LIVE Judo, Europei in DIRETTA: 21 novembre, Giorgia Stangherlin in lotta per il bronzo

16:02 Tutto pronto per cominciare, a brevissimo i combattitori daranno spettacolo sul tatami.

15:55 Tra le gare maschili, quest’oggi avremo i risultati dei -90kg, -100kg e +100kg.

15:45 La nostra Giorgia Stangherlin è ai ripescaggi e può puntare al podio nei -78kg femminili.

15:40 Ben ritrovati amici appassionati di judo, tra 20 minuti circa cominceranno i Final Block.

14:15 La nostra DIRETTA LIVE termina momentaneamente qui. Grazie per averci seguito, appuntamento alle ore 16 con i Final Block.

14:10 La nostra Giorgia Stangherlin ha vinto il primo turno del ripescaggio, sconfiggendo la russa Schmeleva con un ippon dopo 3’09”.

13:48 L’oro se lo giocheranno l’azera Kindzerska, l’ucraina Kalanina, la francese Dicko e la bosniaca Ceric.

13:44 Ora i quarti dei +78kg femminili che chiuderanno il programma mattutino.

13:41 I quattro semifinalisti sono: il russo Igolnikov, l’azero Mehdiyev, il georgiano Gviniashvili e il serbo Majdov.

13:36 Iniziati i quarti di finale dei -90kg femminili.

13:32 Conquistano la Final Block anche l’israeliano Paltchik e il georgiano Liparteliani, mentre ai ripescaggi vanno il bulgaro Georgiev e l’azero Gasimov.

13:26 I primi due finalisti sono l’azero Kotsoiev e il russo Adamian, che hanno superato il portoghese Fonseca e il turco Sismanlar.

13:20 Cominciati i quarti di finale dei -100kg maschili.

13:15 Nell’ultimo ottavo di finale l’ucraina Kalanina ha la meglio sull’ungherese Szigetvari.

13:10 La tedesca Grabowski ha invece battuto la polacca Kulaga.

13:07 La francese Dicko si è liberata della lituana Jablonskyte in appena 48”.

13:05 Nel primo incontro la serba Zabic si libera della spagnola Alvarez.

13:03 Finalmente comincia anche il programma dei +78kg femminili.

13:00 Russia e Georgia monopolizzano le semifinali dei +100kg maschili: avanzano infatti Tasoev e Tushishvili, mentre vanno ai ripescaggi l’austriaco Hegyi e l’olandese Spijkers.

12:55 I primi due semifinalisti dei +100kg maschili sono il russo Bashaev e il georgiano Matiashvili che hanno battuto rispettivamente il ceco Krpalek e l’israeliano Sasson.

12:51 Ricordiamo che invece Giorgia Stangherlin dovrà affrontare i ripescaggi e se la vedrà in prima istanza con la russa Shmeleva.

12:49 L’azzurro è dunque eliminato dal torneo.

12:46 Non basta una gran prestazione di Mungai che si arrende a Mehdiyev dopo quasi sei minuti.

12:42 Sull’altro tatami sono cominciati i quarti di finale dei +100kg.

12:38 Ora tutta la concentrazione su Nicholas Mungai.

12:37 Giorgia Stangherlin lotta ma non ce la fa, l’azzurra perde dopo 4’09” contro la croata Prodan.

12:35 L’azzurro è pronto a sfidare l’azero Mehdiyev, numero 1 al Mondo.

12:33 Sono cominciati anche gli ottavi di finale dei -90kg maschili, dunque tra poco sul tatami pure Mungai!

12:30 La kosovara Kuka vince la Pool B battendo la russa Babintseva, adesso l’azzurra Stangherlin!

12:28 La Pool A se l’aggiudica la francese Malonga sconfiggendo la polacca Pacut.

12:24 Terminato anche il secondo turno dei -100kg maschili, ora l’ultimo turno delle pool dei -78kg femminili, con in gara la nostra Stangherlin!

12:18 Con la vittoria dell’olandese Spijkers sull’ucraino Khammo si è conclusa la tornata dei +100kg maschili.

12:13 +100kg maschili: il georgiano Tushishvili ha sconfitto il rumeno Kunszabo.

12:10 Iniziato pure il secondo turno dei -100kg maschili: il portoghese Fonseca batte il croato Kumric e l’azero Kotsoiev supera l’ungherese Cirjenics.

12:07 +100kg maschili: l’austriaco Hegyi ha avuto la meglio sul bielorusso Kukharenka.

12:04 Si è completato il primo turno dei -90kg maschili con le vittorie del polacco Kuczera e dello svizzero Grossklaus rispettivamente contro l’austriaco Bubanja e l’estone Kuusik.

12:01 Vittoria anche per il russo Tasoev sul finlandese Puumalainen.

11:58 L’israeliano Sasson si è imposto sul polacco Sarnacki.

11:54 Continuano le sfide nei +100kg maschili: l’olandese Meyer ha avuto la peggio contro il georgiano Matiashvili.

11:49 Intanto nella pool B dei -90kg maschili (dove c’è il nostro Mungai) l’ungherese Toth ha sconfitto l’israeliano Golan.

11:43 Iniziato il secondo round dei +100kg maschili: il ceco Krpalek ha battuto il tedesco Frey, mentre il russo Bashaev ha superato l’azero Kokauri.

11:41 Con il successo della russa Shmeleva sulla ceca Matejckova si è completato il primo round dei -78kg femminili.

11:38 L’azzurro accede così agli ottavi di finale dove affronterà l’azero Mehdiyev.

11:35 MUNGAI CE L’HA FATTA! Con 1:55 sul cronometro è arrivato l’ippon ai danni del tedesco Trippel.

11:31 Sempre nei -90kg maschili l’azero Mehdiyev si è imposto sull’olandese Smink, ora tocca al nostro Mungai!

11:27 Lo slovacco Randl viene sconfitto dall’estone Kaljulaid nei -90kg maschili.

11:24 -78kg femminili: la tedesca Malzahn si è liberata dell’ucraina Turchyn.

11:20 Nei -90kg maschili successo del russo Igolnikov sul greco Tselidis.

11:13 Ai -78kg femminili la croata Prodan ha eliminato l’olandese Verkerk.

11:10 Mukete ha la meglio su Dosen e accede agli ottavi di finale.

11:07 In corso l’incontro tra il serbo Dosen e il bielorusso Mukete per quanto riguarda i -100kg maschili.

11.01: ARRIVA L’IPPON PER STANGHERLIN!!! Grande impresa dell’azzurra che supera Wagner

10.59: Secondo shido per Wagner

10.58: Incontro durissimo e molto equilibrato che non si sblocca

10.56: Shido per la tedesca

10.55: Soluzione al golden score

10.55: Tempo quasi scaduto e ancora nessun punto. Si difende molto bene l’azzurra

10.52: Uno shido per Stangherlin a metà incontro

10.51: Molto aggressiva e pimpante Stangherlin, che cede 20 cm di altezza all’avversaria, nel primo minuto di gara che trascorre con un nulla di fatto

10.49: Tocca a Maria Stangherlin contro la tedesca Wagner

10.49: Avanti nella categoria -100 kg il georgiano Liparteliani

10.48: la kosovara Kuka supera la portoghese Ramirez e avanza nella categoria -78 kg agli ottavi

10.47: Nei -78 kg femminile avanza la polacca Pacut

10.46: nei -100 kg avanzano anche il bulgaro Georgiev e il russo Adamian

10.44: Si avvicinano anche gli incontri degli azzurri. Tra due incontri sul tatami 1 scenderà in pedana Stangherlin

10.42: nella categoria -100 kg avanzano anche il serbo Kukolj e il turco Sismanlar.

10.40: La francese Malonga batte la belga Berger e va agli ottavi della categoria -78 kg femminile

10.31: nella categoria -100 kg avanzano agli ottavi il lettone Borodavko e il francese Iddir

10.28: Nel +100 kg l’olandese Spijkers batte lo slovacco Fizel e si qualifica per gli ottavi

10.24: Nei -100 kg l’ungherese Cirjenics batte il bielorusso Svyrid e va agli ottavi dove affronterà l’azero Kostoiev

10.22: Nei +100 il bielorusso Kukharenka batte il croato Covic e negli ottavi affronterà l’austriaco Hegyi

10.20: Agli ottavi nella categoria -100 kg anche l’azero Kotsoiev che batte il polacco Lytsenko

10.18: Nella categoria -100 l’israeliano Paltchik avanza agli ottavi battendo l’irlandese Fletcher

10.17: Avanza nella categoria +100 kg il finlandese Puumalainen che batte per ippon lo sloveno Marinic e affronterà agli ottavi il russo Tasoev

10.16: Nei -100 kg il croato Marko Kumric supera il francese Olivar e agli ottavi affronterà Fonseca

10.14: Il polacco Sarnacki, nei +100 kg batte l’austriaco Allerstorfer e agli ottavi affronterà l’israeliano Sasson

10.13: Nei +100 kg il russo Bashaev supera l’ungherese Sipocz e affronterà agli ottavi l’azero Kokauri

10.09: Nella categoria +100 kg il tedesco Frey supera il turco Erdogan e affronterà il ceco Krpalek negli ottavi

10.08: nei +100 kg maschile il portoghese Fonseca supera l’estone Minaskin ed è il primo qualificato per gli ottavi

10.06: Nei -100 kg il bielorusso Mukete supera il croato Kumric e affronterà il serbo Dosen ai sedicesimi

10.02: Iniziate le gare sui tre tatami. In secna il primo turno dei -100 maschili e dei +100 maschili

9.57: Questi, invece, i risultati dello scorso anno delle due categorie femminili:

78 kg ORO Slovenia Klara Apotekar ARGENTO Paesi Bassi Guusje Steenhuis BRONZO Kosovo Loriana Kuka Francia Madeleine Malonga

+78 kg ORO Bielorussia Maryna Slutskaya ARGENTO Bosnia ed Erzegovina Larisa Cerić BRONZO Azerbaigian Iryna Kindzerska Russia Ksenia Chibisova

9.54: Un anno fa a Minsk in campo maschile finì così:

90 kg ORO Turchia Mikail Özerler ARGENTO Israele Li Kochman BRONZO Azerbaigian Mehdiyev Mammadali Russia Khusen Khalmurzaev

100 kg ORO Russia Arman Adamian ARGENTO Georgia Varlam Liparteliani BRONZO Azerbaigian Elmar Gasimov Francia Cyrille Maret

+100 kg ORO Georgia Guram Tushishvili ARGENTO Russia Inal Tasoev BRONZO Austria Stephan Hegyi Paesi Bassi Henk Grol

9.51: Ostacolo tedesco molto più duro da superare per Giorgia Stangherlin, al suo primo Europeo. L’azzurra si troverà di fronte la fortissima tedesca Wagner (seconda testa di serie) in un match sulla carta dall’esito abbastanza scontato.

9.49: Nicholas Mungai vuole fare un passo avanti verso la qualificazione olimpica che ora non c’è e, con un buon risultato, potrebbe garantirsi almeno l’invito al Masters di gennaio (riservato ai primi 36 del ranking mondiale). Il 27enne pistoiese dovrà vedersela al primo turno con il tedesco Trippel in un incontro difficile ma non impossibile

9.47: Strade tortuose, quelle che attendono gli atleti azzurri impegnati sui tatami di Praga oggi

9.45: Storicamente sono le categorie dove l’Italia incide meno e infatti sono solo due gli azzurri al via nei cinque tabelloni. Nella categoria -90 kg c’è Nicholas Mungai e nella categoria -78 kg è in gara la debuttante Giorgia Stangherlin

9.42: Cinque le categorie in gara nella giornata di oggi: in campo maschile -90 kg, -100 kg e +100 kg, in campo femminile -78 kg e +78 kg

9.38: Buongiorno agli amici di OA Sport e agli appassionati di judo, benvenuti alla diretta live dell’ultima giornata dei Campionati Europei 2020 di Praga

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. La rassegna continentale si conclude oggi con le ultime cinque categorie del programma: 78 e +78 kg femminili; 90, 100 e +100 kg maschili. L’Italia, dopo aver impiegato ben quattordici atleti nei primi due giorni, si appresta a vivere un sabato con ambizioni ridimensionate ma estremamente importante in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2021.

Fari puntati in tal senso su Nicholas Mungai, virtualmente escluso dai Giochi ma ancora abbastanza vicino alla zona pass e quindi chiamato ad un risultato importante in Repubblica Ceca per fare un passo avanti in classifica e garantirsi almeno l’invito al Masters di gennaio (riservato ai primi 36 del ranking mondiale). Il 27enne pistoiese dovrà vedersela al primo turno con il tedesco Trippel in un incontro difficile ma non impossibile, per poi entrare eventualmente in rotta di collisione con il n.5 al mondo Mehdiyev. Poca pressione invece sulle spalle di Giorgia Stangherlin, al debutto assoluto in un Europeo Senior, abbinata al primo turno dei -78 kg con la fortissima tedesca Wagner (seconda testa di serie) in un match sulla carta dall’esito abbastanza scontato.

Si comincia stamattina alle ore 10.00 con le eliminatorie, mentre il Final Block è previsto nel pomeriggio a partire dalle ore 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso degli ultimi due azzurri impegnati in questa attesissima rassegna continentale: buon divertimento!

