 7 23 M. SCHROTTER +1.187 8 33 E. BASTIANINI +1.227 9 16 J. ROBERTS +1.386 10 35 S. CHANTRA +1.430

12.16 Luthi perfeziona il proprio crono e firma il record della FP1 in 1.49.054.

12.14 Bezzecchi finisce lungo in curva 4, mentre Garzo diventa il nuovo leader della graduatoria! 1.49.103 per lo spagnolo.

12.10 Caduta per Augusto Fernandez in curva 14. L’iberico di casa Marc VDS scivola nell’ultima curva del tracciato. Brutto volo per lo spagnolo che si rialza senza problemi.

12.08 Tempi molto alti in questa FP1. Sam Lowes insegue il best lap di giornata.

12.07 La classifica aggiornata dei tempi:

1 55 H. SYAHRIN 1:50.066 2 22 S. LOWES +0.091 3 40 H. GARZO +0.328 4 11 N. BULEGA +1.138 5 12 T. LUTHI +1.188 6 33 E. BASTIANINI +1.344 7 44 A. CANET +1.699 8 62 S. MANZI +1.835 9 88 J. MARTIN +2.012 10 7 L. BALDASSARRI +2.111

12.04 Sam Lowes inizia il week-end con il terzo tempo assoluto. Il Leader del Mondiale si piazza a 772 millesimi da Bulega, al comando della classifica con il crono di 1.50.642.

12.02 Enea Bastianini sale al comando. Molti piloti si migliorano nei primi settori del tracciato.

12.01 Nicolò Bulega svetta nella classifica dei tempi. 1.52.875 per il nostro connazionale!

11.57 Tutti scendono in pista. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

11.55 Bandiera verde! Inizia la FP1 per i centauri della Moto2.

11.52 I piloti sono pronti a scendere in pista. 40 minuti sono previsti per tutti i protagonisti.

11.48 Il cielo è coperto e la pista è bagnata. Condizioni difficili in quel di Valencia per la prima sessione del GP d’Europa 2020.

11.45 Il britannico Lowes ha letteralmente dominato la scena nelle ultime due tappe di Aragon. Ci attendiamo una conferma dall’alfiere del Marc VDS con sette punti di margine sul nostro Enea Bastianini (Italtrans).

11.44 Alla vigilia delle ultime tre prove del Mondiale il campionato vede Sam Lowes al comando.

1 Sam LOWES Kalex GBR 178

2 Enea BASTIANINI Kalex ITA 171

3 Luca MARINI Kalex ITA 155

4 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 130

5 Jorge MARTIN Kalex SPA 105

6 Remy GARDNER Kalex AUS 85

7 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 81

8 Joe ROBERTS Kalex USA 80

9 Thomas LUTHI Kalex SWI 72

10 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up ITA 65

11 Xavi VIERGE Kalex SPA 63

12 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 62

13 Marcel SCHROTTER Kalex GER 61

14 Aron CANET Speed Up SPA 61

15 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 52

16 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 47

17 Jake DIXON Kalex GBR 44

18 Hector GARZO Kalex SPA 34

19 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 32

20 Hafizh SYAHRIN Speed Up MAL 21

21 Stefano MANZI MV Agusta ITA 20

22 Nicolò BULEGA Kalex ITA 17

23 Simone CORSI MV Agusta ITA 15

24 Somkiat CHANTRA Kalex THA 10

25 Bo BENDSNEYDER NTS NED 5

26 Edgar PONS Kalex SPA 5

27 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 5

28 Dominique AEGERTER NTS SWI 4

29 Mattia PASINI Kalex ITA

30 Andi Farid IZDIHAR Kalex INA

31 Kasma DANIEL Kalex MAL

32 Piotr BIESIEKIRSKI NTS POL

33 Jesko RAFFIN NTS SWI

34 Xavi CARDELUS Speed Up AND

35 Alejandro MEDINA Speed Up SPA

11.40 I piloti iscritti a questo week-end:

rp 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS

7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex

9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up Speed Up

10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex

11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex

16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex

r 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex

21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up Speed Up

22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex

23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex

24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta

r 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex

35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex

r 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex

r 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex

r 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up

45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex

55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up

57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta

64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS

72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex

R(2) 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS

87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex

88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex

96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex

97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex

r 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex

11.37 Il Mondiale Moto2 scende in pista a Valencia per l’ultimo doubleheader della stagione. Dopo il doppio atto in Aragona, il circuito Riccardo Tormo accoglie il GP d’Europa ed il GP di Valencia.

11.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alle prove libere 1 del GP d’Europa per i protagonisti della Moto2.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Europa 2020, valevole come tredicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale Moto2. Dopo un weekend di riposo, quest’oggi si scende nuovamente in pista a Valencia per le prove libere in attesa delle qualifiche di sabato e soprattutto della gara domenicale che assegnerà 25 punti determinanti per la corsa all’iride.

Il britannico Sam Lowes, reduce da tre vittorie e cinque podi consecutivi, si presenta all’ultimo trittico stagionale (due GP a Valencia, poi ultimo atto a Portimao) con 7 punti di margine su Enea Bastianini, 23 su Luca Marini e 48 su Marco Bezzecchi, mentre lo spagnolo Jorge Martin viene tenuto in gioco solo dall’aritmetica con i suoi 73 punti di ritardo dalla vetta (ne restano 75 a disposizione). Il campione del mondo Moto3 del 2018 è anche l’unico tra questi ad essere già salito sul podio a Valencia in passato (1° nel 2017, 2° nel 2018), perciò può essere considerato uno dei grandi favoriti per il successo. Da segnalare infine per l’Italia anche il romano Fabio Di Giannantonio come possibile carta da podio, dopo le ottime prestazioni di Aragon alla guida della sua Speed Up.

Il programma odierno si apre alle ore 11.55 con il semaforo verde delle FP1, mentre la seconda sessione scatterà nel pomeriggio alle ore 15.30. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta integrale di entrambi i turni di prova odierni con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento dell’avvicinamento al primo dei due appuntamenti di Valencia per la Moto2: buon divertimento!

