LIVE Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei basket DIRETTA: tanti volti nuovi, obiettivo vittoria per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del match, valido per le qualificazioni agli Europei 2022 di pallacanestro, che vedrà contrapposte Italia e Macedonia del Nord. La selezione azzurra, in quanto il Bel Paese è qualificato di diritto alla rassegna continentale poiché tra le nazioni ospitanti, giocherà solamente per testarsi in vista del Preolimpico che si terrà l’anno prossimo.

Loading...

Loading...

Sulla carta la Macedonia del Nord è un avversario abbordabile per Spissu e compagni. La selezione macedone, infatti, fin qui ha perso ambedue i match già disputati in queste qualificazioni agli Europei 2022. Al contrario, invece, l’Italia ha sconfitto sia la Russia che l’Estonia, le due nazionali che hanno avuto la meglio sui macedoni. Ciò detto, però, in questo match la Macedonia potrà contare sul naturalizzato Jacob Wiley, assente nei precedenti, il quale ha dimostrato, sia in Liga ACB che in Eurolega, di essere un cestista di ottimo livello.



L’appuntamento per l’inizio della nostra DIRETTA LIVE è alle 15.00, mi raccomando, non mancate!

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo