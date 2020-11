LIVE Medvedev-Zverev, ATP Finals 2020 in DIRETTA: subito la rivincita di Parigi-Bercy

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

La presentazione della giornata alle ATP Finals

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Daniil Medvedev ed Alexander Zverev, valevole per la prima giornata nel gruppo “Tokyo 1970” alle ATP Finals 2020. Sfida davvero molto attesa quella tra il russo ed il tedesco, che ambiscono ad arrivare fino in fondo al torneo.

Daniil Medvedev ed Alexander Zverev si affrontano poco più di una settimana dopo lo scontro nell’ultimo atto del Masters 1000 di Parigi-Bercy. In quella circostanza si impose il russo in rimonta in tre set ed il numero quattro del mondo parte con i favori del pronostico anche quest’oggi.

Un match comunque che può già risultare decisivo per il futuro dei due tennisti all’interno del torneo, visto che la presenza di Djokovic porta a togliere un posto per l’accesso alle semifinali.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del del match tra Daniil Medvedev ed Alexander Zverev, valevole per la prima giornata nel gruppo “Tokyo 1970” alle ATP Finals 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita avrà inizio non prima delle ore 12.30. Buon divertimento!

andrea.ziglio@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse