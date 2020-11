LIVE Lazio-Zenit San Pietroburgo 1-0, Champions League in DIRETTA: biancocelesti subito in vantaggio con il gol di Immobile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21′ Ancora Acerbi, esce vittorio da un contrasto subendo anche fallo.

19′ LUIS ALBERTO CI PROVA DALLA DISTANZA! Kerzhakov si distende e para in due tempi.

19′ Si riparte da una rimessa dal fondo per la Lazio.

18′ Aveva provato a ripartire lo Zenit, ma la retroguardia biancoceleste non si è fatta cogliere impreparata.

16′ Conclusione di Correa che però viene disturbato da Lovren: Kerzhakov blocca.

16′ Fa girare la palla la squadra capitolina in attesa di trovare lo spazio buono.

13′ Prova ad aumentare la pressione la Lazio a caccia del raddoppio.

11′ Acerbi attivissimo, anche in fase offensiva, in questo inizio di gara.

10′ Riesce a fare buona guardia la difesa russa.

9′ Angolo per la Lazio: il colpo di testa di Acerbi viene deviato in corner da un difensore degli ospiti.

7′ Malcom, ancora lui, ci prova: il suo tiro però finisce debole fra le braccia di Reina.

5′ Prova lo Zenit a reagire con Malcom, ma Acerbi fa buona guardia intercettando il pallone.

3′ IMMOBILEEEEEEEEEEEE….SEGNA SUBITO! Lazio-Zenit San Pietroburgo 1-0: golazo della Scarpa d’Oro che colpisce da fuori freddando Kerzhakov con una conclusione incrociata imparabile.

2′ Lazio subito in possesso di palla.

SI COMINCIA! CALCIO D’INIZIO PER LO ZENIT.

20.58 Palla o campo: è il momento del sorteggio. I capitani sono Parolo e Lovren.

20.55 Iniziano le operazioni di ingresso in campo delle due formazioni e della squadra arbitrale

20.50 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi per ricevere le ultime indicazioni dai propri tecnici.

20.45 Tutto in 90′: i russi di Semak si giocano tutto nella capitale. Se dovessero uscire sconfitti per loro i sogni di gloria sarebbero finiti, in caso di blitz romano invece potrebbero inaspettatamente rilanciarsi nella lotta alla qualificazione verso la fase ad eliminazione diretta.

20.40 Squadre che intanto intensificano le operazioni di riscaldamento.

20.35 Riuscirà la Lazio a vincere e incamerare tre punti importanti per proiettarsi verso gli ottavi di finale? L’attacco dei biancocelesti è affidato, come di consueto nelle grandi occasioni, alla coppia Correa-Immobile.

20.30 Manca mezz’ora all’inizio del match allo stadio Olimpico.

h 20.00 Arrivano le formazioni ufficiali del match

LAZIO (3-5-2): Reina, Patric, Hoedt, Acerbi, Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic, Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

ZENIT SAN PIETROBURGO (3-5-2): Kerzhakov; Lovren, Rakitskiy, Zhirkov; Malcom, Kuzyaev, Barrios, Douglas Santos, Mostovoy; Dzyuba, Erokhin. Allenatore: Semak

Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Zenit San Pietroburgo, match valido per la quarta giornata del Girone F della prima fase della Champions League 2020-2021.

All’Olimpico di Roma si sfidano quindi i biancocelesti di Simone Inzaghi (5 punti) e i russi di Sergej Semak (1 punto), in una sfida che mette in palio tre punti importantissimi per le sorti di una pool della quale fanno parte anche Borussia Dortmund (6 punti) e Brugge (4 punti).

Inutile negarselo: dopo il pareggio maturato all’andata in trasferta (1-1), ormai avvenuto tre settimane fa e con i capitolini che all’epoca erano prese con numerosi problemi derivanti dall’infermeria, oggi per Immobile e compagni la chance di incamerare un successo e proiettarsi sempre di più verso gli ottavi di finale è ghiotta.

Chi la spunterà? I padroni di casa o gli ospiti? La parola all’unico giudice supremo che esiste: il campo.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro Lazio-Zenit San Pietroburgo, match valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League 2020-2021, minuto per minuto per non perdere nemmeno un’azione. Fischio d’inizio alle 21.00. Buon divertimento!

