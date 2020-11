LIVE Judo, Europei in DIRETTA: iniziano le finali, Bellandi insegue una medaglia. Basile giù dal podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Alice Bellandi lotta, ma cede in semifinale alla francese Pinot

Fabio Basile sconfitto in semifinale

Giovanni Esposito fuori agli ottavi

16.54: Stanno combattendo con grande attenzione le due rivali ma il punteggio non si sblocca dopo quasi 5′ di extra time

16.52: Sono passati 3’30” e ancora niente di fatto nell’extra time

16.51: L’attacco di Ballandi, per un soffio non arriva il wazari

16.49: In questo momento si sta difendendo Bellandi, in cerca dell’azione risolutiva

16.48: Bellandi potrebbe risentire dell’incontro infinito con Pinot

16.46: Soluzione al golden score

16.45: Meno di un minuto al termine, ancora 0-0

16.43: Metà tempo, piùi ntraprendente Bellandi ma si difende bene la russa

16.43: Shido anche per Tamazova

16.42: Primo minuto di gara senza punti

16.42: Shido per Bellandi

16.41: Iniziato l’incontro

16.37: Tocca ora all’azzurra Alice Ballandi che affronta la russa Taimazova

16.35: oro per la Moldova! Sterpu dopo un primo tentativo riesce a piazzare l’ippon e a conquistare il successo!

16.31: Ora la finale della categoria -73 kg tra il georgiano Shavdatuashvili e il moldavo Sterpu

16.30: Se ne va la medaglia di bronzo per Basile. Arriva l’ippon dello svedese Macias che è stato più aggressivo fin dall’inizio

16.30: Uno shido a testa

16.29: Buona difesa di Basile sull’attacco dello svedese

16.28: Iniziato l’incontro

16.26: E’ il momento di Fabio Basile! L’azzurro insegue il bronzo europeo affrontando lo svedese Macias

16.26: Rovescia la situazione Orujov, ippon e bronzo per la Azerbaijan

16.26: Wazari Stump

16.23: Tra pochi istanti prima finale tra l’azero Orujov e lo svizzero Stump

16.21: Bastano pochi secondi ad Agbegnenou per vincere la medaglia d’oro. Difesa e contrattacco della transalpi9na che piazza l’ippon e batte l’austriaca

16.19: Ci si gioca l’oro nella categoria -63 kg tra la francese Agbegnenou e la austriaca Krssakova

16.18: Terzo shido per Leski e vittoria che va all’olandese Franssen che conquista la medaglia di bronzo

16.15: Soluzione al golden score

16.12: Superata metà gara, ancora senza punti

16.08: Ora in programma la seconda finale per il bronzo tra la slovena Leski e la olandese Franssen

16.07: Il primo bronzo di giornata va alla tedesca Trajdos che supera per wazari la polacca Szymanska

16.05: Wazari per la tedesca Trajdos

16.00: Inizia il primo incontro della sessione pomeridiana a Praga

15.55: Si parte con la finale per il bronzo della categoria -63 kg femminile, di fronte la polacca Szymanska e la tedesca Trajdos.

15.50: Tra dieci minuti il via della sessione di finali con due italiani impegnati a caccia della medaglia di bronzo

14.30: Appuntamento alle 16 per la sessione di finali con Basile e Bellandi a caccia di un risultato di prestigio

14.24: Nella categoria -81 kg maschile di fronte per il bronzo Maisuradze (Geo)-De Wit (Ned) e Chouchi (Bel)-Casse (Bel). Finale Grigalashvili (Geo)-Ivanov (Bul)

14.22: Nella categoria -70 kg femminili di fronte per il bronzo Bellandi (Ita)-Taimazova (Rus), Butkereit (Ger)-Gahie (Fra). Per l’oro Van Dijke (Ned) e Pinot (Fra)

14.20: Nella categoria -73 kg maschile di fronte Orujov (Aze) e Stump (Sui), Macias (Swe) e Basile (Ita) per il bronzo. In finale Shavdatuashvili (Geo)-Sterpu (Mda)

14.15: Nella categoria -63 kg femminile per il bronzo di fronte la polacca Szymanska e la tedesca Trajdos. La slovena Leski e la olandese Franssen. Per l’oro si affronteranno la francese Agbegnenou e la austriaca Krssakova

14.13: La russa Madina Taimazova, 21 anni, ha vinto il bronzo lo scorso anno agli Europei e ha conquistato un argento mondiale e un oro europeo juniores

14.11: Lo svedese Macias, 27 anni, vanta un oro e due bronzi ai campionati Europei

14.10: Avversaria russa con il bronzo in palio per Alice Bellandi che affronterà Taimazova per salire sul podio

14.09: Velocissimo il match di Basile che ha subito l’iPhone dopo meno di un minuto e ora affronterà nella sfida che vale il bronzo lo svedese Macias

14.08: Niente da fare anche per Alice Bellandi che subisce il Wazari decisivo dopo oltre 4’ di extra time e combatterà per il bronzo

14.06: Sarà finale per il terzo posto per Basile, sconfitto per ippon dal georgiano Shavdatuashvili

14.05: tra poco sul tatami 1 anche Fabio Basile

14.04: Soluzione al golden score. Match durissimo

14.02: Tenta più volte l’azione la forte francese ma si difende bene Bellandi

14.01: Shido per Bellandi

14.00: Primo minuto di gara, nulla di fatto

13.59: Iniziato l’incontrò tra Bellandi e Pinot

13.57 Riparte nel frattempo il programma sul tatami 1: dopo due incontri valevoli per i recuperi, arriverà il momento della semifinale tra Fabio Basile e Lasha Shavdatuashvili nei 73 kg.

13.55 L’olandese Sanne Van Dijke compie l’impresa e vola in finale nei 70 kg sconfiggendo la campionessa mondiale Marie Eve Gahie. Grande attesa per la seconda semifinale, in cui Alice Bellandi sfiderà la francese Margaux Pinot.

13.52 In questo momento si combatte sui tatami 2 e 3: in corso la prima semifinale dei -70 kg femminili tra la francese Gahie e l’olandese Van Dijke, oltre alla semifinale dei -81 kg maschili tra Ivanov e De Wit.

13.49 Che sorprese nei -73 kg!! Nella parte bassa del tabellone, raggiungono la semifinale due outsider come lo svizzero Nils Stump (n.6 del seeding) ed il moldavo Victor Sterpu (unseeded). L’impressione è che la prima semifinale tra Basile e Shavdatuashvili possa valere qualcosa in più della certezza di ottenere una medaglia…

13.47 Previsti tra una ventina di minuti i prossimi incontri di Alice Bellandi (tatami 3) e Fabio Basile (tatami 1) nelle rispettive semifinali.

13.44 Il georgiano Grigalashvili, giustiziere al secondo turno del nostro Christian Parlati, ha raggiunto la finale per l’oro nei -81 kg battendo in semifinale il belga Casse.

13.42 Completato il quadro delle semifinali nei 70 kg femminili: nella parte alta del tabellone la francese Gahie sfiderà l’olandese Van Dijke, mentre nella parte bassa l’italiana Bellandi combatterà con l’altra transalpina Pinot.

13.39 Italia con due atleti già qualificati in semifinale! Alice Bellandi se la vedrà nei 70 kg con la francese Margaux Pinot, mentre Fabio Basile affronterà il georgiano Lasha Shavdatuashvili nei 73 kg.

13.36 Vittoria soffertissima ma estremamente significativa da parte del Campione Olimpico di Rio, capace di resistere fino in fondo agli attacchi disperati (ed efficaci) di un avversario molto solido come Butbul.

13.35 Finisce qui!!! BASILE IN SEMIFINALE!!!!

13.34 Waza-ari Basile!!! L’azzurro passa in vantaggio!! 30″ alla fine.

13.33 Salvataggio miracoloso di Basile!! L’azzurro sventa un possibile ippon di Butbul, ma viene sanzionato con uno shido per passività.

13.32 Primo shido per Butbul, a causa di una presa irregolare. Superata la metà dei regolamentari.

13.31 Match in grande equilibrio a 2’24” dal termine dei regolamentari. Il vincente di questa sfida affronterà il georgiano Shavdatuashvili in semifinale.

13.30 Punteggio in perfetta parità tra Basile e Butbul dopo un minuto.

13.29 Neanche il tempo di celebrare la vittoria di Bellandi che c’è subito un altro azzurro sul tatami: Fabio Basile contro l’israeliano Butbul per un posto in semifinale!

13.27 ALICE BELLANDI IN SEMIFINALE!!!!!! Battuta la slovena Pogacnik per waza-ari, adesso servirà una grande impresa in semifinale contro la francese Pinot.

13.26 Primo shido per Bellandi a 30″ dal termine.

13.26 Ottimo incontro sinora della bresciana, che non vuole lasciare l’iniziativa a Pogacnik.

13.25 Un minuto e 30″ al termine della sfida, Bellandi avanti 1-0 e senza shido.

13.24 Waza-ari Bellandi!!! L’azzurra passa in vantaggio con una proiezione stupenda a 2’30” dalla fine!

13,24 Buon attacco di Pogacnik in avvio, ma Bellandi si difende bene. Sempre 0-0.

13.24 Si comincia!! Alice Bellandi sfida la slovena Pogacnik per un posto in semifinale nei -70 kg.

13.23 Pinot vince per waza-ari su Butkereit e aspetta in semifinale la vincente del match tra Bellandi e Pogacnik.

13.22 Ricordiamo che a breve sarà il momento di Alice Bellandi, impegnata nel suo incontro di quarti di finale contro la slovena Anka Pogacnik. La bresciana parte favorita, dopo aver battuto la spagnola Tsunoda e la portoghese Timo (vice-campionessa mondiale in carica).

13.20 Si delinea nel frattempo la prima semifinale della categoria fino a 63 kg: la francese Clarisse Agbegnenou sfiderà l’olandese Juul Franssen.

13.17 Salgono adesso sul tatami 3 la francese Margaux Pinot e la tedesca Miriam Butkereit per il quarto di finale che precede quello dell’azzurra Alice Bellandi.

13.09 Alice Bellandi sul tatami tra circa 13 minuti, Fabio Basile tra circa 20.

13.06 Prima degli incontri dei due italiani andranno in scena i quarti di finale direttamente abbinati ai due azzurri. Fabio Basile, in caso di vittoria, incrocerà il vincente della contesa tra l’azero Rustam Orujov e il georgiano Lasha Shavdatuashvili. Bellandi invece potrebbe sfidare una tra la francese Margaux Pinot e la tedesca Miriam Butkereit.

13.04 Va segnalato che Alice Bellandi conquista punti pesantissimi in ottica qualificazione alle Olimpiadi, ora è più vicina all’obiettivo.

13.02 Fabio Basile è atteso da un incontro particolarmente difficile e insidioso, mentre Alice Bellandi ha una ghiottissima occasione contro un’avversaria alla portata.

12.58 Qualche ritardo sul tatami di Bellandi: dovrebbe combattere tra 25 minuti, proprio in contemporanea a Fabio Basile su un altro tatami.

12.56 C’è un solo precedente tra Alice Bellandi e Anka Pogacnik, lo vinse l’azzurra ai sedicesimi del Grand Prix di Budapest 2019.

12.54 Anka Pogacnik ha 28 anni, non vanta podi a Olimpiadi, Mondiali, Europei, Grand Slam. Il miglior risultato è la vittoria al Grand Prix di Antalya nel 2017, anche se nel 2020 ha vinto l’European Open di Bratislava. Si tratta di un avversario tutt’altro che impossibile per Alice Bellandi.

12.52 Per il quarto di finale di Fabio Basile bisognerà aspettare una mezzoretta.

12.50 Tra una ventina di minuti il quarto di finale di Alice Bellandi, impegnata contro la slovena Anka Pogacnik per un posto nelle semifinali dei 70 kg.

12.50 Edwige Gwend è stata sconfitta dalla tedesca Martyna Trajdos per una waza-ari, l’azzurra non è mai stata in partita, è stata punita anche con due shido. La sua avventura finisce al secondo turno.

12.49 Mancano 30 secondi, la situazione si fa difficile per Edwige Gwend.

12.48 Trajdos si porta avanti con un waza-ari. Gwend è visibilmente in difficoltà.

12.48 Pessimo inizio di Gwend, già punita con 2 shido. Siamo a metà incontro.

12.46 L’azzurra incrocia la tedesca Martyna Traidos al secondo turno della categoria 63 kg.

12.45 INIZIATO IL COMBATTIMENTO DI EDWIGE GWEND.

12.46 Fabio Basile dovrà davvero dare il meglio se vorrà battere un avversario così ostico e accedere alle semifinali.

12.45 Ci sono quattro precedenti tra Fabio Basile e Tohar Butbul: 2 vittorie a testa. L’israeliano si impose nel 2019 agli ottavi di finale dei Mondiali di Tokyo, ma l’azzurro vinse nello stesso anno ai quarti di finale del Grand Slam di Ekaterinburg.

12.42 Tohar Butbul ha ottenuto eccellenti risultati nel 2019: secondo al World Masters di Qingdao, secondo al Grand Slam di Baku, vittoria al Grand Prix di Zagabria. Ha 26 anni, non vanta risultati di prestigio agli Europei senior.

12.42 Fabio Basile ha sconfitto il greco Georgios Azoidis per waza-ari al golden score e si è così qualificato ai quarti di finale, dove sarà atteso dall’israeliano Tohar Butbul.

12.41 FABIO BASILE AI QUARTI DI FINALEEEEEEEEEEEEEE!

12.40 GRANDISSIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! BASILEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Waza-ari perfetto! VITTORIAAAAAAAAAAAAAA!

12.39 Azoidis riesce a fare cadere Basile, ma l’azzurro si gestisce bene. Si continua a combattere.

12.37 Shido a Basile. Dunque la situazione: 0-0, 1 shido per Basile e 2 per il greco Azoidis. SI VA AL GOLDEN SCORE.

12.36 Altro shido inflitto ad Azoidis.

12.36 Basile deve cercare di affondare il colpo. Sembra decisamente superiore rispetto all’avversario. Ultimo minuto.

12.35 Arriva lo shido per Azoidis. Buona notizia per Basile, mancano 90 secondi.

12.35 Siamo a metà incontro. Basile conduce l’incontro a livello tecnico, ma il punteggio è sempre bloccato sullo 0-0.

12.34 Fabio Basile ora è in una fase di lotta in piedi, cerca la presa sull’avversario ma non è semplice.

12.33 Bella presa a terra di Basile, che cerca di mettere pressione all’ellenico. Mancano 2’40” alla conclusione, l’azzurro insegue i quarti di finale tra i 73 kg.

12.32 Fabio Basile ha incominciato positivamente il suo ottavo di finale contro il greco Georgios Azoidis.

12.32 INIZIA IL COMBATTIMENTO DI FABIO BASILE!

12.30: Grande vittoria per l’azzurra che nei quarti affronterà la slovena Pogacnik

12.28: ARRIVA L’IPPON PER BELLANDI!!! L’azzurra supera la vice campionessa del mondo Timo e vola ai quarti di finale!!!

12.27: Niente di fatto nel primo minuto di gara

12.25: L’Italia perde anche il suo quarto atleta. Tra poco Gwend, Bellandi e Basile in gara

12.23: generosa Maria Centracchio ma non basta. L’azzurra viene eliminata al primo turno dalla polacca Szymanska

12.22: Mancano 20″ alla fine, situazione disperata per l’azzurra che ci ha provato nel finale

12.20: Non cambia la situazione a metà incontro, fatica l’azzurra

12.18: Subito wazari per la polacca

12.17: Atlete pronte a scendere sul tatami

12.12: In arrivo anche gli incontri di secondo turno di Alice Bellandi e di Fabio Basile

12.09: Maria Centracchio sarà la prossima a scendere sul tatami 2 contro la polacca Szymanska, 21 anni, vincitrice degli Open di Varsavia nel 2020 e di Cluj nel 2019

12.08: Doppia delusione, quindi, per i colori azzurri che si aggrappano a Bellandi e Basile e a Centracchio e Gwend che devono ancora entrare in scena

12.07: Niente da fare anche per Giovanni Esposito che subisce l’ippon proprio in chiusura di incontro. Eliminato anche lui agli ottavi di finale

12.05: Secondo shido per Stump

12.05: A metà incontro, nonostante l’aggressività dello svizzero, ancora nessuna azione da punto

12.02: Subito uno shido a testa

12.02: Iniziato l’incontro

12.00: Tra pochi minuti Giovanni Esposito affronta lo svizzero Stump sul tatami 1

11.57: Arriva l’eliminazione per l’azzurro, immobilizzato dall’olandese. Esce agli ottavi di finale Antonio Esposito, peccato

11.56: Arriva lo shido per De Wit dopo il primo minuto

11.52: E’ il momento di Antonio Esposito

11.46: Riprese le gare, tra poco toccherà ad Antonio Esposito contro l’olandese de Wit: in palio un posto negli ottavi di finale

11.35: In corso lo stop tecnico in ottemperanza ai regolamenti anti-Covid

11.29: Impegno durissimo per l’azzurra al prossimo turno: affronterà la medaglia d’argento ai Mondiali dello scorso anno

11.26: ARRIVA L’IPPON DI ALICE BELLANDI!!! L’azzurra supera il turno e avanza al turno successivo dove affronterà la portoghese Timo

11.25: Primo minuto senza punti

11.23: Iniziato l’incontro

11.19: Prossimo incontro sul tatami 3 Bellandi contro Tsunod Roustant

11.04: Sarà il greco Azoidis ad affrontare Fabio Basile negli ottavi di finale: 39 anni per l’ellenico senza grandi risultati alle spalle a livello internazionale

11.02: Origine giapponese, 18 anni, Ai Tsunod Roustant è campione Mondiale ed Europa cadetti

11.00: Ancora Italia-Spagna nel prossimo incontro che interesserà la squadra azzurra con Alice Bellandi che affronterà la spagnola Tsunoda Roustant

10.59: Basile affronterà il vincente tra il greco Azoidis e lo sloveno Hojak

10.58: Arriva il wazari decisivo per Fabio Basile che dunque vola agli ottavi di finale della categoria -73 kg!!!

10.57: Soluzione al golden score

10.57: Secondo shido anche per lo spagnolo, golden score vicino

10.56: manca un minuto al termine dell’incontro, ancora 0-0

10.55: Uno shido anche per Cases Roca

10.54: Dopo un minuto di gara c’è anche il secondo shido per Basile

10.53: Primo shido per Basile

10.52: C’è Fabio Basile pronto a scendere sul tatami 1 contro lo spagnolo Cases Roca

10.52: 24 anni, de Wit ha già ottenuto grandi risultati a livello internazionale vincendo il Grand Slam di Parigi nel 2017 e i Gran Prix di Abu Dhabi e di Tblisi lo scorso anno

10.50: Nessun problema per Antonio Esposito che supera Gramkow e vola agli ottavi di finale dove affronterà l’olandese Frank De Wit

10.48: Arriva il wazari per Esposito quando mancano 40″ al termine!

10.48: Secondo shido per Gramkow quando manca un minuto alla fine

10.47: Shido per Gramkow

10.46: Intraprendente Antonio Esposito ma il tedesco lo sta impegnando duramente

10.44: Trascorso il primo minuto, ancora punteggio fermo sullo 0-0

10.43: Iniziato l’incontro

10.40: 23 anni, grandi risultati a livello giovanile, Gramkow vanta come miglior risultato a livello assoluto un bronzo nel Gran Prix di Cancun nel 2018

10.39: Tra poco sul tatami 3 l’azzurro Antonio Esposito affronta il tedesco Gramkow per il secondo turno della categoria -81 kg

10.38: Siu ferma subito il cammino dell’azzurro Christian Parlati nella categoria -73 kg. Avanza al turno successivo il georgiano Grigalashvili

10.37: Secondo shido per Parlati. Si fa durissima per l’azzurro

10.36: Wazari Grigalashvili

10.35: uno shido per Parlati

10.33: Parlati è sul tatami

10.28: Tra due incontri sul tatami 2 va in scena Parlati contro Grigalashvili, due ori nel Gran Prix, a Budapest e a Dusseldorf

10.20: Stump ha 40 anni, vanta una medaglia d’argento negli internazionali d’Austria e tre bronzi a livello nazionale

10.17: Giovanni Esposito affronterà lo svizzero Stump agli ottavi di finale

10.15: Wazari per Esposito!!! Stavolta è valido e l’azzurro supera meritatamente l’armeno Karapetian e vola al secondo turno

10.14: Si va al golden score

10.13: Annullato il wazari ad Esposito

10.12: Wazari per Esposito, manca un minuto

10.12: Superata la metà dell’incontro, sempre nulla di fatto

10.11: Secondo shido per Karapetian

10.10: Uno shido per Karapetian

10.10: Trascorso il primo minuto di gara, ancora 0-0

10.06: Sul tatami Giovanni Esposito contro Karapetian

10.03: Sui tatami le sfide del primo turno dei -73 kg e dei -81 kg uomini

10.00: Settimo incontro sul tatami 2 per Christian Parlati contro il georgiano Grigalashvili

9.57: Il primo azzurro a scendere in campo è Giovanni Esposito, terzo a scendere sul tatami 1 con Karapetian.

9.54: In campo femminile Alice Bellandi a caccia di punti pesanti per rientrare in zona qualificazione nei -70 kg mentre Maria Centracchio e Edwige Gwend proseguono la sfida a distanza per rappresentare il Bel Paese in Giappone nei -63 kg.

9.52: Antonio Esposito farà il suo esordio contro il tedesco Gramkow.

9.50: Grande attesa nei -81 kg per il match di secondo turno tra l’azzurro Christian Parlati ed il georgiano Grigalashvili

9.47: In gara nei 73 kg anche Giovanni Esposito, nello spot di tabellone comandato dallo svizzero Stump.

9.42: Basile, campione olimpico di Rio 2016 (nella categoria fino a 66 kg), può contare su un buon tabellone fino alla finale di Pool nei 73 kg, in cui dovrebbe vedersela presumibilmente con il temibile israeliano Tohar Butbul in un incontro estremamente equilibrato ed incerto. Più avanti ci sarebbe poi lo spauracchio Rustam Orujov, n.2 al mondo e prima testa di serie del seeding.

9.39: Oggi altre cinque categorie entrano in gara e sono sei gli azzurri che saranno impegnati sui tatami di Praga

9.37: Odette Giuffrida ha regalato il primo grande sorriso all’Italia con l’oro in una giornata non tutta positiva per i colori azzurri

9.35: Buongiorno e benvenuti alla diretta live della seconda giornata degli Europei di judo

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. Dopo lo splendido oro conquistato da Odette Giuffrida ieri nei -52 kg, altri sette azzurri salgono sul tatami quest’oggi con il sogno di provare ad imitare la 26enne romana. Fari puntati in particolare su Fabio Basile, uno dei pretendenti al podio continentale nei -73 kg, ma anche a diversi outsider di lusso come Christian Parlati, Maria Centracchio e Alice Bellandi.

Basile, campione olimpico di Rio 2016 (nella categoria fino a 66 kg), può contare su un buon tabellone fino alla finale di Pool nei 73 kg, in cui dovrebbe vedersela presumibilmente con il temibile israeliano Tohar Butbul in un incontro estremamente equilibrato ed incerto. Più avanti ci sarebbe poi lo spauracchio Rustam Orujov, n.2 al mondo e prima testa di serie del seeding. In gara nei 73 kg anche Giovanni Esposito, nello spot di tabellone comandato dallo svizzero Stump. Grande attesa nei -81 kg per il match di secondo turno tra l’azzurro Christian Parlati ed il georgiano Grigalashvili, mentre Antonio Esposito farà il suo esordio contro il tedesco Gramkow. Giornata molto importante in ottica pass olimpico nel settore femminile tricolore, con Alice Bellandi a caccia di punti pesanti per rientrare in zona qualificazione nei -70 kg mentre Maria Centracchio e Edwige Gwend proseguono la sfida a distanza per rappresentare il Bel Paese in Giappone nei -63 kg.

Si comincia stamattina alle ore 10.00 con le eliminatorie, mentre il Final Block è previsto nel pomeriggio a partire dalle ore 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso degli azzurri in questa attesissima rassegna continentale: buon divertimento!

