LIVE Moto2, GP Europa 2020 in DIRETTA: Luca Marini ed Enea Bastianini, FP3 e qualifiche cruciali!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche valevoli per il Gran Premio d’Europa 2020, tredicesimo round stagionale del Mondiale Moto2 e primo dei due appuntamenti consecutivi previsti al circuito Ricardo Tormo di Valencia. Giornata che si preannuncia potenzialmente molto importante nella corsa per il titolo iridato, con il britannico Sam Lowes favorito numero 1 per la pole position pronto ad approfittare nel migliore dei modi delle eventuali difficoltà degli italiani Enea Bastianini, Luca Marini e Marco Bezzecchi.

Nelle prove del venerdì Bastianini ha firmato il miglior tempo assoluto, ma Sam Lowes ha impressionato sull’asciutto mettendo in evidenza un passo straordinario ed un’incredibile capacità di prendere confidenza con il tracciato prima degli altri in condizioni di scarsa aderenza. Il britannico, nonostante una scivolata che lo ha costretto a saltare l’ultima parte di FP2 (in cui tutti hanno migliorato), si trova in seconda posizione nella classifica combinata delle libere a 57 millesimi dalla vetta. Ci si aspetta una reazione importante da parte dello Sky Racing Team VR46, in particolare con Luca Marini attualmente fuori dalla top14 e quindi quasi sicuramente costretto a disputare il Q1 oggi pomeriggio in caso di FP3 umida o bagnata. Il fratello di Valentino Rossi, staccato di 23 punti da Lowes in campionato, è ormai spalle al muro per provare ad invertire il trend negativo e per restare in lotta per un Mondiale che sembra a questo punto davvero lontano.

Il programma odierno comincia alle ore 11.55 con il semaforo verde delle FP3, mentre le qualifiche scatteranno nel pomeriggio alle ore 15.50. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della battaglia tra Sam Lowes, Enea Bastianini e Luca Marini per il titolo mondiale in Moto2: buon divertimento!

