LIVE Moto2, GP Europa 2020 in DIRETTA: tra pochi minuti la Q1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La Diretta Live di FP3 e qualifiche di MotoGP

Loading...

Loading...

15.45 I primi 4 di questa sessione accederanno di diritto alla Q2, la fase decisiva per l’assegnazione della pole.

15.42 Sam Lowes insegue la terza pole consecutiva. Il leader del Mondiale, primo nelle due competizioni aragonesi, è chiamato a confermarsi a Valencia.

15.39 La graduatoria combinata alla vigilia delle qualifiche. I migliori 14 entreranno in gioco dalla Q2.

33 E.BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’49.877 14 1’36.804 19

2 22 S.LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’49.625 7 0.057 0.057 1’36.861 6 1’50.310 2

3 16 J.ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 1’49.979 8 0.152 0.095 1’36.956 17

4 7 L.BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1’49.935 15 0.161 0.009 1’36.965 18 1’48.201 11

5 21 F.DI GIANNANTO ITA HDR Heidrun Speed Up SPEED UP 1’50.388 14 0.262 0.101 1’37.066 19

6 87 R.GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’50.693 15 0.341 0.079 1’37.145 19

7 88 J.MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’50.804 14 0.342 0.001 1’37.146 20

8 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’49.900 19 0.401 0.059 1’37.205 16 1’48.460 9

9 40 H.GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 1’49.103 10 0.437 0.036 1’37.241 16

10 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’49.595 15 0.443 0.006 1’37.247 21 1’48.692 2

11 12 T.LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1’48.975 12 0.525 0.082 1’37.329 13 1’47.165 9

12 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’50.871 10 0.534 0.009 1’37.338 20 1’50.300 6

13 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’49.837 13 0.555 0.021 1’37.359 21

14 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’50.241 10 0.612 0.057 1’37.416 19 1’47.700 4

15 10 L.MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’53.681 13 0.637 0.025 1’37.441 19 1’49.280 4

16 57 E.PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’51.337 6 0.729 0.092 1’37.533 20 1’47.795 3

17 9 J.NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up SPEED UP 1’50.714 12 0.755 0.026 1’37.559 19 1’46.668 14

18 64 B.BENDSNEYDE NED NTS RW Racing GP NTS 1’50.923 15 0.928 0.173 1’37.732 20 1’49.570 3

19 42 M.RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 1’51.767 11 0.983 0.055 1’37.787 20

20 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’50.484 8 1.051 0.068 1’37.855 15 1’50.098 5

21 62 S.MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’50.215 8 1.092 0.041 1’37.896 18 1’46.962 7

22 44 A.CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’49.396 15 1.269 0.177 1’38.073 16

23 45 T.NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 1’50.727 13 1.393 0.124 1’38.197 18 1’52.144 2

24 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’50.744 14 1.536 0.143 1’38.340 20

25 27 A.IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’51.977 14 1.653 0.117 1’38.457 8

26 37 A.FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’51.055 7 2.185 0.532 1’38.989 9

27 74 P.BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 1’52.443 8 2.653 0.468 1’39.457 16 1’47.123 5

99 K.DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’47.466 17 10.662 8.009

55 H.SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’49.579 7 11.752 1.090

15.36 La classifica dei tempi nella FP3:

1 9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 262.4 1’46.668

2 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 258.4 1’46.962 0.294 / 0.294

3 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 258.4 1’47.123 0.455 / 0.161

4 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 263.4 1’47.165 0.497 / 0.042

5 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 263.4 1’47.466 0.798 / 0.301

6 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 262.4 1’47.700 1.032 / 0.234

7 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 261.4 1’47.795 1.127 / 0.095

8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 258.4 1’48.201 1.533 / 0.406

9 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 257.5 1’48.460 1.792 / 0.259

10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 263.4 1’48.556 1.888 / 0.096

11 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 262.4 1’48.692 2.024 / 0.136

12 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 262.4 1’49.280 2.612 / 0.588

13 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 260.4 1’49.570 2.902 / 0.290

14 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 262.4 1’50.098 3.430 / 0.528

15 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 261.4 1’50.300 3.632 / 0.202

16 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 261.4 1’50.310 3.642 / 0.010

17 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 262.4 1’52.144 5.476 / 1.834

11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex

19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex

21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up Speed Up

27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex

37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex

40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex

42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex

44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up

87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex

88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex

15.33 Questa mattina è stato Jorge Navarro a conquistare il miglior crono in una sessione in cui molti piloti non sono scesi in pista. La pista non permetteva infatti di migliorare il proprio tempo ottenuto nelle prime due sessioni.

15.31 Tutto è pronto da Valencia per le qualifiche del Gran Premio d’Europa, tredicesima prova del Motomondiale 2020.

15.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alle qualifiche del GP d’Europa per i protagonisti della Moto2.

12.39 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa FP3. Appuntamento alle 15.50 per la Q1 del GP d’Europa 2020. Un saluto a tutti!

12.39 Bastianini, Lowes, Roberts, Baldassari, Di Giannantonio, Gardner, Martin, Corsi, Garzo, Bezzecchi, Luthi, Viergie, Bulega e Schrotter accedono direttamente alla Q2

12.38 La classifica dei tempi al termine della FP3:

1 9 J. NAVARRO 1:46.668 2 62 S. MANZI +0.294 3 74 P. BIESIEKIRSKI +0.455 4 12 T. LUTHI +0.497 5 99 K. DANIEL +0.798 6 23 M. SCHROTTER +1.032 7 57 E. PONS +1.127 8 7 L. BALDASSARRI +1.533 9 24 S. CORSI +1.792 10 55 H. SYAHRIN +1.888

12.37 Jorge Navarro è il migliore al termine della FP3, condizionata da un tracciato che non permetteva di migliorare i tempi della classifica combianta.

12.35 Bandiera a scacchi!

12.34 Ultimo giro per tutti con Navarro che si migliora ulteriormente! 1.46.668 per il #9 del gruppo, pronto a firmare un nuovo best lap.

12.33 Sam Lowes e Marco Bezzecchi scendono in pista. Navarro abbassa il proprio best lap in 1.46.800. Luthi e Schrotter inseguono i’iberico.

12.30 Thomas Luthi firma il miglior crono, ma viene beffato da Jorge Navarro. Lo spagnolo firma record della FP3 con il tempo di 1.47.253.

12.29 La classifica aggiornata dei tempi:

1 23 M. SCHROTTER 1:47.700 2 9 J. NAVARRO +0.390 3 7 L. BALDASSARRI +0.501 4 99 K. DANIEL +0.627 5 12 T. LUTHI +0.643 6 55 H. SYAHRIN +0.856 7 72 M. BEZZECCHI +0.992 8 10 L. MARINI +1.580 9 64 B. BENDSNEYDER +1.870 10 35 S. CHANTRA +2.398

12.28 Kasma Daniel migliora il proprio tempo e si inserisce al terzo posto.

12.23 Sessione al momento ‘inutile’. Nessuno prende il rischio di scendere in pista e riesce ad effettuare un tempo interessante.

12.19 Bastianini, Lowes, Roberts, Baldassari, Di Giannantonio, Gardner, Martin, Corsi, Garzo, Bezzecchi, Luthi, Viergie, Bulega e Schrotter sono al momento in Q2.

12.16 Il circuito presenta una linea asciutta. Nel finale potremmo assistere a qualche prestazione interessante.

12.13 La temperatura dell’asfalto oscilla intorno ai 18 gradi.

12.11 Il best lap di questa FP3 è stato segnato da Marcel Schrotter in 1.47.700. Solo tre piloti sono impegnati sul tracciato.

12.07 Luca Marini firma il sesto tempo. Solo 13 piloti hanno segnato un crono.

12.04 La classifica dei tempi dopo i primi 10 minuti.

1 23 M. SCHROTTER 1:47.700 2 12 T. LUTHI +0.647 3 7 L. BALDASSARRI +0.943 4 72 M. BEZZECCHI +0.992 5 55 H. SYAHRIN +1.343 6 64 B. BENDSNEYDER +1.870 7 99 K. DANIEL +2.925 8 45 T. NAGASHIMA +4.444 9 24 S. CORSI +4.737 10 35 S. CHANTRA +6.269

12.02 Molti piloti sono ai box. La pista non è in perfette condizioni.

11.59 I piloti sono in pista con le gomme da bagnato.

11.58 Kasma Daniel, in seguito ad un comportamento scorretto nel GP del Teruel, dovrà scontare un Long Lap Penalty nella gara di domenica.

11.57 Frattura dell’alluce sinistro per Augusto Fernandez. L’alfiere del Team Marc VDS non sarà in scena questo week-end.

11.55 Bandiera verde! Inizia la sessione!

11.54 Jake Dixon, caduto nella FP2 di ieri, si è fratturato una mano e non sarà al via oggi.

11.53 I piloti si preparano a scendere in pista.

11.51 La pista di Valencia si articola in 14 curve, suddivise in 4 chilometri. Il circuito è molto tecnico e non permette errori. Attenzione come sempre ai limiti del tracciato, ogni infrazione è sanzionata con la cancellazione del tempo.

11.49 Il cielo è coperto sopra il circuito Riccardo Tormo di Valencia. Non dovrebbe piovere.

11.46 I migliori 14 della classifica combinata al termine della FP3 passeranno direttamente in Q2.

11.44 La classifica dei tempi della FP2.

1 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 272.8 1’36.804

2 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 267.5 1’36.861 0.057 / 0.057

3 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 264.4 1’36.956 0.152 / 0.095

4 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 263.4 1’36.965 0.161 / 0.009

5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 269.6 1’37.066 0.262 / 0.101

6 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 266.5 1’37.145 0.341 / 0.079

7 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 268.5 1’37.146 0.342 / 0.001

8 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 261.4 1’37.205 0.401 / 0.059

9 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 269.6 1’37.241 0.437 / 0.036

10 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 270.7 1’37.247 0.443 / 0.006

11 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 269.6 1’37.329 0.525 / 0.082

12 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 267.5 1’37.338 0.534 / 0.009

13 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 267.5 1’37.359 0.555 / 0.021

14 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 266.5 1’37.416 0.612 / 0.057

15 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 267.5 1’37.441 0.637 / 0.025

16 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 264.4 1’37.533 0.729 / 0.092

17 9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 266.5 1’37.559 0.755 / 0.026

18 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 265.4 1’37.732 0.928 / 0.173

19 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 270.7 1’37.787 0.983 / 0.055

20 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.5 1’37.855 1.051 / 0.068

21 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 267.5 1’37.896 1.092 / 0.041

22 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 265.4 1’38.073 1.269 / 0.177

23 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 272.8 1’38.197 1.393 / 0.124

24 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 267.5 1’38.340 1.536 / 0.143

25 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 266.5 1’38.457 1.653 / 0.117

26 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 262.4 1’38.989 2.185 / 0.532

27 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 260.4 1’39.457 2.653 / 0.468

28 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 263.4 1’39.916 3.112 / 0.459

55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 251.8 1’51.548 14.744 / 11.632

99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex

11.41 La classifica combinata dei tempi al termine della FP2.

1 33 E.BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’49.877 14 1’36.804 19

2 22 S.LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’49.625 7 1’36.861 6 0.057 0.057

3 16 J.ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 1’49.979 8 1’36.956 17 0.152 0.095

4 7 L.BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1’49.935 15 1’36.965 18 0.161 0.009

5 21 F.DI GIANNANTO ITA HDR Heidrun Speed Up SPEED UP 1’50.388 14 1’37.066 19 0.262 0.101

6 87 R.GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’50.693 15 1’37.145 19 0.341 0.079

7 88 J.MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’50.804 14 1’37.146 20 0.342 0.001

8 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’49.900 19 1’37.205 16 0.401 0.059

9 40 H.GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 1’49.103 10 1’37.241 16 0.437 0.036

10 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’49.595 15 1’37.247 21 0.443 0.006

11 12 T.LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1’48.975 12 1’37.329 13 0.525 0.082

12 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’50.871 10 1’37.338 20 0.534 0.009

13 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’49.837 13 1’37.359 21 0.555 0.021

14 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’50.241 10 1’37.416 19 0.612 0.057

15 10 L.MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’53.681 13 1’37.441 19 0.637 0.025

16 57 E.PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’51.337 6 1’37.533 20 0.729 0.092

17 9 J.NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up SPEED UP 1’50.714 12 1’37.559 19 0.755 0.026

18 64 B.BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1’50.923 15 1’37.732 20 0.928 0.173

19 42 M.RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 1’51.767 11 1’37.787 20 0.983 0.055

20 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’50.484 8 1’37.855 15 1.051 0.068

21 62 S.MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’50.215 8 1’37.896 18 1.092 0.041

22 44 A.CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’49.396 15 1’38.073 16 1.269 0.177

23 45 T.NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 1’50.727 13 1’38.197 18 1.393 0.124

24 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’50.744 14 1’38.340 20 1.536 0.143

25 27 A.IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’51.977 14 1’38.457 8 1.653 0.117

26 37 A.FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’51.055 7 1’38.989 9 2.185 0.532

27 74 P.BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 1’52.443 8 1’39.457 16 2.653 0.468

28 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’39.916 4 3.112 0.459

55 H.SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’49.579 7 1’51.548 2 12.775 9.663

99 K.DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX

P

11.37 Dopo le due sessioni di ieri, i centauri della Moto2 si apprestano a scendere in pista per l’ultima fatica prima delle qualifiche. Enea Bastianini è chiamato a confermarsi dopo ieri, mentre ci si attende un segnale da parte dei due alfieri di Sky, in crisi ieri.

11.35 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del GP d’Europa per quanto riguarda i protagonisti della Moto2

Presentazione del weekend Moto2 – Analisi Mondiale Moto2 – Classifica Mondiale Moto2 – Programma odierno

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche valevoli per il Gran Premio d’Europa 2020, tredicesimo round stagionale del Mondiale Moto2 e primo dei due appuntamenti consecutivi previsti al circuito Ricardo Tormo di Valencia. Giornata che si preannuncia potenzialmente molto importante nella corsa per il titolo iridato, con il britannico Sam Lowes favorito numero 1 per la pole position pronto ad approfittare nel migliore dei modi delle eventuali difficoltà degli italiani Enea Bastianini, Luca Marini e Marco Bezzecchi.

Nelle prove del venerdì Bastianini ha firmato il miglior tempo assoluto, ma Sam Lowes ha impressionato sull’asciutto mettendo in evidenza un passo straordinario ed un’incredibile capacità di prendere confidenza con il tracciato prima degli altri in condizioni di scarsa aderenza. Il britannico, nonostante una scivolata che lo ha costretto a saltare l’ultima parte di FP2 (in cui tutti hanno migliorato), si trova in seconda posizione nella classifica combinata delle libere a 57 millesimi dalla vetta. Ci si aspetta una reazione importante da parte dello Sky Racing Team VR46, in particolare con Luca Marini attualmente fuori dalla top14 e quindi quasi sicuramente costretto a disputare il Q1 oggi pomeriggio in caso di FP3 umida o bagnata. Il fratello di Valentino Rossi, staccato di 23 punti da Lowes in campionato, è ormai spalle al muro per provare ad invertire il trend negativo e per restare in lotta per un Mondiale che sembra a questo punto davvero lontano.

Il programma odierno comincia alle ore 11.55 con il semaforo verde delle FP3, mentre le qualifiche scatteranno nel pomeriggio alle ore 15.50. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della battaglia tra Sam Lowes, Enea Bastianini e Luca Marini per il titolo mondiale in Moto2: buon divertimento!

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse